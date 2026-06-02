Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse, Allzeithoch und Ausblick für den 02.06.2026

- Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt
- Kurzfristig erhöhte Korrekturgefahr
- Vorsichtiger Tagesausblick
- Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt
- Kurzfristig erhöhte Korrekturgefahr
- Vorsichtiger Tagesausblick
Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.550 Punkten. Der Nasdaq formatierte am Morgen ein außerbörsliches Hoch. Es ging am frühen Vormittag abwärts. Der Index konnte sich immer wieder stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Kurz vor Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es weiter abwärts. Mit Aufnahme des Handels konnte sich der Nasdaq deutlich erholen. Sämtliche Verluste waren bis zum Abend wieder kompensiert. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch.
Im Rahmen des Frühhandels wurde die gesamte Bewegung wieder abverkauft.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt: Trotz des Rücksetzers nach dem neuen Allzeithoch notiert der Nasdaq 100 im 4-Stunden-Chart weiterhin über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die SMA20 bei 30.315 Punkten verteidigt wird, bleibt das bullische Gesamtbild bestehen.
- Kurzfristig erhöhte Korrekturgefahr: Im Stundenchart wurden die SMA20 und die SMA50 zuletzt wieder aufgegeben. Ein Stundenschluss unter der SMA50 bei 30.403 Punkten könnte weitere Abgaben in Richtung der SMA200 bei 29.894 Punkten auslösen.
- Vorsichtiger Tagesausblick: Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch. Das Setup spricht aktuell für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % für das Bear-Szenario und 40 % für das Bull-Szenario.
Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.550 Punkten in den Handelstag. Nach einem außerbörslichen Hoch am Morgen setzte zunächst Verkaufsdruck ein. Zwar konnte sich der Index mehrfach stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb zunächst jedoch aus. Im Vorfeld der US-Börseneröffnung weitete sich die Schwäche nochmals aus.
Mit dem offiziellen Handelsstart drehte die Stimmung jedoch deutlich. Der Nasdaq 100 konnte sämtliche Verluste aufholen und markierte im weiteren Handelsverlauf ein neues Allzeithoch. Im frühen Handel am heutigen Morgen wurden die Gewinne allerdings wieder vollständig abverkauft.
Marktdaten vom 01.06.2026
|Kennzahl
|Wert
|Tageshoch
|30.626
|Tagestief
|30.262
|Tagesschluss
|30.542
|Handelsspanne
|364 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq 100 notierte gestern zunächst oberhalb der SMA20 bei aktuell 30.441 Punkten. Im Verlauf des Vormittags setzte der Index bis an diese Durchschnittslinie zurück, konnte sich dort jedoch nur stabilisieren. Der anschließende Rücksetzer führte den Markt sogar unter die SMA50 bei aktuell 30.403 Punkten.
Die SMA50 erwies sich jedoch erneut als wichtige Unterstützung. Von dort aus startete eine dynamische Erholung, die den Nasdaq 100 zurück in Richtung seiner Rekordstände führte.
Im frühen Handel am heutigen Morgen wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 erneut getestet. Sollte der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter die SMA50 fallen, könnte sich die Korrektur bis zur SMA200 bei aktuell 29.894 Punkten ausweiten.
Auf der Oberseite wäre eine nachhaltige Rückkehr über die SMA20 notwendig, um das kurzfristige Chartbild wieder aufzuhellen. Gelingt anschließend eine dynamische Aufwärtsbewegung, rückt das Allzeithoch erneut in den Fokus.
Mögliche Kursziele oberhalb des Rekordhochs
- 30.695 bis 30.710 Punkte
- 30.895 bis 30.910 Punkte
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral
YouTube Trading Videos
Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Zwar setzte der Nasdaq 100 zwischenzeitlich unter die SMA50 bei aktuell 29.971 Punkten zurück, konnte diese Schwäche jedoch rasch ausgleichen und sich wieder über die SMA20 bei aktuell 30.315 Punkten etablieren.
Die vergangenen Rücksetzer wurden jeweils im Bereich der SMA20 aufgefangen. Auch im heutigen Frühhandel wurde diese Unterstützung erneut getestet.
Solange die SMA20 verteidigt werden kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung neuer Rekordstände erhöht. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das positive Gesamtbild eintrüben.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.449 Punkten und damit 101 Punkte unter dem Niveau des Vortages.
Bullisches Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.449 Punkten etablieren, liegen die nächsten Kursziele bei:
- 30.466 bis 30.468 Punkten
- 30.482 bis 30.484 Punkten
- 30.501 bis 30.503 Punkten
- 30.520 bis 30.522 Punkten
- 30.541 bis 30.543 Punkten
- 30.562 bis 30.564 Punkten
Darüber hinaus könnten folgende Zielzonen aktiviert werden:
- 30.595 bis 30.597 Punkte
- 30.631 bis 30.633 Punkte
- 30.696 bis 30.698 Punkte
- 30.761 bis 30.763 Punkte
- 30.779 bis 30.781 Punkte
Bärisches Szenario
Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 30.449 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 30.430 bis 30.428 Punkte
- 30.408 bis 30.406 Punkte
- 30.385 bis 30.383 Punkte
- 30.350 bis 30.348 Punkte
- 30.313 bis 30.311 Punkte
- 30.258 bis 30.256 Punkte
- 30.195 bis 30.193 Punkte
- 30.179 bis 30.177 Punkte
Unterhalb dieser Marke würden weitere Abwärtsziele im Bereich von 30.048 Punkten bis 29.886 Punkten in den Fokus rücken.
Nasdaq 100 Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 30.662 Punkte
- 30.715 Punkte
- 30.981 Punkte
- 31.025 bis 31.049 Punkte
- 31.255 Punkte
Unterstützungen
- 30.441 bis 30.407 Punkte
- 30.314 Punkte
- 29.971 Punkte
- 29.894 Punkte
- 29.714 Punkte
- 29.561 Punkte
Nasdaq 100 Prognose: Fazit
Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs erste Ermüdungserscheinungen. Solange die SMA20 und die SMA50 verteidigt werden können, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Das kurzfristige Chancen-Risiko-Verhältnis spricht jedoch aktuell eher für eine Seitwärts- bis leichte Abwärtsbewegung.
Für den heutigen Handel ergibt sich folgende Nasdaq 100 Prognose:
- Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %
- Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %
Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.215 und 30.580 Punkten.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist kurzfristig neutral bis leicht bärisch. Nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs hat der Index einen Teil der Gewinne wieder abgegeben. Solange wichtige Unterstützungen halten, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt.
Welche Kursziele hat der Nasdaq 100 auf der Oberseite?
Kann sich der Nasdaq 100 wieder nachhaltig über der SMA20 etablieren, rücken zunächst die Bereiche um 30.695 bis 30.710 Punkte sowie 30.895 bis 30.910 Punkte in den Fokus. Darüber könnten weitere Rekordstände erreicht werden.
Welche Unterstützungen sind aktuell wichtig?
Wichtige Unterstützungen liegen bei 30.441 Punkten (SMA20 im Stundenchart), 30.314 Punkten (SMA20 im 4-Stunden-Chart) sowie bei 29.971 und 29.894 Punkten. Ein Bruch dieser Marken könnte die Korrektur ausweiten.
Ist der Nasdaq 100 aktuell bullisch oder bärisch?
Das übergeordnete Chartbild bleibt bullisch. Kurzfristig hat sich das Momentum jedoch abgeschwächt, weshalb die Wahrscheinlichkeit für eine Seitwärts- oder leichte Abwärtsbewegung derzeit höher eingeschätzt wird.
Welche Faktoren beeinflussen die Nasdaq 100 Entwicklung?
Die Entwicklung des Nasdaq 100 wird insbesondere von der Geldpolitik der US-Notenbank, den Quartalszahlen der großen Technologieunternehmen, den US-Konjunkturdaten sowie der allgemeinen Risikobereitschaft der Anleger beeinflusst.
Wie hoch ist die erwartete Handelsspanne heute?
Für den heutigen Handel wird eine Tagesrange zwischen 30.215 und 30.580 Punkten erwartet. Innerhalb dieser Spanne dürfte sich die kurzfristige Richtung des Nasdaq 100 entscheiden.
Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (02.06.2026)
Arm Aktie: 11 %-Kurssprung durch Nvidias neuen KI-Superchip – Jetzt Aktien kaufen? 💻🚀
DAX Prognose für Dienstag, 02.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
BÖRSE AKTUELL: Widersprüchliche Signale im Vorfeld wichtiger Daten (02.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.