Nasdaq 100 Prognose heute: Analyse, Allzeithoch und Ausblick für den 02.06.2026

Nasdaq notierte gestern Morgen bei 30.550 Punkten. Der Nasdaq formatierte am Morgen ein außerbörsliches Hoch. Es ging am frühen Vormittag abwärts. Der Index konnte sich immer wieder stabilisieren, aber nicht wesentlich erholen. Kurz vor Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag ging es weiter abwärts. Mit Aufnahme des Handels konnte sich der Nasdaq deutlich erholen. Sämtliche Verluste waren bis zum Abend wieder kompensiert. Es ging im Zuge dessen an ein neues Allzeithoch.

Im Rahmen des Frühhandels wurde die gesamte Bewegung wieder abverkauft.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Übergeordneter Aufwärtstrend bleibt intakt: Trotz des Rücksetzers nach dem neuen Allzeithoch notiert der Nasdaq 100 im 4-Stunden-Chart weiterhin über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die SMA20 bei 30.315 Punkten verteidigt wird, bleibt das bullische Gesamtbild bestehen.

Trotz des Rücksetzers nach dem neuen Allzeithoch notiert der Nasdaq 100 im 4-Stunden-Chart weiterhin über den wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die SMA20 bei 30.315 Punkten verteidigt wird, bleibt das bullische Gesamtbild bestehen. Kurzfristig erhöhte Korrekturgefahr: Im Stundenchart wurden die SMA20 und die SMA50 zuletzt wieder aufgegeben. Ein Stundenschluss unter der SMA50 bei 30.403 Punkten könnte weitere Abgaben in Richtung der SMA200 bei 29.894 Punkten auslösen.

Im Stundenchart wurden die SMA20 und die SMA50 zuletzt wieder aufgegeben. Ein Stundenschluss unter der SMA50 bei 30.403 Punkten könnte weitere Abgaben in Richtung der SMA200 bei 29.894 Punkten auslösen. Vorsichtiger Tagesausblick: Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt neutral bis leicht bärisch. Das Setup spricht aktuell für eine Seitwärts- bis Abwärtsbewegung mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 % für das Bear-Szenario und 40 % für das Bull-Szenario.

Der Nasdaq 100 startete gestern bei 30.550 Punkten in den Handelstag. Nach einem außerbörslichen Hoch am Morgen setzte zunächst Verkaufsdruck ein. Zwar konnte sich der Index mehrfach stabilisieren, eine nachhaltige Erholung blieb zunächst jedoch aus. Im Vorfeld der US-Börseneröffnung weitete sich die Schwäche nochmals aus.

Mit dem offiziellen Handelsstart drehte die Stimmung jedoch deutlich. Der Nasdaq 100 konnte sämtliche Verluste aufholen und markierte im weiteren Handelsverlauf ein neues Allzeithoch. Im frühen Handel am heutigen Morgen wurden die Gewinne allerdings wieder vollständig abverkauft.

Marktdaten vom 01.06.2026

Kennzahl Wert Tageshoch 30.626 Tagestief 30.262 Tagesschluss 30.542 Handelsspanne 364 Punkte

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Nasdaq 100 notierte gestern zunächst oberhalb der SMA20 bei aktuell 30.441 Punkten. Im Verlauf des Vormittags setzte der Index bis an diese Durchschnittslinie zurück, konnte sich dort jedoch nur stabilisieren. Der anschließende Rücksetzer führte den Markt sogar unter die SMA50 bei aktuell 30.403 Punkten.

Die SMA50 erwies sich jedoch erneut als wichtige Unterstützung. Von dort aus startete eine dynamische Erholung, die den Nasdaq 100 zurück in Richtung seiner Rekordstände führte.

Im frühen Handel am heutigen Morgen wurden sowohl die SMA20 als auch die SMA50 erneut getestet. Sollte der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter die SMA50 fallen, könnte sich die Korrektur bis zur SMA200 bei aktuell 29.894 Punkten ausweiten.

Auf der Oberseite wäre eine nachhaltige Rückkehr über die SMA20 notwendig, um das kurzfristige Chartbild wieder aufzuhellen. Gelingt anschließend eine dynamische Aufwärtsbewegung, rückt das Allzeithoch erneut in den Fokus.

Mögliche Kursziele oberhalb des Rekordhochs

30.695 bis 30.710 Punkte

30.895 bis 30.910 Punkte

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: Neutral

YouTube Trading Videos

Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein konstruktives Bild. Zwar setzte der Nasdaq 100 zwischenzeitlich unter die SMA50 bei aktuell 29.971 Punkten zurück, konnte diese Schwäche jedoch rasch ausgleichen und sich wieder über die SMA20 bei aktuell 30.315 Punkten etablieren.

Die vergangenen Rücksetzer wurden jeweils im Bereich der SMA20 aufgefangen. Auch im heutigen Frühhandel wurde diese Unterstützung erneut getestet.

Solange die SMA20 verteidigt werden kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung neuer Rekordstände erhöht. Erst ein nachhaltiger Bruch dieser Unterstützung würde das positive Gesamtbild eintrüben.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: Bullisch

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert am Morgen bei 30.449 Punkten und damit 101 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.449 Punkten etablieren, liegen die nächsten Kursziele bei:

30.466 bis 30.468 Punkten

30.482 bis 30.484 Punkten

30.501 bis 30.503 Punkten

30.520 bis 30.522 Punkten

30.541 bis 30.543 Punkten

30.562 bis 30.564 Punkten

Darüber hinaus könnten folgende Zielzonen aktiviert werden:

30.595 bis 30.597 Punkte

30.631 bis 30.633 Punkte

30.696 bis 30.698 Punkte

30.761 bis 30.763 Punkte

30.779 bis 30.781 Punkte

Bärisches Szenario

Scheitert der Nasdaq 100 an der Marke von 30.449 Punkten, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

30.430 bis 30.428 Punkte

30.408 bis 30.406 Punkte

30.385 bis 30.383 Punkte

30.350 bis 30.348 Punkte

30.313 bis 30.311 Punkte

30.258 bis 30.256 Punkte

30.195 bis 30.193 Punkte

30.179 bis 30.177 Punkte

Unterhalb dieser Marke würden weitere Abwärtsziele im Bereich von 30.048 Punkten bis 29.886 Punkten in den Fokus rücken.

Nasdaq 100 Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

30.662 Punkte

30.715 Punkte

30.981 Punkte

31.025 bis 31.049 Punkte

31.255 Punkte

Unterstützungen

30.441 bis 30.407 Punkte

30.314 Punkte

29.971 Punkte

29.894 Punkte

29.714 Punkte

29.561 Punkte

Nasdaq 100 Prognose: Fazit

Die kurzfristige Nasdaq 100 Analyse zeigt nach dem Erreichen eines neuen Allzeithochs erste Ermüdungserscheinungen. Solange die SMA20 und die SMA50 verteidigt werden können, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt. Das kurzfristige Chancen-Risiko-Verhältnis spricht jedoch aktuell eher für eine Seitwärts- bis leichte Abwärtsbewegung.

Für den heutigen Handel ergibt sich folgende Nasdaq 100 Prognose:

Wahrscheinlichkeit bullisches Szenario: 40 %

Wahrscheinlichkeit bärisches Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange liegt zwischen 30.215 und 30.580 Punkten.

SO SEHEN SIEGER AUS!

XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

gemäß unseren aktuellen Awards! BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl

2026 + CFD Broker des Jahres laut Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild

Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!