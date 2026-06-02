Börse heute: Inflation, JOLTS-Daten & Wirtschaftskalender

Das Wichtigste in Kürze Makrodaten rücken in den Fokus

Asien liefert gemischte Signale

Ölpreise bleiben volatil

Die Börse heute startet mit einer leichten Entspannung bei den Energiepreisen. Nachdem neue Entwicklungen im Nahen Osten zu Wochenbeginn die Preise für Öl und andere Energierohstoffe nach oben getrieben hatten, ist aktuell eine Gegenbewegung zu beobachten. Im weiteren Handelsverlauf richtet sich der Blick der Anleger verstärkt auf den Wirtschaftskalender. Besonders im Fokus stehen die Inflationsdaten aus der Eurozone sowie die JOLTS-Arbeitsmarktdaten aus den USA, die wichtige Hinweise auf die geldpolitischen Aussichten der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank liefern könnten. Asien: Inflation in Südkorea steigt deutlich an Die Verbraucherpreisinflation in Südkorea stieg im Mai auf 3,1% und erreichte damit den höchsten Stand seit März 2024. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die Bank of Korea bei ihrer Sitzung am 16. Juli. Gleichzeitig verzeichnete das Land einen Rekord-Leistungsbilanzüberschuss von 37,3 Milliarden US-Dollar. Haupttreiber war ein kräftiger Exportanstieg von 53,2% im Jahresvergleich, gestützt durch den anhaltenden Boom der Halbleiterindustrie. Australien meldete hingegen das größte Leistungsbilanzdefizit seiner Geschichte in Höhe von 19,4 Milliarden US-Dollar. Verantwortlich dafür waren vor allem deutlich gestiegene Importe im Zuge umfangreicher Investitionen in den Ausbau von Rechenzentrumsinfrastrukturen. Zusätzlich kündigte Australien eine Erhöhung des nationalen Mindestlohns um 5,97 % sowie einen Anstieg der branchenspezifischen Mindestlöhne um 4,75% an. Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (alle Angaben in deutscher Zeit) Eurozone: HVPI-Inflation (Mai) Uhrzeit: 11:00 Uhr

Konsens: 3,2%

Vorheriger Wert: 3,0% Polen: Zinsentscheidung Uhrzeit: Nachmittag

Markterwartung: Zinspause USA: JOLTS-Arbeitsmarktdaten (April) Uhrzeit: 16:00 Uhr

Konsens: 6,860 Mio.

Vorheriger Wert: 6,866 Mio. Quartalszahlen heute Folgende Unternehmen stehen heute mit ihren Geschäftszahlen im Fokus: Palo Alto Networks (PANW.US)

Dollar General (DG.US)

Victoria’s Secret (VSCO.US)

GitLab (GTLB.US)

Ulta Beauty (ULTA.US) Börse heute: Drei Märkte im Fokus US-Dollar (USD) Mit den JOLTS-Daten um 16:00 Uhr steht heute die erste wichtige Veröffentlichung aus dem US-Arbeitsmarkt auf dem Programm. Die Zahlen könnten die Erwartungen an die zukünftige Zinspolitik der Fed beeinflussen. Euro (EUR) Die heutigen Inflationsdaten aus der Eurozone dürften zwar keine große Überraschung darstellen, könnten jedoch die Erwartungen an den weiteren Kurs der EZB festigen. Öl und LNG Die Lage im Nahen Osten bleibt ein entscheidender Faktor für die Entwicklung der Energiemärkte. Widersprüchliche Meldungen erhöhen weiterhin das Risiko erhöhter Volatilität bei Öl- und Gaspreisen. Fazit: Wirtschaftskalender bestimmt die Börse heute Für die Börse heute stehen vor allem die Inflationsdaten aus der Eurozone und die US-JOLTS-Daten im Mittelpunkt. Beide Veröffentlichungen könnten wichtige Impulse für Währungen, Aktienmärkte und Rohstoffe liefern. Anleger sollten daher den Wirtschaftskalender genau im Blick behalten, da die Daten das Potenzial für erhöhte Marktbewegungen besitzen. — Autor: Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst bei XTB SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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