DAX Prognose heute (02.06.2026): DAX Aktuell vor Richtungsentscheidung

- Entscheidungszone bei 25.100 bis 25.130 Punkten
- 25.410 Punkte bleiben die Schlüsselmarke
- Kurzfristig leichter Vorteil für die Bären
- Entscheidungszone bei 25.100 bis 25.130 Punkten
- 25.410 Punkte bleiben die Schlüsselmarke
- Kurzfristig leichter Vorteil für die Bären
Der DAX ist gestern Morgen bei 25.136 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels deutlich erholen. Es ging bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts. Bis dahin wurden die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, als Kaufgelegenheit gesehen. Am Nachmittag kam es zu einem scharfen Rücksetzer. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst im Bereich der 24.900 Punkte konnte sich der DAX stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter erholen. Der DAX ging bei 25.081 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
💡 Key Takeaways
- Entscheidungszone bei 25.100 bis 25.130 Punkten: Der DAX bewegt sich aktuell rund um die eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200). Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte neue Impulse in Richtung Allzeithoch liefern.
- 25.410 Punkte bleiben die Schlüsselmarke: Erst ein bestätigter Ausbruch über den Bereich von 25.410 bis 25.420 Punkten würde das technische Bild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.625 Punkte eröffnen.
- Kurzfristig leichter Vorteil für die Bären: Trotz intaktem mittelfristigem Aufwärtstrend liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario aktuell bei 55 %. Fällt der DAX unter die SMA200 zurück, könnten die Unterstützungen bei 24.790 und 24.520 Punkten in den Fokus rücken.
Der DAX startete am Montag bei 25.136 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich nach Xetra-Eröffnung zunächst deutlich erholen. Bis in den Nachmittag hinein dominierten die Käufer das Marktgeschehen, wobei Rücksetzer konsequent als Kaufgelegenheiten genutzt wurden.
Im weiteren Handelsverlauf setzte jedoch eine dynamische Verkaufswelle ein, die den deutschen Leitindex bis auf 24.902 Punkte zurückfallen ließ. Erst in diesem Bereich gelang die Stabilisierung. Anschließend konnte sich der DAX wieder erholen und beendete den Handel bei 25.081 Punkten.
Trotz der zwischenzeitlichen Schwäche bleibt das übergeordnete Bild stabil. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick nun auf die nächsten Widerstandsbereiche sowie die Frage, ob der DAX erneut Kurs auf sein Allzeithoch nehmen kann.
DAX Aktuell: Einzelwerte im Überblick
Im DAX schlossen am Montag lediglich 12 Aktien im Plus, während 28 Werte Verluste verzeichneten.
Größte Gewinner
- SAP +7,42%
- Scout24 +3,44%
- RWE +1,77%
Größte Verlierer
- Rheinmetall -6,16%
- Airbus -3,52%
- Bayer -3,50%
DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
\Aus technischer Sicht bewegt sich der DAX aktuell in einem entscheidenden Bereich. Die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 (25.080 Punkte), SMA50 (25.105 Punkte) und SMA200 (25.064 Punkte) liegen derzeit sehr eng beieinander.
Gestern gelang zunächst der Ausbruch über SMA20 und SMA50, ehe die nachmittägliche Schwäche den Index wieder unter diese Marken drückte. Die SMA200 fungierte dabei als wichtige Unterstützung und verhinderte einen stärkeren Abverkauf.
Für die Bullen bleibt entscheidend:
- Rückkehr über SMA20 und SMA50
- Bestätigung durch dynamische Anschlusskäufe
- Stundenschluss über 25.410 bis 25.420 Punkten
Gelingt dieses Szenario, könnten das Allzeithoch und anschließend die Zone um 25.625 bis 25.640 Punkte wieder in den Fokus rücken.
Auf der Unterseite würde ein bestätigter Bruch der SMA200 das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Rücksetzer bis 24.790 Punkte beziehungsweise 24.520 Punkte denkbar.
Einschätzung Stundenchart: Neutral bis bullisch
YouTube Trading Videos
DAX Prognose: 4-Stunden-Chart bleibt konstruktiv
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein grundsätzlich positives Bild. Der DAX konnte sich zuletzt über allen relevanten Durchschnittslinien etablieren.
Allerdings wurde die SMA20 bei 25.096 Punkten zuletzt mehrfach getestet und schließlich unterschritten. Damit befindet sich der Index kurzfristig in einer Konsolidierungsphase.
Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung müssen die Käufer:
- die SMA20 zurückerobern,
- den Bereich 25.410 bis 25.420 Punkte überwinden,
- und sich darüber nachhaltig etablieren.
Sollte dagegen die SMA50 bei aktuell 25.095 Punkten aufgegeben werden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis zur SMA200 bei 24.462 Punkten ausdehnen.
Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch
DAX Prognose für heute: Wichtige Marken im Blick
Der DAX startete heute bei 25.127 Punkten in den vorbörslichen Handel.
Bullisches Szenario
Kann sich der Index über 25.127 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 25.145 Punkte
- 25.184 Punkte
- 25.221 Punkte
- 25.257 Punkte
- 25.293 Punkte
- 25.312 Punkte
- 25.411 Punkte
- 25.500 Punkte
Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.500 Punkte würde die Wahrscheinlichkeit eines neuen Rekordhochs deutlich erhöhen.
Bärisches Szenario
Fällt der DAX dagegen unter 25.127 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:
- 25.105 Punkte
- 25.073 Punkte
- 25.040 Punkte
- 24.995 Punkte
- 24.944 Punkte
- 24.888 Punkte
- 24.791 Punkte
- 24.699 Punkte
- 24.580 Punkte
Insbesondere der Bereich um 24.790 Punkte stellt eine wichtige Unterstützungszone dar.
DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen
Widerstände
- 25.131 Punkte
- 25.222 bis 25.277 Punkte
- 25.309 bis 25.378 Punkte
- 25.442 bis 25.463 Punkte
- 25.531 Punkte
- 25.621 Punkte
Unterstützungen
- 25.105 Punkte
- 25.096 bis 25.064 Punkte
- 24.974 bis 25.003 Punkte
- 24.953 Punkte
- 24.777 bis 24.700 Punkte
- 24.636 Punkte
- 24.569 Punkte
- 24.462 bis 24.451 Punkte
- 24.272 Punkte
DAX Prognose: Erwartete Tagesrange
Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:
24.768 und 25.293 Punkten
Die Wahrscheinlichkeit für die beiden Szenarien liegt aktuell bei:
- Bullisches Szenario: 45 %
- Bärisches Szenario: 55 %
Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ, wobei der übergeordnete Aufwärtstrend bislang intakt ist.
Anlegerstimmung bleibt im Bereich "Greed"
Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 59 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Anlegerstimmung.
- Aktuell: 59 Punkte (Greed)
- Vor einer Woche: 58 Punkte (Greed)
- Vor einem Monat: 71 Punkte (Greed)
- Vor einem Jahr: 61 Punkte (Greed)
Die Stimmung bleibt damit positiv, bewegt sich jedoch noch nicht im Bereich extremer Euphorie. Aus Sicht der Sentimentanalyse spricht dies weiterhin für eine grundsätzlich konstruktive Ausgangslage für den DAX.
Fazit zur DAX Prognose
Der DAX befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase knapp oberhalb wichtiger Unterstützungen. Für die Bullen bleibt die Rückeroberung der Zone um 25.410 Punkte der entscheidende Schlüssel für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Solange die SMA200 verteidigt wird, bleibt die mittelfristige Perspektive konstruktiv. Kurzfristig überwiegen jedoch leichte Abwärtsrisiken, weshalb die DAX Prognose für heute neutral bis leicht bärisch einzustufen ist.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
Wirtschaftskalender: Wichtige Termine im Überblick (02.06.2026)
Arm Aktie: 11 %-Kurssprung durch Nvidias neuen KI-Superchip – Jetzt Aktien kaufen? 💻🚀
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 02.06.26 - Aktuelle Einschätzung
BÖRSE AKTUELL: Widersprüchliche Signale im Vorfeld wichtiger Daten (02.06.2026)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.