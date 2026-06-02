DAX Prognose heute (02.06.2026): DAX Aktuell vor Richtungsentscheidung

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.136 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Der Index konnte sich mit Aufnahme des Xetra Handels deutlich erholen. Es ging bis zum Nachmittag sukzessive aufwärts. Bis dahin wurden die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, als Kaufgelegenheit gesehen. Am Nachmittag kam es zu einem scharfen Rücksetzer. Es ging mit Dynamik und mit Momentum abwärts. Erst im Bereich der 24.900 Punkte konnte sich der DAX stabilisieren und wieder aufwärtslaufen. Zu Wochenbeginn wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich konnte sich der DAX weiter erholen. Der DAX ging bei 25.081 Punkten aus dem Tageshandel.

► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash

💡 Key Takeaways

Entscheidungszone bei 25.100 bis 25.130 Punkten: Der DAX bewegt sich aktuell rund um die eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200). Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte neue Impulse in Richtung Allzeithoch liefern.

Der DAX bewegt sich aktuell rund um die eng beieinanderliegenden gleitenden Durchschnitte (SMA20, SMA50 und SMA200). Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte neue Impulse in Richtung Allzeithoch liefern. 25.410 Punkte bleiben die Schlüsselmarke: Erst ein bestätigter Ausbruch über den Bereich von 25.410 bis 25.420 Punkten würde das technische Bild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.625 Punkte eröffnen.

Erst ein bestätigter Ausbruch über den Bereich von 25.410 bis 25.420 Punkten würde das technische Bild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial bis 25.625 Punkte eröffnen. Kurzfristig leichter Vorteil für die Bären: Trotz intaktem mittelfristigem Aufwärtstrend liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bärisches Szenario aktuell bei 55 %. Fällt der DAX unter die SMA200 zurück, könnten die Unterstützungen bei 24.790 und 24.520 Punkten in den Fokus rücken.

Der DAX startete am Montag bei 25.136 Punkten in den vorbörslichen Handel und konnte sich nach Xetra-Eröffnung zunächst deutlich erholen. Bis in den Nachmittag hinein dominierten die Käufer das Marktgeschehen, wobei Rücksetzer konsequent als Kaufgelegenheiten genutzt wurden.

Im weiteren Handelsverlauf setzte jedoch eine dynamische Verkaufswelle ein, die den deutschen Leitindex bis auf 24.902 Punkte zurückfallen ließ. Erst in diesem Bereich gelang die Stabilisierung. Anschließend konnte sich der DAX wieder erholen und beendete den Handel bei 25.081 Punkten.

Trotz der zwischenzeitlichen Schwäche bleibt das übergeordnete Bild stabil. Die Marktteilnehmer richten ihren Blick nun auf die nächsten Widerstandsbereiche sowie die Frage, ob der DAX erneut Kurs auf sein Allzeithoch nehmen kann.

DAX Aktuell: Einzelwerte im Überblick

Im DAX schlossen am Montag lediglich 12 Aktien im Plus, während 28 Werte Verluste verzeichneten.

Größte Gewinner

SAP +7,42%

Scout24 +3,44%

RWE +1,77%

Größte Verlierer

Rheinmetall -6,16%

Airbus -3,52%

Bayer -3,50%

DAX Prognose: Chartanalyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

\Aus technischer Sicht bewegt sich der DAX aktuell in einem entscheidenden Bereich. Die wichtigen gleitenden Durchschnitte SMA20 (25.080 Punkte), SMA50 (25.105 Punkte) und SMA200 (25.064 Punkte) liegen derzeit sehr eng beieinander.

Gestern gelang zunächst der Ausbruch über SMA20 und SMA50, ehe die nachmittägliche Schwäche den Index wieder unter diese Marken drückte. Die SMA200 fungierte dabei als wichtige Unterstützung und verhinderte einen stärkeren Abverkauf.

Für die Bullen bleibt entscheidend:

Rückkehr über SMA20 und SMA50

Bestätigung durch dynamische Anschlusskäufe

Stundenschluss über 25.410 bis 25.420 Punkten

Gelingt dieses Szenario, könnten das Allzeithoch und anschließend die Zone um 25.625 bis 25.640 Punkte wieder in den Fokus rücken.

Auf der Unterseite würde ein bestätigter Bruch der SMA200 das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall wären Rücksetzer bis 24.790 Punkte beziehungsweise 24.520 Punkte denkbar.

Einschätzung Stundenchart: Neutral bis bullisch

YouTube Trading Videos

DAX Prognose: 4-Stunden-Chart bleibt konstruktiv

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 02.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich weiterhin ein grundsätzlich positives Bild. Der DAX konnte sich zuletzt über allen relevanten Durchschnittslinien etablieren.

Allerdings wurde die SMA20 bei 25.096 Punkten zuletzt mehrfach getestet und schließlich unterschritten. Damit befindet sich der Index kurzfristig in einer Konsolidierungsphase.

Für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung müssen die Käufer:

die SMA20 zurückerobern,

den Bereich 25.410 bis 25.420 Punkte überwinden,

und sich darüber nachhaltig etablieren.

Sollte dagegen die SMA50 bei aktuell 25.095 Punkten aufgegeben werden, könnte sich die Abwärtsbewegung bis zur SMA200 bei 24.462 Punkten ausdehnen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bullisch

DAX Prognose für heute: Wichtige Marken im Blick

Der DAX startete heute bei 25.127 Punkten in den vorbörslichen Handel.

Bullisches Szenario

Kann sich der Index über 25.127 Punkten behaupten, rücken folgende Kursziele in den Fokus:

25.145 Punkte

25.184 Punkte

25.221 Punkte

25.257 Punkte

25.293 Punkte

25.312 Punkte

25.411 Punkte

25.500 Punkte

Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.500 Punkte würde die Wahrscheinlichkeit eines neuen Rekordhochs deutlich erhöhen.

Bärisches Szenario

Fällt der DAX dagegen unter 25.127 Punkte zurück, könnten folgende Unterstützungen angelaufen werden:

25.105 Punkte

25.073 Punkte

25.040 Punkte

24.995 Punkte

24.944 Punkte

24.888 Punkte

24.791 Punkte

24.699 Punkte

24.580 Punkte

Insbesondere der Bereich um 24.790 Punkte stellt eine wichtige Unterstützungszone dar.

DAX Aktuell: Wichtige Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

25.131 Punkte

25.222 bis 25.277 Punkte

25.309 bis 25.378 Punkte

25.442 bis 25.463 Punkte

25.531 Punkte

25.621 Punkte

Unterstützungen

25.105 Punkte

25.096 bis 25.064 Punkte

24.974 bis 25.003 Punkte

24.953 Punkte

24.777 bis 24.700 Punkte

24.636 Punkte

24.569 Punkte

24.462 bis 24.451 Punkte

24.272 Punkte

DAX Prognose: Erwartete Tagesrange

Für den heutigen Handelstag erwarten wir eine Handelsspanne zwischen:

24.768 und 25.293 Punkten

Die Wahrscheinlichkeit für die beiden Szenarien liegt aktuell bei:

Bullisches Szenario: 45 %

Bärisches Szenario: 55 %

Damit bleibt die kurzfristige DAX Prognose leicht negativ, wobei der übergeordnete Aufwärtstrend bislang intakt ist.

Anlegerstimmung bleibt im Bereich "Greed"

Der Fear-and-Greed-Index notiert aktuell bei 59 Punkten und signalisiert weiterhin eine optimistische Anlegerstimmung.

Aktuell: 59 Punkte (Greed)

Vor einer Woche: 58 Punkte (Greed)

Vor einem Monat: 71 Punkte (Greed)

Vor einem Jahr: 61 Punkte (Greed)

Die Stimmung bleibt damit positiv, bewegt sich jedoch noch nicht im Bereich extremer Euphorie. Aus Sicht der Sentimentanalyse spricht dies weiterhin für eine grundsätzlich konstruktive Ausgangslage für den DAX.

Fazit zur DAX Prognose

Der DAX befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase knapp oberhalb wichtiger Unterstützungen. Für die Bullen bleibt die Rückeroberung der Zone um 25.410 Punkte der entscheidende Schlüssel für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Solange die SMA200 verteidigt wird, bleibt die mittelfristige Perspektive konstruktiv. Kurzfristig überwiegen jedoch leichte Abwärtsrisiken, weshalb die DAX Prognose für heute neutral bis leicht bärisch einzustufen ist.

DER DEUTSCHE INDEX

Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs

Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse

CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten

Hier mehr erfahren