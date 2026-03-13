Nasdaq Prognose für heute (13.03.2026): Aktuelle Nasdaq Analyse zeigt bärisches Chartbild

- Chartbild klar bärisch
- Mehrfaches Scheitern an der SMA200 erhöht Rücksetzerrisiko
- Schlüsselzone bei 24.464 Punkten
- Chartbild klar bärisch
- Mehrfaches Scheitern an der SMA200 erhöht Rücksetzerrisiko
- Schlüsselzone bei 24.464 Punkten
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.794 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Index zunächst etwas erholen, gab die Tagesgewinner aber gegen Mittag wieder ab. Es ging mit Ausnahme des offiziellen Handels dynamisch abwärts. Den Bullen gelang es am späten Nachmittag den Index zu stabilisieren, allerdings reichte die Kraft nicht für eine Erholung.
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🔎 Drei Key Takeaways – DAX aktuell im Überblick
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Chartbild klar bärisch
Der Nasdaq notiert sowohl im Stunden- als auch im 4-Stunden-Chart unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50 und SMA200). Solange der Index unter der SMA20 bleibt, dominiert kurzfristig der Abwärtsdruck.
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Mehrfaches Scheitern an der SMA200 erhöht Rücksetzerrisiko
Im 4-Stunden-Chart wurde die SMA200 bei rund 25.048 Punkten bereits mehrfach nicht überwunden. Dieses wiederholte Scheitern erhöht statistisch die Wahrscheinlichkeit weiterer Rücksetzer.
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Schlüsselzone bei 24.464 Punkten
Oberhalb dieser Marke könnten kurzfristige Erholungen einsetzen. Bleibt der Nasdaq darunter, rücken Unterstützungen im Bereich 24.450, 24.311 und darunter wieder stärker in den Fokus.
Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 24.794 Punkten. Im frühen Handel konnte sich der Index zunächst leicht erholen, gab die Gewinne jedoch gegen Mittag wieder vollständig ab. Mit Ausnahme der Eröffnungsphase im offiziellen Handel dominierte im weiteren Tagesverlauf Verkaufsdruck.
Erst am späten Nachmittag gelang es den Käufern, den Index zu stabilisieren. Für eine nachhaltige Gegenbewegung reichte die Dynamik jedoch nicht aus.
|Datum
|Tageshoch
|Tagestief
|Tagesschluss
|Range
|12.03.
|24.913
|24.529
|24.541
|384
|11.03.
|25.161
|24.858
|24.967
|303
Range betrachtet den Zeitraum von 08:00 bis 22:00 Uhr.
Nasdaq Analyse im Stundenchart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der Nasdaq startete gestern in unmittelbarer Nähe der SMA200 (aktuell 24.804 Punkte). Zunächst gelang es dem Index, sich etwas von dieser Linie zu lösen und kurzfristig über die SMA20 (aktuell 24.601 Punkte) zu steigen.
Eine nachhaltige Etablierung über dieser Durchschnittslinie blieb jedoch aus. Im weiteren Handelsverlauf fiel der Nasdaq wieder unter beide gleitenden Durchschnitte zurück und etablierte sich anschließend unter der SMA20.
Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt und ist aktuell als bärisch zu interpretieren.
Solange der Nasdaq auf Stundenbasis unter der SMA20 notiert, kann sich die Schwäche weiter fortsetzen. Mögliche nächste Zielbereiche auf der Unterseite liegen bei:
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24.450 / 24.430 Punkten
-
24.000 / 23.980 Punkten
Eine Aufhellung im Stundenchart würde sich erst ergeben, wenn der Index die SMA20 zurückerobert und sich darüber stabilisiert.
In diesem Fall könnten folgende Ziele wieder in den Fokus rücken:
-
SMA50 bei aktuell 24.779 Punkten
-
SMA200 bei aktuell 24.804 Punkten
Da beide Durchschnittslinien eng beieinander liegen, benötigt der Nasdaq spürbar Momentum, um diese Zone wieder zu überwinden.
Einschätzung kurzfristiges Chartbild – Nasdaq Prognose: bärisch
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Nasdaq Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4-Stunden-Chart ist klar zu erkennen, dass der Nasdaq während der letzten Aufwärtsbewegung mehrfach an der SMA200 (aktuell 25.048 Punkte) gescheitert ist.
Der Index hat diese Marke bereits zum dritten Mal nicht überwinden können. Mit jedem weiteren Fehlschlag steigt statistisch die Wahrscheinlichkeit eines größeren Rücksetzers.
Genau dieses Szenario setzte anschließend ein. Der Nasdaq fiel deutlich zurück und wurde:
-
unter die SMA20 (24.830 Punkte)
-
unter die SMA50 (24.478 Punkte)
gedrückt. Mittlerweile notiert der Index unter allen drei wichtigen Durchschnittslinien.
Damit hat sich das Chartbild auch auf dieser Zeitebene klar eingetrübt.
Solange der Nasdaq unter der SMA20 bleibt, könnte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.
Erholungen könnten zunächst bis zur SMA20 bzw. SMA50 führen. Beide Durchschnittslinien liegen aktuell relativ eng beieinander. Erst ein dynamischer Anstieg über diese Zone würde wieder Potenzial eröffnen, erneut die SMA200 anzulaufen.
Einschätzung übergeordnetes Chartbild – Nasdaq Prognose: bärisch
Nasdaq Prognose für heute (13.03.2026)
Der Nasdaq notiert heute Morgen bei 24.464 Punkten und damit rund 330 Punkte unter dem Niveau des gestrigen Morgens.
Long-Szenario
Kann sich der Nasdaq über 24.464 Punkten stabilisieren, könnten folgende Ziele angelaufen werden:
24.480 / 24.482
24.501 / 24.503
24.525 / 24.527
24.547 / 24.549
24.573 / 24.575
24.596 / 24.598
24.613 / 24.615
24.629 / 24.631
24.649 / 24.651
24.666 / 24.668
24.680 / 24.682
24.701 / 24.703
24.720 / 24.722
24.741 / 24.743
24.757 / 24.759
24.775 / 24.777
24.790 / 24.792
Über 24.792 Punkten könnten weitere Ziele erreicht werden bei:
24.809 / 24.811
24.828 / 24.830
24.855 / 24.857
24.879 / 24.881
24.901 / 24.903
24.923 / 24.925
24.942 / 24.944
24.959 / 24.961
24.983 / 24.985
25.101 / 25.103
25.117 / 25.119
25.133 / 25.135
25.148 / 25.150
25.171 / 25.173
25.188 / 25.190
25.211 / 25.213
Short-Szenario
Kann sich der Nasdaq nicht über 24.464 Punkten etablieren, könnten folgende Ziele aktiviert werden:
24.458 / 24.456
24.445 / 24.443
24.428 / 24.426
24.411 / 24.409
24.390 / 24.388
24.365 / 24.363
24.348 / 24.346
24.329 / 24.327
Unter 24.327 Punkten könnten weitere Ziele folgen:
24.310 / 24.312
24.294 / 24.292
24.268 / 24.266
24.253 / 24.251
24.233 / 24.231
24.215 / 24.213
24.199 / 24.197
24.178 / 24.176
Wichtige Marken aus der Nasdaq Analyse
Widerstände
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24.600
-
24.778 / 24.784
-
24.804 / 24.830
-
24.915
-
25.047
Unterstützungen
-
24.311
-
24.220
-
24.013
-
23.898
-
23.695
Nasdaq Prognose: Erwartete Tagesentwicklung
Auf Basis unserer aktuellen Nasdaq Analyse rechnen wir heute mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Handelstag.
Wahrscheinlichkeiten laut Setup
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Bullisches Szenario: 40 %
-
Bärisches Szenario: 60 %
Diese Einschätzung bezieht sich auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages.
Erwartete Tagesrange
24.743 / 25.903 Punkte bis 24.388 / 24.213 Punkte.
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FAQ zur Nasdaq Prognose und Nasdaq Analyse
Was zeigt die aktuelle Nasdaq Prognose für heute?
Die aktuelle Nasdaq Prognose deutet kurzfristig auf ein eher schwaches Marktumfeld hin. Solange der Index unter wichtigen gleitenden Durchschnitten wie der SMA20 bleibt, überwiegt das Risiko weiterer Rücksetzer.
Warum ist das Chartbild im Nasdaq aktuell bärisch?
Die Nasdaq Analyse zeigt, dass der Index sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen Durchschnittslinien (SMA20, SMA50 und SMA200) notiert. Zudem ist der Index mehrfach an der SMA200 gescheitert, was das Risiko einer weiteren Abwärtsbewegung erhöht.
Welche Marken sind in der Nasdaq Analyse besonders wichtig?
Wichtige Widerstände liegen aktuell bei etwa 24.600, 24.780/24.804 und 25.047 Punkten. Relevante Unterstützungen befinden sich bei 24.311, 24.220 sowie im Bereich um 24.013 Punkte.
Welche Rolle spielt die Marke von 24.464 Punkten in der Nasdaq Prognose?
Diese Marke stellt kurzfristig eine wichtige Entscheidungszone dar. Oberhalb davon könnte sich der Nasdaq stabilisieren und eine Erholung versuchen. Unterhalb dieser Marke steigt die Wahrscheinlichkeit weiterer Abgaben.
Wie hoch sind aktuell die Wahrscheinlichkeiten für steigende oder fallende Kurse?
Auf Basis des aktuellen Trading-Setups ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von etwa 40 % für ein bullisches Szenario und etwa 60 % für ein bärisches Szenario.
Welche Tagesrange wird in der Nasdaq Prognose erwartet?
Die erwartete Handelsspanne für heute liegt laut Nasdaq Analyse ungefähr zwischen 24.213 Punkten auf der Unterseite und bis zu etwa 25.903 Punkten auf der Oberseite.
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