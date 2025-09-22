USDCAD Prognose & Forex Aktuell: Kanadische Inflationsdaten überraschen 14:30 Uhr dt. Zeit, Kanada – Inflationsdaten für August IPPI (Industriepreisindex): aktuell: 0,5 % im Monatsvergleich (erwartet: 0,2 %; vorher: 0,7 %) aktuell: 4,0 % im Jahresvergleich (vorher: 2,6 %)

RMPI (Rohstoffpreisindex): aktuell: -0,6 % im Monatsvergleich (erwartet: 1,2 %; vorher: 0,3 %) aktuell: 3,2 % im Jahresvergleich (vorher: 0,7 %)

Die Inflationsdaten aus Kanada fielen deutlich stärker als erwartet aus. Im August stieg der IPPI um 0,5 % im Monatsvergleich und um 4,0 % im Jahresvergleich – der höchste Wert seit April. Getrieben wurde der Anstieg vor allem durch höhere Preise für Chemikalien, Kraftfahrzeuge, Fleisch sowie NE-Metalle. ►USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD Besonders Rind- und Hühnerfleisch verzeichneten starke Zuwächse, ausgelöst durch knappe Angebotslagen und saisonale Nachfrage. Gold und Silber profitierten von den Markterwartungen baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Auf der anderen Seite bremsten sinkende Preise für Energie und Erdölprodukte – insbesondere Rohöl und Diesel – den Gesamtanstieg etwas ab. Einfluss auf den Forex-Markt und die USDCAD Prognose Die heißeren als erwarteten Produzentenpreisdaten setzten dem USDCAD zwar kurzfristig unter Druck, allerdings ist der Effekt aufgrund der Edelmetall-getriebenen Dynamik begrenzt. Auch die deutlichen Anstiege bei Lebensmittelpreisen sind eher Sondereffekte (z. B. Vogelgrippe-Ausbrüche) und dürften das geldpolitische Umfeld in Kanada kaum nachhaltig beeinflussen. Insgesamt bleibt die USDCAD Prognose daher moderat: Während die kurzfristige Volatilität anhält, sind die Daten wohl nicht stark genug, um die Zinserwartungen an die Bank of Canada grundlegend zu verändern. Trader sollten jedoch die kommenden Rohstoff- und Arbeitsmarktdaten im Blick behalten, da diese den Forex-Markt zusätzlich bewegen könnten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

