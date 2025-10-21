USDCAD Prognose: Kanadische Inflation steigt – Auswirkungen auf Forex aktuell

Das Wichtigste in Kürze Kern- und Gesamt-CPI-Daten höher als erwartet

USDCAD fällt nach Veröffentlichung des Berichts

Die neuesten Inflationsdaten aus Kanada haben am Devisenmarkt (Forex) für Bewegung gesorgt. Im September stieg der Verbraucherpreisindex (CPI) um 2,4 % im Jahresvergleich (YoY) und damit stärker als die Prognose von 2,3 %. Im Monatsvergleich (MoM) legte der CPI um 0,1 % zu, während ein Rückgang von -0,1 % erwartet worden war. Der Kern-CPI erhöhte sich auf 2,8 % im Jahresvergleich (YoY, zuvor 2,6 %), was auf anhaltenden Preisauftrieb außerhalb von Energie und Lebensmitteln hinweist. Besonders Reisedienstleistungen (+4,6 % im Monatsvergleich, MoM) und Lebensmittelpreise (+4,0 % YoY, insbesondere frisches Gemüse und Zuckerwaren) trugen zum Anstieg bei. Dämpfend wirkten dagegen sinkende Preise für Bekleidung und Schuhe (+0,8 % YoY; -0,3 % MoM). ► USDCAD ISIN XC000A0AEM51 | WKN A0AEM5 | Ticker: USD/CAD Einfluss auf den Forex-Markt und die USDCAD Prognose Die Daten deuten auf eine robustere Inflation hin, was den Druck auf die Bank of Canada (BoC) verringern könnte, die Zinsen bald zu senken. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Oktober ist nach Veröffentlichung der Zahlen von 86 % auf 74 % gefallen. Im Forex Handel reagierte der USDCAD zunächst mit leichten Verlusten des kanadischen Dollars, da Trader ihre Erwartungen an die Geldpolitik neu bewerteten. Kurzfristig könnte der USDCAD-Wechselkurs weiterhin volatil bleiben, da Marktteilnehmer die zukünftigen Zinsentscheidungen der BoC und die US-Wirtschaftsdaten beobachten. Ausblick: USDCAD Prognose im Fokus Für Trader und Investoren bleibt die USDCAD Prognose eng mit der Inflationsentwicklung in Kanada und den Zinserwartungen verbunden. Sollte die Inflation weiter anziehen, könnte der CAD gegenüber dem USD mittelfristig an Stärke gewinnen.

Bleibe bei Forex aktuell über weitere Entwicklungen informiert – insbesondere vor der nächsten BoC-Sitzung im Oktober, die entscheidend für die Richtung des USD/CAD-Paares sein dürfte.

