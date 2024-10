EILMELDUNG: Verbraucherpreisindex in Frankreich unter den Erwartungen, in Spanien den Erwartungen entsprechend📌

08:45 Uhr dt. Zeit, Frankreich – Inflationsdaten fĂŒr September: Französischer Verbraucherpreisindex: tatsĂ€chlich 1,1 % im Jahresvergleich; Prognose 1,2 % im Jahresvergleich; zuvor 1,8 % im Jahresvergleich;

Französischer VPI: tatsĂ€chlich -1,3 % gegenĂŒber dem Vormonat; Prognose -1,2 % gegenĂŒber dem Vormonat; zuvor 0,5 % gegenĂŒber dem Vormonat;

Französischer HVPI: tatsĂ€chlich 1,4 % gegenĂŒber dem Vorjahr; Prognose 1,5 % gegenĂŒber dem Vorjahr; zuvor 1,5 % gegenĂŒber dem 08:00 Uhr dt. Zeit, Spanien – Inflationsdaten fĂŒr September: Kern-VPI: tatsĂ€chlich 2,4 % im Jahresvergleich; Prognose 2,4 %; zuvor 2,7 %;

Spanischer VPI: tatsÀchlich 1,5 % im Jahresvergleich; Prognose 1,5 %; zuvor 2,3 %;

Spanischer VPI: tatsÀchlich -0,6 % im Monatsvergleich; Prognose -0,6 %; zuvor 0,0 %;

Spanischer HVPI: aktuell 1,7 % im Jahresvergleich; Prognose 1,7 %; zuvor 2,4 %;

Spanischer HVPI: aktuell -0,1 % im Monatsvergleich; Prognose -0,1 %; zuvor 0,0 %; Die Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich fielen sehr niedrig aus. Nachdem wir in den vergangenen Jahren mit der Inflation zu kÀmpfen hatten, bewegen wir uns nun in Richtung Deflation. Der EURUSD fÀllt nach der Veröffentlichung der Berichte, wobei der Euro schwÀcher wird. Niedrige Inflationszahlen erhöhen die Wahrscheinlichkeit aggressiverer Zinssenkungen durch die EZB bei den kommenden Sitzungen. Quelle: xStation5 von XTB

