USDJPY Prognose: Yen gewinnt nach BoJ-Signalen deutlich Forex Aktuell: Der japanische Yen (JPY) hat in den letzten 20 Minuten deutlich zugelegt, nachdem die Bank of Japan (BoJ) signalisierte, dass noch in diesem Jahr eine weitere Zinserhöhung möglich ist. Dies geschieht trotz politischer Unsicherheit nach dem Rücktritt von Premierminister Ishiba. ►USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Beim nächsten Zinsentscheid am 19. September dürfte der Leitzins vorerst bei 0,5 % bleiben. Weitere Entscheidungen könnten jedoch im Oktober oder Dezember folgen. Grundlage für mögliche Zinsschritte sind robuste Fundamentaldaten: steigende Unternehmensgewinne, ein enger Arbeitsmarkt sowie das stärkste Lohnwachstum seit Jahren. Zusätzlich sorgt das Handelsabkommen mit den USA für sinkende Risiken im Außenhandel. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen The market has indeed begun to price in faster interest rate hikes following today's announcements. The chart compares the implied interest rate path today and yesterday. Source: Bloomberg Financial LP

Trotz dieser Entwicklungen bewertet der Swaps-Markt eine vollständige Zinserhöhung um 25 Basispunkte weiterhin erst für Januar 2026. Dennoch haben die jüngsten Aussagen der BoJ die Erwartungen an einen schnelleren Zinspfad deutlich verschärft. Der Markt preist nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit ein, dass die Geldpolitik restriktiver ausfallen wird. Die nachfolgende Grafik (Quelle: Bloomberg Financial LP) zeigt den Vergleich des implizierten Zinsverlaufs zwischen heute und gestern.

