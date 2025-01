Ein weiterer schwacher Tag auf dem Automobilmarkt. Stellantis-Aktien verlieren fast 4 % 🚗

Die Aktien von Stellantis NV (STLAM.IT) und Volkswagen AG (VOW1.DE) verloren in der letzten Handelssitzung dieser Woche an Wert, da einige ihrer Plug-in-Autos aufgrund strengerer Vorschriften, die diese Woche in Kraft traten, keinen Zugang mehr zu Steuergutschriften in den USA haben. Der VW ID.4 Crossover verlor seine volle Steuergutschrift von 7.500 US-Dollar, wie aus der neuesten Liste des Energieministeriums und der Umweltschutzbehörde hervorgeht. Auch einige Stellantis-Modelle haben ihre Berechtigung fĂŒr die Steuergutschriften verloren. DarĂŒber hinaus ist die Pkw-Produktion von Stellantis in seinen italienischen Werken im Jahr 2024 auf 283.090 Fahrzeuge gesunken (ein RĂŒckgang von 45,7 % gegenĂŒber dem Vorjahr), was nach Angaben der Gewerkschaft FIM-CISL der niedrigste Stand seit 1956 ist. Die Aktien von Automobilherstellern stehen erneut unter Druck, was auf die Zuliefererseite zurĂŒckzufĂŒhren ist. Quelle: xStation Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen  SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

