Börse Aktuell: Droht eine Eskalation zwischen den USA und Iran? Markt News zu Ölpreis, Inflation und den Folgen

Die Spannungen zwischen den USA und Iran nehmen weiter zu. Diplomatische Signale, Medienberichte und unabhängige Analysen deuten darauf hin, dass eine weitere Eskalation des Konflikts zunehmend wahrscheinlicher wird. Für Anleger sind diese Entwicklungen besonders relevant, da sie erhebliche Auswirkungen auf den Ölmarkt, die Inflation und die Finanzmärkte haben könnten. In den aktuellen Markt News rückt dabei vor allem ein strategischer Punkt in den Fokus: Kharg Island.

Kharg Island - Irans strategische Achillesferse

Die etwa 30 Kilometer vor der iranischen Küste gelegene Insel Kharg spielt eine Schlüsselrolle für die iranische Wirtschaft. Aufgrund der flachen Küstengewässer können die großen Öltanker nicht direkt iranische Häfen anlaufen. Deshalb wird ein Großteil des Rohöls zunächst nach Kharg Island transportiert und dort auf Supertanker verladen.

Obwohl die Insel lediglich rund acht Quadratkilometer groß ist, werden über sie etwa 90% der iranischen Ölexporte abgewickelt. Damit stellt sie einen der wichtigsten strategischen Knotenpunkte des Landes dar. Sollten die USA den wirtschaftlichen Druck auf Iran deutlich erhöhen wollen, wäre eine Kontrolle oder Blockade der Insel ein äußerst wirkungsvolles Mittel. Militärisch dürfte Iran Schwierigkeiten haben, einer entschlossenen amphibischen Operation der USA dauerhaft standzuhalten.

Warum Kharg Island für den Ölmarkt entscheidend ist

Die Ölexporte gehören zu den letzten bedeutenden Einnahmequellen der iranischen Wirtschaft. Gleichzeitig ist das Land bereits seit Jahrzehnten erheblichen wirtschaftlichen Belastungen ausgesetzt.

Mehrere strukturelle Schwächen erhöhen die Verwundbarkeit zusätzlich:

Iran kämpft seit Jahren mit einer angespannten Versorgungslage bei Wasser und Nahrungsmitteln.

Die Industrie gilt als ineffizient, dezentral organisiert und ist auf Importe angewiesen.

Die wirtschaftlichen Belastungen durch Sanktionen und geopolitische Spannungen bestehen faktisch bereits seit den 1970er-Jahren.

Auch die Energie- und Wasserinfrastruktur bleibt ein potenzielles Ziel. Eine großflächige Beschädigung hätte für die rund 90 Millionen Einwohner gravierende humanitäre Folgen.

Börse Aktuell: Diese Signale sprechen für eine weitere Eskalation

Trotz des unübersichtlichen politischen Umfelds in Washington und Teheran verdichten sich mehrere Hinweise auf eine zunehmende Verschärfung der Lage.

Zu den wichtigsten Indikatoren gehören:

Die USA haben ihre umfangreiche Militärpräsenz im Persischen Golf trotz Waffenruhe nicht wesentlich reduziert.

Donald Trump bezeichnete den Einsatz gegen Iran am 10. Juli offiziell als Krieg und warb im Kongress um Unterstützung. Dies deutet auf einen längerfristigen Konflikt hin.

Die US-Angriffe richten sich inzwischen nicht mehr ausschließlich gegen Einrichtungen der Revolutionsgarden (IRGC), sondern zunehmend auch gegen reguläre Streitkräfte (Artesh). Das spricht für eine langfristige Schwächung der militärischen Fähigkeiten Irans.

Markt News: Welche Folgen hätte eine Eskalation für den Ölpreis?

Die Auswirkungen auf den Energiemarkt wären erheblich. Vor Beginn des Konflikts stammten rund 25% der weltweiten Versorgung mit raffinierten Erdölprodukten aus der Golfregion. Die Straße von Hormus transportierte dabei rund 75% dieser Mengen. Auch wenn die Blockade nicht vollständig ist und je nach Lage noch etwa 5 bis 15% des früheren Volumens passieren können, würde sich das weltweite Angebot deutlich verringern.

Unter diesen Annahmen könnte das globale Ölangebot um etwa 16 bis 18% sinken. Dieses Szenario entspricht in etwa einem Ölpreisniveau von rund 72 US-Dollar je Barrel, was gegenüber den rund 60 US-Dollar Ende 2025 einem Anstieg von etwa 18% entspräche.

Raffinerien werden zum eigentlichen Engpass

Für die Weltwirtschaft stellt derzeit weniger Rohöl selbst das größte Problem dar, sondern die Versorgung mit Kraftstoffen. Strategische Reserven der USA und Chinas könnten einen kurzfristigen Preisschock bei Rohöl teilweise abfedern. Allerdings fehlen weltweit ausreichend große Lagerbestände für Benzin und Diesel. Hinzu kommt, dass die Raffineriekapazitäten in den USA und Europa derzeit begrenzt sind. Ein deutlicher Hinweis darauf ist der sogenannte Crack Spread, der sich auf einem historischen Höchststand bewegt. Dadurch könnten Benzin- und Dieselpreise wesentlich stärker steigen als der eigentliche Rohölpreis.

Fazit: Börse Aktuell bleibt der Ölmarkt im Fokus

Die aktuellen Entwicklungen sprechen dafür, dass die Märkte bereits eine teilweise Eskalation eingepreist haben. Gleichzeitig könnten weitere geopolitische Risiken die Energiepreise erneut deutlich nach oben treiben.

Kamil Szczepański

Financial Market Analyst at XTB

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ

Warum ist Kharg Island so wichtig?

Über die Insel werden rund 90% der iranischen Ölexporte abgewickelt, da große Tanker iranische Festlandhäfen kaum anlaufen können.

Welche Folgen hätte eine Eskalation für Anleger?

Höhere Öl- und Kraftstoffpreise könnten Inflation und Marktschwankungen verstärken und insbesondere Energie- sowie Rohstoffwerte beeinflussen.

Warum könnten Benzinpreise stärker steigen als der Ölpreis?

Weltweit fehlen ausreichende Raffineriekapazitäten und Lagerbestände für Benzin und Diesel, wodurch ein Angebotsengpass bei Kraftstoffen entstehen kann.