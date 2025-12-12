ETF Analyse der Woche 🔴 Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF

ETF Vergleich Europa: Amundi Core STOXX Europe 600 überzeugt mit niedrigen Kosten

Ein strukturierter ETF Vergleich ist für Anleger essenziell, um Kosten, Diversifikation und Risiko realistisch einzuordnen. Gerade Europa rückt nach der langen Underperformance wieder stärker in den Fokus. In dieser Analyse stellen wir eine klare ETF Empfehlung vor: den Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc (LYP6). Der Fonds bietet Zugang zu den 600 größten europäischen Unternehmen und überzeugt durch niedrige Kosten, breite Streuung und ein bullisches Chartbild.

► Amundi Core STOXX Europe 600 WKN: LYX0Q0 | ISIN: LU0908500753 | Ticker: LYP6

🚀 Key Takeaways

🧭 1. ETF Vergleich: Breite Diversifikation zu extrem niedrigen Kosten

Im direkten ETF Vergleich punktet der Amundi Core STOXX Europe 600 vor allem durch seine Struktur:

Abbildung von 600 europäischen Unternehmen

Physische Replikation (vollständig)

Gesamtkostenquote: nur 0,07 % p.a.

Fondsgröße: 14,3 Mrd. EUR

Der ETF ist damit einer der kostengünstigsten Europa-ETFs am Markt und eignet sich besonders für langfristige Anleger, die auf breite Diversifikation setzen.

📈 2. Chartanalyse: Klar bullisches Setup im Wochen- und Tageschart

🟢 Wochenchart

Seit Oktober 2022 übergeordnete Aufwärtsstruktur

Rücksetzer im April 2025 wurden vollständig aufgeholt

SMA20 (269,98 EUR) fungiert zuverlässig als Unterstützung

Aktuell notiert der ETF deutlich über der SMA20

➡️ Mögliche Anlaufziele:

300 EUR

darüber hinaus 345–355 EUR

🟢 Tageschart

ETF notiert über SMA20 und SMA50

Beide Linien haben sich in den letzten Monaten als belastbare Supports erwiesen

Erst ein Bruch unter die SMA50 würde das positive Bild eintrüben

👉 Sowohl kurz- als auch mittelfristig ist das Chartbild bullisch – ein starkes Argument im ETF Vergleich.

🌍 3. ETF Empfehlung: Solide Renditen bei moderatem Risiko

Auch die Kennzahlen sprechen für den ETF:

Rendite 1 Jahr: +15,01 %

Rendite 3 Jahre: +43,77 %

Rendite 5 Jahre: +69,27 %

Seit Auflage: +178,23 %

Risikoseite:

Volatilität (3 Jahre): 12,24 %

Max. Drawdown (5 Jahre): –20,63 %

Rendite/Risiko-Verhältnis (3 Jahre): 1,05

Der Fonds ist breit über Länder und Branchen gestreut, mit Schwerpunkten in Finanzen, Industrie und Gesundheit – ideal als Basisbaustein oder Depotergänzung.

Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Top 10 Holdings des ETF

Der ETF hat in den Top 3 Unternehmen 7,0 Prozent des Vermögens investiert. Auf die Top 10 Unternehmen fällt gut 1/5 des Fondsvermögens.

Schwerpunkt der Anlagestrategie sind die Branchen Finanzen und Industrie. Der Bereich Gesundheit folgt mit gut 14 %

* Stand 11.12.2025 / Quelle: justetf.com

📌 Fazit: ETF Vergleich spricht klar für diese ETF Empfehlung

Der Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF Acc überzeugt im ETF Vergleich durch niedrige Kosten, hohe Liquidität, breite Diversifikation und ein technisch wie fundamental solides Profil.

🟢 Chancen

Extrem niedrige TER

Breite Streuung über 600 europäische Aktien

Bullisches Chartbild (Wochen- & Tageschart)

Attraktive langfristige Renditen

Geeignet als Kern- oder Ergänzungsinvestment

🔴 Risiken

Über 50 % des Fondsvermögens in drei Ländern gebündelt

Währungsrisiko nicht abgesichert

Keine Nachhaltigkeitsfilter

Fazit:

Als ETF Empfehlung für Europa-Investments ist der LYP6 sehr gut geeignet. Er bietet Stabilität, Kosteneffizienz und Wachstumsperspektiven. Eine Übergewichtung sollte jedoch vermieden werden – als Depotbaustein überzeugt der ETF klar.

Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Amundi STOXX Europe 600 ETF (LYP6)

Was ist der Amundi Core STOXX Europe 600 ETF (LYP6)?

Der Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF (LYP6) bildet den STOXX Europe 600 Index physisch nach und investiert in die 600 größten börsennotierten Unternehmen Europas.

Warum ist der LYP6 eine gute ETF Empfehlung für Europa?

Der ETF überzeugt durch eine sehr niedrige Gesamtkostenquote von nur 0,07 % p.a., eine breite Diversifikation über 600 Aktien und ein langfristig stabiles Rendite-Risiko-Profil.

Ist der STOXX Europe 600 ETF für langfristige Anleger geeignet?

Ja, der LYP6 eignet sich besonders für langfristige Anleger, da er breit gestreut ist, geringe Kosten hat und Europa als Wirtschaftsraum langfristiges Wachstumspotenzial bietet.

Wie hoch sind die Kosten beim Amundi Core STOXX Europe 600 ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt nur 0,07 % pro Jahr und zählt damit zu den niedrigsten unter Europa-ETFs – ein klarer Vorteil im ETF Vergleich.

Schüttet der LYP6 ETF Dividenden aus?

Nein, der Amundi Core STOXX Europe 600 ETF ist thesaurierend. Dividenden werden automatisch wiederangelegt, was den Zinseszinseffekt unterstützt.

Welche Länder sind im STOXX Europe 600 ETF am stärksten vertreten?

Die größten Ländergewichtungen liegen typischerweise bei Großbritannien, Frankreich und der Schweiz. Zusammen machen diese Länder mehr als 50 % des Index aus.

Welche Branchen sind im LYP6 ETF enthalten?

Der ETF ist branchenübergreifend investiert, mit Schwerpunkten in Finanzwerten, Industrie, Gesundheit, Konsum und Technologie.

Wie hoch ist das Risiko beim Amundi STOXX Europe 600 ETF?

Das Risiko gilt als moderat. Die Volatilität liegt bei rund 12 % (3 Jahre). Durch die breite Streuung ist das Risiko deutlich geringer als bei Einzelaktien.

Gibt es ein Währungsrisiko beim LYP6 ETF?

Ja, der ETF ist nicht währungsabgesichert. Schwankungen zwischen Euro, Pfund und Schweizer Franken können sich auf die Rendite auswirken.

Für wen ist der STOXX Europe 600 ETF besonders geeignet?

Der ETF eignet sich für Anleger, die: