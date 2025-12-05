ETF Analyse der Woche 🔴 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

- ETF Vergleich: Breite Diversifikation, aber geografische Klumpenrisiken
- Charttechnik im Aufwärtstrend – klare Signale im Wochen- & Tageschart
- Performance & Risiko im ETF Vergleich – solide, aber nicht führend
- ETF Vergleich: Breite Diversifikation, aber geografische Klumpenrisiken
- Charttechnik im Aufwärtstrend – klare Signale im Wochen- & Tageschart
- Performance & Risiko im ETF Vergleich – solide, aber nicht führend
Wenn Anleger einen ETF Vergleich durchführen, stehen häufig globale Aktien-ETFs, Industrieländer oder Emerging Markets im Mittelpunkt. Einer der beliebtesten Vertreter im Bereich Schwellenländer ist der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (VFEA).
Der Fonds bietet Zugang zu über 2.000 Unternehmen aus Wachstumsmärkten weltweit – doch wie schneidet er im Vergleich zu alternativen ETFs ab? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich aus seiner Struktur und Entwicklung?
🚀 Key Takeaways
🌍 1. ETF Vergleich: Breite Diversifikation, aber geografische Klumpenrisiken
Der VFEA investiert in 2.266 Positionen, breit gestreut über Schwellenländer. Dennoch bestehen zentrale Konzentrationen:
-
Über 50 % des Fondsvermögens entfallen auf China und Taiwan
-
Starke Sektor-Gewichtung in Technologie, Finanzen und Konsum
-
Top-10-Beteiligungen decken rund 30 % des Gesamtvermögens
Damit bietet der ETF breite Streuung – zeigt aber im ETF Vergleich ein höheres geopolitisches Risiko als globale Industrieländer-ETFs.
📈 2. Charttechnik im Aufwärtstrend – klare Signale im Wochen- & Tageschart
🔎 Wochenchart
-
ETF seit Ende 2022 in stabilem Aufwärtstrend
-
Hoch bei 69,55 EUR im Oktober
-
Solange der Kurs über SMA20 (65,43 EUR) bleibt → Trend intakt
-
Nächste Ziele: 75 EUR und langfristig 90 EUR
🔎 Tageschart
-
Kursverlust unter SMA20 & SMA50, aber Stabilisierung möglich
-
Wichtige Unterstützung: SMA200 (62,42 EUR)
-
Über SMA50 könnten neue Hochs angesteuert werden
Insgesamt präsentiert sich der ETF auf Wochenbasis weiter bullisch.
📊 3. Performance & Risiko im ETF Vergleich – solide, aber nicht führend
🔹 Renditen:
-
1 Jahr: +10,42 %
-
3 Jahre: +33,76 %
-
5 Jahre: +32,22 %
-
Seit Auflage: +46,92 %
-
2024: +19,20 %
🔹 Risiko-Kennzahlen:
-
Volatilität 1 Jahr: 14,79 %
-
Maximum Drawdown 5 Jahre: –22,03 %
-
Rendite/Risiko (5 Jahre): 0,41
Im ETF Vergleich zeigt sich:
→ Solide Performance für einen Emerging-Markets-ETF
→ Aber unterdurchschnittlich gegenüber MSCI World & S&P 500 ETFs
Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Top 10 Holdings des ETF
Der ETF hat in den Top 3 Unternehmen 21,6 Prozent des Vermögens investiert, in den Top 10 knapp 30 Prozent. Der Rest verteilt sich auf weiteren 2.250 Beteiligungen. Damit ist der Fonds von seiner Anlagestruktur fragmentiert.
Schwerpunkt der Anlagestrategie sind Unternehmen aus dem Bereichen Technologie und Finanzen. Mit dem Sektor "nicht Basiskonsumgüter" repräsentieren diese drei Sektoren gut 2/3 des Anlagevermögens.
* Stand 04.12.2025 / Quelle: justetf.com
📌 Fazit: ETF Vergleich – ist der VFEA eine gute Wahl?
Der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEA) bietet eine beeindruckend breite Diversifikation und eine extrem niedrige Gesamtkostenquote von 0,17 % p.a.. Für Anleger, die gezielt in Schwellenländer investieren möchten, ist er ein transparenter und kosteneffizienter Indexfonds.
✔ Vorteile
-
Exzellente Diversifikation
-
Günstige TER
-
Stabiler Aufwärtstrend im Wochenchart
-
Physische Replikation
✖ Nachteile
-
Starke Länderklumpung (China & Taiwan)
-
Unterdurchschnittliche Performance im ETF Vergleich
-
Hohe Volatilität & Drawdowns typisch für Emerging Markets
-
Währungsrisiken (USD)
Fazit:
Der VFEA drängt sich kurzfristig nicht als Kauf auf, bleibt aber ein interessanter Kandidat für die Watchlist. Besonders für Anleger, die im ETF Vergleich gezielt Emerging Markets suchen, kann der ETF eine sinnvolle Ergänzung sein – allerdings mit erhöhtem Risikoprofil.
Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEA)
FAQ 1: Was ist ein ETF Vergleich?
Ein ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, verschiedene Indexfonds anhand von Kriterien wie Kosten, Performance, Risikokennzahlen, Replikationsmethode und Diversifikation gegenüberzustellen, um den passenden ETF für die eigene Strategie zu finden.
FAQ 2: Welche Kriterien sind bei einem ETF Vergleich am wichtigsten?
Zu den wichtigsten Kriterien zählen:
-
Gesamtkostenquote (TER)
-
Indexzusammensetzung
-
Risikokennzahlen (Volatilität, Drawdown)
-
Performance über 1, 3 und 5 Jahre
-
Fondsgröße & Liquidität
-
Replikationsmethode (physisch vs. synthetisch)
-
Ausschüttend oder thesaurierend
FAQ 3: Welcher ETF ist der beste für Einsteiger?
Für viele Einsteiger eignen sich breit diversifizierte Welt-ETFs, z. B. auf den MSCI World oder FTSE Developed World Index. Sie bieten hohe Streuung und sind kostengünstig. Ein ETF Vergleich hilft dabei, den passenden Anbieter auszuwählen.
FAQ 4: Sind Emerging-Markets-ETFs wie der VFEA sinnvoll?
Emerging-Markets-ETFs bieten höhere Wachstumschancen, aber auch höhere Risiken. Der VFEA überzeugt durch niedrige Kosten und breite Streuung, weist aber stärkere Schwankungen und hohe Länderklumpen (z. B. China, Taiwan) auf.
FAQ 5: Worauf sollte man bei der Performance im ETF Vergleich achten?
Wichtig ist die Betrachtung längerer Zeiträume (3–10 Jahre) und die Einordnung der Performance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine hohe Rendite ist nur sinnvoll, wenn der ETF auch ein angemessenes Risikoprofil besitzt.
FAQ 6: Warum unterscheiden sich ETFs mit dem gleichen Index in der Performance?
Gründe für Unterschiede können sein:
-
Abweichende TER
-
Unterschiedliche Tracking-Qualität
-
Verschiedene Replikationsmethoden
-
Steuerliches Domizil des ETFs
-
Swap-Effekte bei synthetischen ETFs
FAQ 7: Welche Risiko-Kennzahlen sind beim ETF Vergleich besonders wichtig?
Zu den wichtigsten zählen:
-
Volatilität
-
Maximaler Drawdown
-
Sharpe Ratio oder Rendite/Risiko
Diese zeigen, wie stabil ein ETF im Marktverlauf performt.
FAQ 8: Welche Rolle spielt die Fondsgröße im ETF Vergleich?
Eine größere Fondsgröße sorgt für bessere Liquidität, geringere Spreads und langfristig höhere Wahrscheinlichkeit, dass der ETF bestehen bleibt. Sehr kleine ETFs können geschlossen oder verschmolzen werden.
ETF Analyse der Woche 🔴 Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
ETF Analyse der Woche 🔴 UBS CMCI Composite SF UCITS ETF USD acc
ETF Analyse der Woche 🔴 Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
ETF Analyse der Woche 🔴 iShares European Property Yield UCITS ETF
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.