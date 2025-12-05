ETF Analyse der Woche 🔴 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF

Wenn Anleger einen ETF Vergleich durchführen, stehen häufig globale Aktien-ETFs, Industrieländer oder Emerging Markets im Mittelpunkt. Einer der beliebtesten Vertreter im Bereich Schwellenländer ist der Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (VFEA).

Der Fonds bietet Zugang zu über 2.000 Unternehmen aus Wachstumsmärkten weltweit – doch wie schneidet er im Vergleich zu alternativen ETFs ab? Und welche Chancen und Risiken ergeben sich aus seiner Struktur und Entwicklung?

🚀 Key Takeaways

🌍 1. ETF Vergleich: Breite Diversifikation, aber geografische Klumpenrisiken

Der VFEA investiert in 2.266 Positionen, breit gestreut über Schwellenländer. Dennoch bestehen zentrale Konzentrationen:

Über 50 % des Fondsvermögens entfallen auf China und Taiwan

Starke Sektor-Gewichtung in Technologie, Finanzen und Konsum

Top-10-Beteiligungen decken rund 30 % des Gesamtvermögens

Damit bietet der ETF breite Streuung – zeigt aber im ETF Vergleich ein höheres geopolitisches Risiko als globale Industrieländer-ETFs.

📈 2. Charttechnik im Aufwärtstrend – klare Signale im Wochen- & Tageschart

🔎 Wochenchart

ETF seit Ende 2022 in stabilem Aufwärtstrend

Hoch bei 69,55 EUR im Oktober

Solange der Kurs über SMA20 (65,43 EUR) bleibt → Trend intakt

Nächste Ziele: 75 EUR und langfristig 90 EUR

🔎 Tageschart

Kursverlust unter SMA20 & SMA50, aber Stabilisierung möglich

Wichtige Unterstützung: SMA200 (62,42 EUR)

Über SMA50 könnten neue Hochs angesteuert werden

Insgesamt präsentiert sich der ETF auf Wochenbasis weiter bullisch.

📊 3. Performance & Risiko im ETF Vergleich – solide, aber nicht führend

🔹 Renditen:

1 Jahr: +10,42 %

3 Jahre: +33,76 %

5 Jahre: +32,22 %

Seit Auflage: +46,92 %

2024: +19,20 %

🔹 Risiko-Kennzahlen:

Volatilität 1 Jahr: 14,79 %

Maximum Drawdown 5 Jahre: –22,03 %

Rendite/Risiko (5 Jahre): 0,41

Im ETF Vergleich zeigt sich:

→ Solide Performance für einen Emerging-Markets-ETF

→ Aber unterdurchschnittlich gegenüber MSCI World & S&P 500 ETFs

Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Top 10 Holdings des ETF

Der ETF hat in den Top 3 Unternehmen 21,6 Prozent des Vermögens investiert, in den Top 10 knapp 30 Prozent. Der Rest verteilt sich auf weiteren 2.250 Beteiligungen. Damit ist der Fonds von seiner Anlagestruktur fragmentiert.

Schwerpunkt der Anlagestrategie sind Unternehmen aus dem Bereichen Technologie und Finanzen. Mit dem Sektor "nicht Basiskonsumgüter" repräsentieren diese drei Sektoren gut 2/3 des Anlagevermögens.

* Stand 04.12.2025 / Quelle: justetf.com

📌 Fazit: ETF Vergleich – ist der VFEA eine gute Wahl?

Der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEA) bietet eine beeindruckend breite Diversifikation und eine extrem niedrige Gesamtkostenquote von 0,17 % p.a.. Für Anleger, die gezielt in Schwellenländer investieren möchten, ist er ein transparenter und kosteneffizienter Indexfonds.

✔ Vorteile

Exzellente Diversifikation

Günstige TER

Stabiler Aufwärtstrend im Wochenchart

Physische Replikation

✖ Nachteile

Starke Länderklumpung (China & Taiwan)

Unterdurchschnittliche Performance im ETF Vergleich

Hohe Volatilität & Drawdowns typisch für Emerging Markets

Währungsrisiken (USD)

Fazit:

Der VFEA drängt sich kurzfristig nicht als Kauf auf, bleibt aber ein interessanter Kandidat für die Watchlist. Besonders für Anleger, die im ETF Vergleich gezielt Emerging Markets suchen, kann der ETF eine sinnvolle Ergänzung sein – allerdings mit erhöhtem Risikoprofil.

Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

FAQ – Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VFEA)

FAQ 1: Was ist ein ETF Vergleich?

Ein ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, verschiedene Indexfonds anhand von Kriterien wie Kosten, Performance, Risikokennzahlen, Replikationsmethode und Diversifikation gegenüberzustellen, um den passenden ETF für die eigene Strategie zu finden.

FAQ 2: Welche Kriterien sind bei einem ETF Vergleich am wichtigsten?

Zu den wichtigsten Kriterien zählen:

Gesamtkostenquote (TER)

Indexzusammensetzung

Risikokennzahlen (Volatilität, Drawdown)

Performance über 1, 3 und 5 Jahre

Fondsgröße & Liquidität

Replikationsmethode (physisch vs. synthetisch)

Ausschüttend oder thesaurierend

FAQ 3: Welcher ETF ist der beste für Einsteiger?

Für viele Einsteiger eignen sich breit diversifizierte Welt-ETFs, z. B. auf den MSCI World oder FTSE Developed World Index. Sie bieten hohe Streuung und sind kostengünstig. Ein ETF Vergleich hilft dabei, den passenden Anbieter auszuwählen.

FAQ 4: Sind Emerging-Markets-ETFs wie der VFEA sinnvoll?

Emerging-Markets-ETFs bieten höhere Wachstumschancen, aber auch höhere Risiken. Der VFEA überzeugt durch niedrige Kosten und breite Streuung, weist aber stärkere Schwankungen und hohe Länderklumpen (z. B. China, Taiwan) auf.

FAQ 5: Worauf sollte man bei der Performance im ETF Vergleich achten?

Wichtig ist die Betrachtung längerer Zeiträume (3–10 Jahre) und die Einordnung der Performance im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Eine hohe Rendite ist nur sinnvoll, wenn der ETF auch ein angemessenes Risikoprofil besitzt.

FAQ 6: Warum unterscheiden sich ETFs mit dem gleichen Index in der Performance?

Gründe für Unterschiede können sein:

Abweichende TER

Unterschiedliche Tracking-Qualität

Verschiedene Replikationsmethoden

Steuerliches Domizil des ETFs

Swap-Effekte bei synthetischen ETFs

FAQ 7: Welche Risiko-Kennzahlen sind beim ETF Vergleich besonders wichtig?

Zu den wichtigsten zählen:

Volatilität

Maximaler Drawdown

Sharpe Ratio oder Rendite/Risiko

Diese zeigen, wie stabil ein ETF im Marktverlauf performt.

FAQ 8: Welche Rolle spielt die Fondsgröße im ETF Vergleich?

Eine größere Fondsgröße sorgt für bessere Liquidität, geringere Spreads und langfristig höhere Wahrscheinlichkeit, dass der ETF bestehen bleibt. Sehr kleine ETFs können geschlossen oder verschmolzen werden.