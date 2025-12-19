ETF Analyse der Woche 🔴 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF

Im aktuellen ETF Vergleich steht der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF im Mittelpunkt. Der Fonds bietet Anlegern einen breiten Zugang zu den 50 größten Unternehmen der Eurozone und eignet sich insbesondere für Investoren, die gezielt auf europäische Blue Chips setzen möchten.

Doch taugt der ETF auch als ETF Empfehlung für langfristig orientierte Anleger? Ein Blick auf Charttechnik, Kostenstruktur und Risikokennzahlen liefert klare Antworten.

► Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF WKN: ETFL02 | ISIN: DE000ETFL029 | Ticker: ETFSX5E.DE

🚀 Key Takeaways

1. ETF Vergleich: Starker Europa-Fokus mit Blue-Chip-Charakter

Der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF bildet den EURO STOXX® 50 Index physisch und vollständig ab. Damit erhalten Anleger Zugang zu den wichtigsten Konzernen der Eurozone.

Zentrale Merkmale:

🌍 50 führende Unternehmen aus Europa

🇫🇷🇩🇪 Länderfokus auf Frankreich und Deutschland (über 60 %)

🏦 Branchen-Schwerpunkte: Technologie Industrie Finanzwerte



Die Top-10-Positionen machen rund 40 % des Fondsvolumens aus, die Top 3 knapp 18 % – ein moderates Klumpenrisiko, das für Large-Cap-Indizes typisch ist.

📈 2. Chartanalyse: Technisch klar bullisch im ETF Vergleich

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt sich ein überzeugendes Bild:

📆 Wochenchart

Aufwärtstrend seit dem Tief im Oktober 2022

Starke V-Erholung nach dem Rücksetzer im April 2025

Stabilisierung regelmäßig an der SMA20 (56,07 EUR)

SMA50 (54,42 EUR) fungiert als solide Auffangzone

👉 Anlaufziele:

🎯 59,50–60,50 EUR

🎯 Übergeordnet: 64–65 EUR

⏱️ Tageschart

Rückeroberung aller relevanten Durchschnitte

SMA20 (57,37 EUR) & SMA50 (57,14 EUR) liegen eng zusammen

Rücksetzer werden konsequent gekauft

➡️ Solange der ETF per Schlusskurs über der SMA20 bleibt, ist das technische Gesamtbild klar bullisch.

💰 3. ETF Empfehlung: Günstig, solide Performance & kontrolliertes Risiko

Auch fundamental überzeugt der ETF im ETF Vergleich:

Basisdaten im Überblick:

💸 TER: nur 0,15 % p.a.

📦 Fondsgröße: 1,17 Mrd. EUR

🔁 Ausschüttung: quartalsweise

🧾 Replikation: physisch (vollständig)

Performance:

📈 1 Jahr: +18,39 %

📈 3 Jahre: +62,95 %

📈 5 Jahre: +83,52 %

📈 Seit Auflage: +189,04 %

Risiko-Kennzahlen:

Volatilität (3 Jahre): 14,59 %

Rendite-Risiko-Verhältnis (3 Jahre): 1,21

Max. Drawdown seit Auflage: –52,09 %

Die Kennzahlen zeigen: Der ETF bietet ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis, bleibt aber – typisch für Aktien-ETFs – nicht frei von Schwankungen.

Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Top 10 Holdings des ETF

Der ETF hat 17,9 Prozent des Fondsvermögens und damit gut 200 Mio. EUR in die Top 3 Positionen investiert. In den Top 10 Unternehmen sind knapp über 40 Prozent gebunden. 60 Prozent des Fondsvermögens verteilen sich auf 40 weitere Unternehmen.

Schwerpunkt sind übergeordnet drei Branchen, wobei die Technologiebranche und die Industrie von der Gewichtung gleichbedeutend sind. Die Finanzbranche folgt knapp dahinter.

* Stand 18.12.2025 / Quelle: justetf.com

📌 Fazit: ETF Empfehlung für europäische Standardwerte

Im ETF Vergleich überzeugt der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF durch eine klare Struktur, niedrige Kosten und eine stabile Performance-Historie. Die technische Lage ist bullisch, Rücksetzer werden zuverlässig aufgefangen, und das Produkt ist ausreichend groß und liquide.

🟢 Chancen

Günstige Kostenstruktur

Solider Europa-Fokus

Intakter Aufwärtstrend

Regelmäßige Ausschüttungen

🔴 Risiken

Klumpenrisiko durch Länderfokus

Keine Währungsabsicherung

Abhängigkeit von der Konjunktur in der Eurozone

Fazit:

Als ETF Empfehlung eignet sich der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF besonders als Depotbeimischung für Anleger, die gezielt auf europäische Blue Chips setzen und von einem langfristigen Aufwärtstrend profitieren möchten.

Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF

Was ist ein ETF Vergleich?

Ein ETF Vergleich stellt verschiedene ETFs gegenüber, um Unterschiede bei Kosten, Performance, Risiko, Indexabbildung und Ausschüttung transparent zu machen.

Worauf sollte man bei einer ETF Empfehlung achten?

Bei einer ETF Empfehlung sind vor allem Kosten (TER), Indexzusammensetzung, Replikationsmethode, Fondsgröße, Liquidität und langfristige Performance entscheidend.

Ist der EURO STOXX 50 ETF eine gute ETF Empfehlung?

Der EURO STOXX 50 ETF eignet sich als ETF Empfehlung für Anleger, die gezielt in große europäische Blue-Chip-Unternehmen investieren möchten.

Welche Vorteile bietet ein ETF auf den EURO STOXX 50?

Ein EURO STOXX 50 ETF bietet breite Streuung über 50 führende Unternehmen der Eurozone, niedrige Kosten und eine einfache Partizipation an der europäischen Wirtschaft.

Welche Risiken hat ein EURO STOXX 50 ETF?

Zu den Risiken zählen Marktschwankungen, ein Länder- und Branchenfokus sowie eine höhere Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone.

Was bedeutet physische Replikation bei ETFs?

Physische Replikation bedeutet, dass der ETF die im Index enthaltenen Aktien tatsächlich kauft und hält, was die Transparenz erhöht.

Sind ausschüttende oder thesaurierende ETFs besser?

Das hängt vom Anlageziel ab: Ausschüttende ETFs zahlen Erträge aus, thesaurierende ETFs reinvestieren diese automatisch.

Für welchen Anlagehorizont eignet sich ein Aktien-ETF?

Aktien-ETFs eignen sich besonders für einen langfristigen Anlagehorizont von fünf Jahren oder mehr, um Kursschwankungen auszugleichen.

Wie hoch sollte die Kostenquote (TER) bei einem ETF sein?

Eine gute ETF Empfehlung liegt meist bei einer TER von unter 0,30 % pro Jahr, idealerweise deutlich darunter.

Ist ein ETF Vergleich auch für Anfänger sinnvoll?

Ja, ein ETF Vergleich hilft Einsteigern, passende Produkte zu finden und Fehlentscheidungen durch hohe Kosten oder ungeeignete Indizes zu vermeiden.