ETF Analyse der Woche 🔴 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF

- ETF Vergleich: Starker Europa-Fokus mit Blue-Chip-Charakter
- Chartanalyse: Technisch klar bullisch im ETF Vergleich
- ETF Empfehlung: Günstig, solide Performance & kontrolliertes Risiko
Im aktuellen ETF Vergleich steht der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF im Mittelpunkt. Der Fonds bietet Anlegern einen breiten Zugang zu den 50 größten Unternehmen der Eurozone und eignet sich insbesondere für Investoren, die gezielt auf europäische Blue Chips setzen möchten.
Doch taugt der ETF auch als ETF Empfehlung für langfristig orientierte Anleger? Ein Blick auf Charttechnik, Kostenstruktur und Risikokennzahlen liefert klare Antworten.
► Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF WKN: ETFL02 | ISIN: DE000ETFL029 | Ticker: ETFSX5E.DE
🚀 Key Takeaways
1. ETF Vergleich: Starker Europa-Fokus mit Blue-Chip-Charakter
Der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF bildet den EURO STOXX® 50 Index physisch und vollständig ab. Damit erhalten Anleger Zugang zu den wichtigsten Konzernen der Eurozone.
Zentrale Merkmale:
-
🌍 50 führende Unternehmen aus Europa
-
🇫🇷🇩🇪 Länderfokus auf Frankreich und Deutschland (über 60 %)
-
🏦 Branchen-Schwerpunkte:
-
Technologie
-
Industrie
-
Finanzwerte
-
Die Top-10-Positionen machen rund 40 % des Fondsvolumens aus, die Top 3 knapp 18 % – ein moderates Klumpenrisiko, das für Large-Cap-Indizes typisch ist.
📈 2. Chartanalyse: Technisch klar bullisch im ETF Vergleich
Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt sich ein überzeugendes Bild:
📆 Wochenchart
-
Aufwärtstrend seit dem Tief im Oktober 2022
-
Starke V-Erholung nach dem Rücksetzer im April 2025
-
Stabilisierung regelmäßig an der SMA20 (56,07 EUR)
-
SMA50 (54,42 EUR) fungiert als solide Auffangzone
👉 Anlaufziele:
-
🎯 59,50–60,50 EUR
-
🎯 Übergeordnet: 64–65 EUR
⏱️ Tageschart
-
Rückeroberung aller relevanten Durchschnitte
-
SMA20 (57,37 EUR) & SMA50 (57,14 EUR) liegen eng zusammen
-
Rücksetzer werden konsequent gekauft
➡️ Solange der ETF per Schlusskurs über der SMA20 bleibt, ist das technische Gesamtbild klar bullisch.
💰 3. ETF Empfehlung: Günstig, solide Performance & kontrolliertes Risiko
Auch fundamental überzeugt der ETF im ETF Vergleich:
Basisdaten im Überblick:
-
💸 TER: nur 0,15 % p.a.
-
📦 Fondsgröße: 1,17 Mrd. EUR
-
🔁 Ausschüttung: quartalsweise
-
🧾 Replikation: physisch (vollständig)
Performance:
-
📈 1 Jahr: +18,39 %
-
📈 3 Jahre: +62,95 %
-
📈 5 Jahre: +83,52 %
-
📈 Seit Auflage: +189,04 %
Risiko-Kennzahlen:
-
Volatilität (3 Jahre): 14,59 %
-
Rendite-Risiko-Verhältnis (3 Jahre): 1,21
-
Max. Drawdown seit Auflage: –52,09 %
Die Kennzahlen zeigen: Der ETF bietet ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis, bleibt aber – typisch für Aktien-ETFs – nicht frei von Schwankungen.
Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Top 10 Holdings des ETF
Der ETF hat 17,9 Prozent des Fondsvermögens und damit gut 200 Mio. EUR in die Top 3 Positionen investiert. In den Top 10 Unternehmen sind knapp über 40 Prozent gebunden. 60 Prozent des Fondsvermögens verteilen sich auf 40 weitere Unternehmen.
Schwerpunkt sind übergeordnet drei Branchen, wobei die Technologiebranche und die Industrie von der Gewichtung gleichbedeutend sind. Die Finanzbranche folgt knapp dahinter.
* Stand 18.12.2025 / Quelle: justetf.com
📌 Fazit: ETF Empfehlung für europäische Standardwerte
Im ETF Vergleich überzeugt der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF durch eine klare Struktur, niedrige Kosten und eine stabile Performance-Historie. Die technische Lage ist bullisch, Rücksetzer werden zuverlässig aufgefangen, und das Produkt ist ausreichend groß und liquide.
🟢 Chancen
-
Günstige Kostenstruktur
-
Solider Europa-Fokus
-
Intakter Aufwärtstrend
-
Regelmäßige Ausschüttungen
🔴 Risiken
-
Klumpenrisiko durch Länderfokus
-
Keine Währungsabsicherung
-
Abhängigkeit von der Konjunktur in der Eurozone
Fazit:
Als ETF Empfehlung eignet sich der Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF besonders als Depotbeimischung für Anleger, die gezielt auf europäische Blue Chips setzen und von einem langfristigen Aufwärtstrend profitieren möchten.
Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 19.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF
Was ist ein ETF Vergleich?
Ein ETF Vergleich stellt verschiedene ETFs gegenüber, um Unterschiede bei Kosten, Performance, Risiko, Indexabbildung und Ausschüttung transparent zu machen.
Worauf sollte man bei einer ETF Empfehlung achten?
Bei einer ETF Empfehlung sind vor allem Kosten (TER), Indexzusammensetzung, Replikationsmethode, Fondsgröße, Liquidität und langfristige Performance entscheidend.
Ist der EURO STOXX 50 ETF eine gute ETF Empfehlung?
Der EURO STOXX 50 ETF eignet sich als ETF Empfehlung für Anleger, die gezielt in große europäische Blue-Chip-Unternehmen investieren möchten.
Welche Vorteile bietet ein ETF auf den EURO STOXX 50?
Ein EURO STOXX 50 ETF bietet breite Streuung über 50 führende Unternehmen der Eurozone, niedrige Kosten und eine einfache Partizipation an der europäischen Wirtschaft.
Welche Risiken hat ein EURO STOXX 50 ETF?
Zu den Risiken zählen Marktschwankungen, ein Länder- und Branchenfokus sowie eine höhere Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Eurozone.
Was bedeutet physische Replikation bei ETFs?
Physische Replikation bedeutet, dass der ETF die im Index enthaltenen Aktien tatsächlich kauft und hält, was die Transparenz erhöht.
Sind ausschüttende oder thesaurierende ETFs besser?
Das hängt vom Anlageziel ab: Ausschüttende ETFs zahlen Erträge aus, thesaurierende ETFs reinvestieren diese automatisch.
Für welchen Anlagehorizont eignet sich ein Aktien-ETF?
Aktien-ETFs eignen sich besonders für einen langfristigen Anlagehorizont von fünf Jahren oder mehr, um Kursschwankungen auszugleichen.
Wie hoch sollte die Kostenquote (TER) bei einem ETF sein?
Eine gute ETF Empfehlung liegt meist bei einer TER von unter 0,30 % pro Jahr, idealerweise deutlich darunter.
Ist ein ETF Vergleich auch für Anfänger sinnvoll?
Ja, ein ETF Vergleich hilft Einsteigern, passende Produkte zu finden und Fehlentscheidungen durch hohe Kosten oder ungeeignete Indizes zu vermeiden.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.