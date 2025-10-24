ETF Analyse der Woche 🔴 Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Einleitung

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc bildet den EURO STOXX® Banks Index nach. Der EURO STOXX® Banks Index bietet Zugang zum Bankensektor der Eurozone.

► WKN: LYX0Z5 / ISIN: LU1829219390 / Kürzel: LYBK

✅ Drei Key Takeaways

💡 1. Starker Aufwärtstrend im Bankensektor

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc befindet sich seit dem Frühjahr 2023 in einem stabilen Aufwärtstrend. Sowohl Wochen- als auch Tageschart zeigen eine insgesamt bullische Struktur, wobei kurzfristige Konsolidierungen als gesund einzustufen sind

📊 2. Beeindruckende Performance mit überdurchschnittlicher Volatilität

Mit einer Jahresperformance von über +60 % und über +400 % in fünf Jahren zählt der ETF zu den Top-Performern im europäischen Finanzsektor. Anleger sollten jedoch die erhöhte Volatilität (ca. 24–26 %) als Indikator für ein höheres Risiko berücksichtigen.

🏦 3. Fokus auf europäische Banken – Chancen und Klumpenrisiken

Der ETF bietet gezielten Zugang zu führenden Banken der Eurozone, insbesondere mit hohem Anteil spanischer Institute. Das eröffnet Renditechancen bei Sektoraufschwüngen, bringt aber auch ein Klumpenrisiko mit sich, weshalb eine ausgewogene Depotstruktur entscheidend ist.

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc bildet den EURO STOXX® Banks Index nach und bietet Anlegern Zugang zum Bankensektor der Eurozone. Der ETF investiert in führende europäische Banken und bildet den Index physisch ab (vollständige Replikation).

Mit einem Fondsvolumen von 2.927 Mio. EUR und einer Gesamtkostenquote von 0,30 % p.a. zählt dieser ETF zu den beliebtesten Produkten für Investoren, die gezielt vom europäischen Bankensektor profitieren möchten.

Chartanalyse – Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Rahmen unserer ETF Analyse der Woche zeigt sich: Seit dem Rücksetzer im März 2023 konnte der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc kontinuierlich zulegen.

Die SMA20 (aktuell 265,26 EUR) diente mehrfach als kurzfristige Unterstützung.

Die SMA50 (226,23 EUR) wurde zuletzt im April 2025 getestet und hielt stand.

Das Wochenchart zeigt ein bullisches Bild: Solange sich der ETF über der SMA20 hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt.

Kursziele auf der Oberseite: 295–300 EUR sowie 345–350 EUR.

Ein Rücksetzer bis zur SMA20 wäre unkritisch, erst ein Bruch dieser Linie per Wochenschluss würde Schwäche signalisieren und eine Bewegung in Richtung der SMA50 andeuten.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch

Chartanalyse – Tageschart

Im Tageschart bewegt sich der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc seit einigen Wochen seitwärts im Bereich der SMA20 (278,58 EUR) und SMA50 (278,33 EUR) .

Zuletzt fiel der ETF leicht unter beide Durchschnittslinien, was eine konsolidierende Phase andeutet.

Die geringen Tageskerzen zeigen weder klaren Verkaufsdruck noch starkes Kaufinteresse.

Mögliche Kursziele:

Auf der Unterseite: 265,70 EUR bzw. 251,15 EUR

Auf der Oberseite: Erholung bis zur SMA20/SMA50 bei anziehendem Kaufinteresse

Aktuelle Einschätzung Tageschart: bullisch / neutral

Basisdaten des ETF

Kategorie Information Anlageschwerpunkt Aktien, Europa, Dienstleistungen Fondsgröße 2.927 Mio. EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,30 % p.a. Replikationsmethode Physisch (vollständig) Vergleichsindex EURO STOXX® Banks Strategie Long only Nachhaltigkeit Nein Anzahl Positionen 29 Fondswährung EUR Währungsrisiko Nicht abgesichert Auflagedatum 12.12.2013 Ausschüttung Thesaurierend Fondsdomizil Luxemburg Stand 24.10.2025

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

75 Prozent des Fondsvermögens ist in den Top 10 Positionen investiert, in den Top 3 Beteiligungen sind 33 % gebunden. Da der Fonds aktuell 29 Positionen hält, entfallen auf die restlichen 19 Positionen ca. 25 Prozent des Vermögens.

Spanien stellte den Schwerpunkt der Investitionen des Fonds dar. Gut ein Drittel des Vermögens ist hier gebunden. Deutschland und die Niederlande sind etwa gleich gewichtet.

* Stand 25.09.2025 / Quelle: justetf.com

Risikoanalyse des ETF

Kennzahl 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Volatilität 24,43 % 21,60 % 26,27 % Rendite/Risiko 2,60 2,15 1,45 Maximum Drawdown -19,82 % -19,82 % -34,31 %

Erläuterung:

Eine hohe Volatilität signalisiert stärkere Kursschwankungen – typisch für Finanzwerte.

Die Kennzahl Rendite zu Risiko setzt die erzielte Rendite ins Verhältnis zur Schwankungsbreite.

Der Maximum Drawdown zeigt den maximalen Verlust im jeweiligen Zeitraum an.

Rendite des Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Zeitraum Performance Laufendes Jahr +61,06 % 1 Monat -2,38 % 3 Monate +9,22 % 6 Monate +26,41 % 1 Jahr +63,58 % 3 Jahre +213,70 % 5 Jahre +403,45 % Seit Auflage (MAX) +173,17 %

Jahresrenditen:

2024: +31,24 %

2023: +30,85 %

2022: +0,54 %

2021: +41,01 %

Quellen: justetf.com, morningstar.de, finanzen.de, amundi.com

Fazit – ETF Analyse der Woche

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc überzeugt durch eine starke Performance und bullische Chartstruktur. Er eignet sich als ergänzende Position für risikobewusste Anleger, die auf den europäischen Bankensektor setzen möchten.

Allerdings sollten Investoren das Klumpenrisiko durch hohe Gewichtung spanischer Banken beachten.

Kurzfristig überwiegt der positive Trend, langfristig bleibt der ETF ein interessantes Investment – insbesondere im Rahmen einer strategischen ETF-Diversifikation.

FAQ – Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | ETF Analyse der Woche

❓ Was ist der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc?

Der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc ist ein börsengehandelter Fonds (ETF), der den EURO STOXX® Banks Index abbildet. Er bietet Anlegern Zugang zu führenden Banken der Eurozone und investiert physisch in die enthaltenen Werte.

❓ Wie ist die aktuelle Performance des Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc?

Der ETF erzielte im laufenden Jahr eine Rendite von rund +61 %. Auf Fünfjahressicht liegt die Gesamtperformance bei über +400 %, was den ETF zu einem der Top-Performer im europäischen Finanzsektor macht.

❓ Welche Risiken bestehen beim Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc?

Die Volatilität des ETFs liegt zwischen 21 % und 26 %, was auf deutliche Kursschwankungen hinweist. Da der ETF ausschließlich in Finanztitel investiert, besteht ein sektorbedingtes Risiko sowie ein Klumpenrisiko durch die hohe Gewichtung spanischer Banken.

❓ Ist der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc nachhaltig?

Nein, der ETF verfolgt derzeit keinen Nachhaltigkeitsansatz (ESG). Er investiert ausschließlich nach Indexgewichtung, ohne Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen.

❓ Für welche Anleger ist der Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc geeignet?

Der ETF eignet sich für risikobewusste Anleger, die gezielt auf die Entwicklung des europäischen Bankensektors setzen möchten. Er kann als strategische Ergänzung in einem diversifizierten Portfolio dienen.

❓ Wie lautet die Einschätzung der aktuellen Charttechnik?

Sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart überwiegt das bullische Bild. Kurzfristige Konsolidierungen gelten als gesund, solange der ETF oberhalb der SMA20 bleibt. Potenzielle Kursziele liegen bei 295–350 EUR.

❓ Welche Kosten fallen beim Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc an?

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,30 % p.a.. Der Fonds repliziert den Index physisch und ist thesaurierend, d.h. Erträge werden automatisch reinvestiert.