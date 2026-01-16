ETF Analyse der Woche 🔴 Amundi MSCI Europe UCITS ETF

- Breite Diversifikation macht den ETF attraktiv
- Charttechnik spricht für anhaltenden Aufwärtstrend
- Kosten, Rendite & Risiko im ETF Vergleich
- Breite Diversifikation macht den ETF attraktiv
- Charttechnik spricht für anhaltenden Aufwärtstrend
- Kosten, Rendite & Risiko im ETF Vergleich
Im aktuellen ETF Vergleich rückt der Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc verstärkt in den Fokus. Der ETF bietet Anlegern einen breit gestreuten Zugang zu den größten Unternehmen Europas und profitiert von einer stabilen Aufwärtsbewegung seit Ende 2022. Dank niedriger Kosten, physischer Replikation und einer überzeugenden Charttechnik stellt sich die Frage: Ist dieser ETF aktuell eine attraktive ETF Empfehlung für langfristige Anleger?
► Amundi MSCI Europe UCITS ETF WKN: A0JDGC | ISIN: FR0010261198 | Ticker: LYY5.DE
🚀 Key Takeaways
🧭 1. Breite Diversifikation macht den ETF attraktiv
Der ETF überzeugt durch eine ausgewogene Struktur:
-
🌍 Abbildung des MSCI Europe Index
-
🏢 402 Positionen aus 15 europäischen Industrieländern
-
🇬🇧 Länderschwerpunkt: Großbritannien, gefolgt von Frankreich & Deutschland
-
🏭 Branchenfokus: Industrie, Finanz- & Gesundheitswesen (≈56 %)
Im ETF Vergleich punktet der Fonds damit als solide Basislösung für europäische Aktien.
📈 2. Charttechnik spricht für anhaltenden Aufwärtstrend
Aus technischer Sicht zeigt sich ein klar bullisches Bild:
-
📊 Wochenchart: Aufwärtstrend seit Ende 2022
-
🔄 Rücksetzer wurden mehrfach erfolgreich gekauft
-
📉 SMA20 (Wochen): ca. 214,74 EUR als zentrale Unterstützung
-
🎯 Mögliche Kursziele: 250 EUR sowie 265–270 EUR
Auch im Tageschart bleibt der Trend stabil, solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert – ein wichtiges Argument für eine positive ETF Empfehlung.
💰 3. Kosten, Rendite & Risiko im ETF Vergleich
Der Amundi ETF punktet mit starken Kennzahlen:
-
💸 TER: nur 0,07 % p.a.
-
📈 Rendite 1 Jahr: +23,42 %
-
📊 Rendite 5 Jahre: +71,10 %
-
⚖️ Volatilität (1 Jahr): 13,58 %
-
📉 Max. Drawdown (5 Jahre): –19,48 %
Im ETF Vergleich bietet der Fonds damit ein attraktives Rendite-Risiko-Profil für langfristig orientierte Anleger.
Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Top 10 Holdings des ETF
Der ETF hat gut 7,3 Prozent des Fondsvermögens in den TOP 3 Unternehmen investiert, die Top 10 Unternehmen binden knapp 20 Prozent. Der Fonds ist damit breit und diversifiziert aufgestellt.
Schwerpunkt der Anlagestrategie bilden die Branchen Industrie, Finanz- und Gesundheitswesen. Diese drei Branchen repräsentieren gut 56 Prozent des Anlagevermögens.
* Stand 15.01.2026 / Quelle: justetf.com
📌 Fazit: ETF Empfehlung für Europa-orientierte Anleger
Der Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc überzeugt im ETF Vergleich durch breite Diversifikation, sehr niedrige Kosten und ein klar bullisches charttechnisches Gesamtbild. Rücksetzer in Richtung der gleitenden Durchschnitte könnten dabei interessante Einstiegsgelegenheiten bieten.
🟢 Chancen
-
Breite Streuung über Länder & Branchen
-
Attraktive Kostenstruktur
-
Stabiler langfristiger Aufwärtstrend
🔴 Risiken
-
Währungsrisiko (nicht abgesichert)
-
Konjunkturabhängigkeit Europas
-
Rücksetzer bei schwacher Marktphase möglich
Fazit:
Als ETF Empfehlung eignet sich der Fonds besonders gut als Depotbeimischung oder Basisinvestment für Anleger, die gezielt auf europäische Aktien setzen möchten.
Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
FAQ – Amundi MSCI Europe UCITS ETF
Was ist ein ETF Vergleich?
Ein ETF Vergleich stellt verschiedene ETFs gegenüber und bewertet sie anhand von Kriterien wie Kosten (TER), Rendite, Risiko, Indexabbildung, Replikationsmethode und Diversifikation.
Wie finde ich die beste ETF Empfehlung?
Die beste ETF Empfehlung hängt vom Anlageziel ab. Wichtige Faktoren sind Anlagehorizont, Risikobereitschaft, Kostenstruktur, Indexzusammensetzung und die langfristige Performance.
Welche Kriterien sind im ETF Vergleich besonders wichtig?
Im ETF Vergleich spielen vor allem folgende Punkte eine Rolle:
-
Gesamtkostenquote (TER)
-
Replikationsmethode (physisch oder synthetisch)
-
Anzahl der enthaltenen Titel
-
Tracking-Differenz
-
Fondsvolumen und Liquidität
Ist ein MSCI-Europe-ETF eine gute ETF Empfehlung?
Ein MSCI-Europe-ETF kann eine gute ETF Empfehlung sein, wenn Anleger gezielt in europäische Aktien investieren möchten und eine breite Streuung über Länder und Branchen suchen.
Sind ETFs für Einsteiger geeignet?
Ja, ETFs gelten als besonders einsteigerfreundlich, da sie kostengünstig, transparent und breit diversifiziert sind. Ein ETF Vergleich hilft dabei, das passende Produkt zu finden.
Welche Risiken gibt es bei ETFs?
Zu den Risiken zählen Marktschwankungen, Währungsrisiken, regionale Klumpenrisiken sowie temporäre Kursrückgänge bei schwachen Marktphasen.
Wie oft sollte man einen ETF Vergleich durchführen?
Ein ETF Vergleich sollte regelmäßig erfolgen – etwa einmal pro Jahr oder bei Veränderungen der persönlichen Anlagestrategie oder des Marktumfelds.
Chart des Tages 🔴 GOLD (23.12.2025)
ETF Analyse der Woche 🔴 Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF
ETF Analyse der Woche 🔴 Amundi Core STOXX Europe 600 UCITS ETF
ETF Analyse der Woche 🔴 Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.