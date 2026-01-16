ETF Analyse der Woche 🔴 Amundi MSCI Europe UCITS ETF

Im aktuellen ETF Vergleich rückt der Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc verstärkt in den Fokus. Der ETF bietet Anlegern einen breit gestreuten Zugang zu den größten Unternehmen Europas und profitiert von einer stabilen Aufwärtsbewegung seit Ende 2022. Dank niedriger Kosten, physischer Replikation und einer überzeugenden Charttechnik stellt sich die Frage: Ist dieser ETF aktuell eine attraktive ETF Empfehlung für langfristige Anleger?

► Amundi MSCI Europe UCITS ETF WKN: A0JDGC | ISIN: FR0010261198 | Ticker: LYY5.DE

🚀 Key Takeaways

🧭 1. Breite Diversifikation macht den ETF attraktiv

Der ETF überzeugt durch eine ausgewogene Struktur:

🌍 Abbildung des MSCI Europe Index

🏢 402 Positionen aus 15 europäischen Industrieländern

🇬🇧 Länderschwerpunkt: Großbritannien, gefolgt von Frankreich & Deutschland

🏭 Branchenfokus: Industrie, Finanz- & Gesundheitswesen (≈56 %)

Im ETF Vergleich punktet der Fonds damit als solide Basislösung für europäische Aktien.

📈 2. Charttechnik spricht für anhaltenden Aufwärtstrend

Aus technischer Sicht zeigt sich ein klar bullisches Bild:

📊 Wochenchart: Aufwärtstrend seit Ende 2022

🔄 Rücksetzer wurden mehrfach erfolgreich gekauft

📉 SMA20 (Wochen): ca. 214,74 EUR als zentrale Unterstützung

🎯 Mögliche Kursziele: 250 EUR sowie 265–270 EUR

Auch im Tageschart bleibt der Trend stabil, solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert – ein wichtiges Argument für eine positive ETF Empfehlung.

💰 3. Kosten, Rendite & Risiko im ETF Vergleich

Der Amundi ETF punktet mit starken Kennzahlen:

💸 TER: nur 0,07 % p.a.

📈 Rendite 1 Jahr: +23,42 %

📊 Rendite 5 Jahre: +71,10 %

⚖️ Volatilität (1 Jahr): 13,58 %

📉 Max. Drawdown (5 Jahre): –19,48 %

Im ETF Vergleich bietet der Fonds damit ein attraktives Rendite-Risiko-Profil für langfristig orientierte Anleger.

Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Top 10 Holdings des ETF

Der ETF hat gut 7,3 Prozent des Fondsvermögens in den TOP 3 Unternehmen investiert, die Top 10 Unternehmen binden knapp 20 Prozent. Der Fonds ist damit breit und diversifiziert aufgestellt.

Schwerpunkt der Anlagestrategie bilden die Branchen Industrie, Finanz- und Gesundheitswesen. Diese drei Branchen repräsentieren gut 56 Prozent des Anlagevermögens.

* Stand 15.01.2026 / Quelle: justetf.com

📌 Fazit: ETF Empfehlung für Europa-orientierte Anleger

Der Amundi MSCI Europe UCITS ETF Acc überzeugt im ETF Vergleich durch breite Diversifikation, sehr niedrige Kosten und ein klar bullisches charttechnisches Gesamtbild. Rücksetzer in Richtung der gleitenden Durchschnitte könnten dabei interessante Einstiegsgelegenheiten bieten.

🟢 Chancen

Breite Streuung über Länder & Branchen

Attraktive Kostenstruktur

Stabiler langfristiger Aufwärtstrend

🔴 Risiken

Währungsrisiko (nicht abgesichert)

Konjunkturabhängigkeit Europas

Rücksetzer bei schwacher Marktphase möglich

Fazit:

Als ETF Empfehlung eignet sich der Fonds besonders gut als Depotbeimischung oder Basisinvestment für Anleger, die gezielt auf europäische Aktien setzen möchten.

Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

FAQ – Amundi MSCI Europe UCITS ETF

Was ist ein ETF Vergleich?

Ein ETF Vergleich stellt verschiedene ETFs gegenüber und bewertet sie anhand von Kriterien wie Kosten (TER), Rendite, Risiko, Indexabbildung, Replikationsmethode und Diversifikation.

Wie finde ich die beste ETF Empfehlung?

Die beste ETF Empfehlung hängt vom Anlageziel ab. Wichtige Faktoren sind Anlagehorizont, Risikobereitschaft, Kostenstruktur, Indexzusammensetzung und die langfristige Performance.

Welche Kriterien sind im ETF Vergleich besonders wichtig?

Im ETF Vergleich spielen vor allem folgende Punkte eine Rolle:

Gesamtkostenquote (TER)

Replikationsmethode (physisch oder synthetisch)

Anzahl der enthaltenen Titel

Tracking-Differenz

Fondsvolumen und Liquidität

Ist ein MSCI-Europe-ETF eine gute ETF Empfehlung?

Ein MSCI-Europe-ETF kann eine gute ETF Empfehlung sein, wenn Anleger gezielt in europäische Aktien investieren möchten und eine breite Streuung über Länder und Branchen suchen.

Sind ETFs für Einsteiger geeignet?

Ja, ETFs gelten als besonders einsteigerfreundlich, da sie kostengünstig, transparent und breit diversifiziert sind. Ein ETF Vergleich hilft dabei, das passende Produkt zu finden.

Welche Risiken gibt es bei ETFs?

Zu den Risiken zählen Marktschwankungen, Währungsrisiken, regionale Klumpenrisiken sowie temporäre Kursrückgänge bei schwachen Marktphasen.

Wie oft sollte man einen ETF Vergleich durchführen?

Ein ETF Vergleich sollte regelmäßig erfolgen – etwa einmal pro Jahr oder bei Veränderungen der persönlichen Anlagestrategie oder des Marktumfelds.