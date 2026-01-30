ETF Analyse der Woche 🔴 SPDR S&P 500 UCITS ETF

Ein guter ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, das passende Produkt für die eigene Strategie zu finden. Denn nicht jeder ETF passt zu jedem Depot: Kosten, Index, Ausschüttung, Währungsrisiko und die Zusammensetzung der Top-Positionen können sich deutlich unterscheiden.

In diesem Artikel schauen wir uns eine konkrete ETF Empfehlung genauer an: den SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist). Der ETF bildet den S&P 500 Index nach und ermöglicht damit Zugang zu den 500 größten US-Unternehmen – ein Klassiker für langfristig orientierte Investoren.

► SPDR S&P 500 UCITS ETF WKN: A1JULM | ISIN: IE00B6YX5C33 | Ticker: SPY5.DE

🔑 Drei Key Takeaways aus dem ETF Vergleich

Sehr günstige Kosten: Mit nur 0,03 % TER zählt der ETF zu den preiswertesten am Markt.

Breite USA-Abdeckung: 503 Positionen und Fokus auf die größten US-Konzerne (S&P 500).

Ausschüttend & physisch: Quartalsweise Ausschüttung und vollständige Replikation.

🧾 ETF Empfehlung: Was ist der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist)?

Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) (WKN: A1JULM / ISIN: IE00B6YX5C33 / Ticker: SPY5) bildet den S&P 500 Index nach und investiert damit in die größten börsennotierten Unternehmen der USA.

Wichtige Merkmale im Überblick:

Fondsdomizil: Irland

Ausschüttung: ausschüttend (quartalsweise)

Replikation: physisch (vollständige Replikation)

Währungsrisiko: nicht gesichert (USD)

💰 Kosten & Struktur: Warum dieser ETF im Vergleich überzeugt

Ein zentraler Punkt im ETF Vergleich ist die Kostenquote. Der SPDR S&P 500 UCITS ETF fällt hier besonders positiv auf:

✅ Gesamtkostenquote (TER): 0,03 % p.a.

Damit gehört er zu den günstigsten S&P-500-ETFs überhaupt. Für langfristige Anleger ist das ein großer Vorteil, da geringe laufende Kosten die Rendite weniger belasten.

🏦 Portfolio & Klumpenrisiko: Magnificent Seven als Schwerpunkt

Auch wenn der ETF breit gestreut ist, sollte man beim ETF Vergleich immer auf mögliche Konzentrationen achten. Laut Analyse ist knapp über ein Drittel des Fondsvermögens in die „Magnificent Seven“ investiert, während die Top 10 Positionen zusammen rund 40 % ausmachen.

Auch sektorseitig gibt es Schwerpunkte:

Informationstechnologie

Finanzwerte

Kommunikationsdienstleistungen

Diese drei Bereiche machen zusammen rund 60 % des Investments aus.

👉 Fazit daraus: Der ETF ist zwar breit, aber stark USA- und Tech-lastig – ein Punkt, den Anleger in der ETF Empfehlung berücksichtigen sollten.

📈 Chartcheck: Kurzfristig neutral, langfristig bullisch

Im Wochenchart zeigt sich laut Analyse ein übergeordneter Aufwärtstrend, wobei der ETF zuletzt wieder an die SMA20 zurückgesetzt hat. Wichtig wäre, dass sich der Kurs per Wochenschluss über bzw. nahe dieser Linie stabilisieren kann – dann wäre eine Fortsetzung Richtung Jahreshoch möglich.

Im Tageschart ist die Einschätzung dagegen neutral, da der ETF zuletzt unter die SMA50 gerutscht ist. Sollte sich der Kontakt zur SMA50 verlieren, könnte sich die Schwäche bis zur SMA200 ausweiten. Ein bullishes Signal wäre erst wieder ein Tagesschluss über der SMA20.

Chartcheck: SPDR S&P 500 UCITS ETF Prognose im Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

🧠 Fazit: ETF Vergleich zeigt – starke ETF Empfehlung, aber nicht übergewichten

Der SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) überzeugt im ETF Vergleich vor allem durch extrem niedrige Kosten, eine saubere physische Replikation und den Zugang zu den wichtigsten US-Unternehmen. Gleichzeitig sollten Anleger beachten, dass der ETF ausschließlich in den USA investiert und damit ein gewisses Länder- und Klumpenrisiko mitbringt.

👉 Als ETF Empfehlung kann er eine sinnvolle Depotergänzung sein – allerdings eher als Basisbaustein oder Beimischung, ohne ihn zu stark zu übergewichten.

Chartcheck: SPDR S&P 500 UCITS ETF Prognose im Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ-Snippets: ETF Vergleich & ETF Empfehlung

❓ Was ist ein ETF Vergleich?

Ein ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, verschiedene ETFs anhand wichtiger Kriterien wie Kosten (TER), Index, Replikationsmethode, Ausschüttung, Risiko und Performance gegenüberzustellen, um die passende Anlageentscheidung zu treffen.

❓ Worauf sollte man bei einer ETF Empfehlung achten?

Bei einer ETF Empfehlung sind vor allem die Gesamtkostenquote (TER), die Indexzusammensetzung, die Fondsgröße, die Replikationsart (physisch oder synthetisch) sowie die Frage entscheidend, ob der ETF ausschüttend oder thesaurierend ist.

❓ Welcher ETF eignet sich als Basisinvestment?

Als Basisinvestment eignen sich häufig breit gestreute ETFs auf große Indizes wie den S&P 500 oder MSCI World. Sie bieten eine breite Diversifikation und sind oft kostengünstig, was sie für langfristige Anleger attraktiv macht.

❓ Was bedeutet „ausschüttend“ bei einem ETF?

Ein ausschüttender ETF zahlt Erträge wie Dividenden regelmäßig an Anleger aus (z. B. quartalsweise). Dadurch eignet er sich besonders für Investoren, die laufende Einnahmen aus ihrem Depot erhalten möchten.

❓ Welche Risiken gibt es bei ETFs auf den S&P 500?

Ein S&P-500-ETF ist stark auf die USA fokussiert und kann durch große Tech-Werte ein Klumpenrisiko enthalten. Zudem besteht ein Währungsrisiko, wenn Anleger in Euro investieren, der ETF aber in US-Dollar notiert.