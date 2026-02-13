ETF Analyse der Woche 🔴 iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD

Wer nach einem breit diversifizierten Welt-ETF sucht, stößt im ETF Vergleich schnell auf den iShares MSCI ACWI UCITS ETF (IUSQ). Der Fonds bildet den MSCI All Country World Index (ACWI) ab und bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit.

Doch eignet sich dieser ETF als klare ETF Empfehlung für langfristige Anleger – oder gibt es strukturelle Risiken, die berücksichtigt werden sollten?

► iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD WKN: A1JMDF| ISIN: IE00B6R52259 | Ticker: IUSQ

🔑 Drei Key Takeaways im ETF Vergleich

🌎 Globale Diversifikation: 2.348 Positionen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern

💰 Günstige Kostenstruktur: Gesamtkostenquote von nur 0,20 % p.a.

📈 Langfristig starke Performance: +420 % seit Auflage 2011

📊 ETF Vergleich: Was steckt im MSCI ACWI ETF?

Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF (WKN: A1JMDF) bildet physisch (optimiertes Sampling) den MSCI All Country World Index ab.

📌 Basisdaten im Überblick:

💶 Fondsgröße: über 22 Mrd. EUR

💸 TER: 0,20 % p.a.

🔁 Strategie: Long Only

💲 Fondswährung: USD (nicht währungsgesichert)

📅 Auflage: 21.10.2011

🔄 Ausschüttung: thesaurierend

Im ETF Vergleich überzeugt der Fonds durch seine sehr breite Streuung – dennoch bestehen strukturelle Schwerpunkte.

🌎 Länder- und Branchengewichtung: Klumpenrisiko?

Obwohl der ETF global investiert, zeigt sich ein klarer Schwerpunkt:

🇺🇸 Fast 2/3 des Fondsvermögens in US-Unternehmen

💻 IT & Finanzwesen machen knapp 45 % des Fondsvermögens aus

🔝 Gut 12 % entfallen auf nur drei IT-Unternehmen

👉 Im ETF Vergleich mit reinen MSCI-World-Produkten bietet der ACWI zwar zusätzliche Schwellenländer-Exponierung, bleibt aber stark US-dominiert.

📈 Chartcheck Wochenchart: Übergeordnet bullisch

Im Wochenchart zeigt sich seit Ende 2023 eine klare Aufwärtsbewegung.

📊 SMA20 (92,59 EUR) und SMA50 (86,67 EUR) fungierten mehrfach als Support

Rücksetzer wurden regelmäßig aufgefangen

Aktuelle Einschätzung: bullisch

🎯 Mögliche Ziele:

99/101 EUR

110 EUR

Solange der ETF über der SMA20 notiert, bleibt die Struktur konstruktiv.

Chartcheck – Wochenchart: Langfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Top 10 Holdings des ETF

Der ETF hat gut 12 Prozent seines Vermögens in drei Unternehmen investiert, die alle in der IT-Branche tätig sind. Gut ein Viertel des Kapitels ist in den Top 10 Unternehmen gebunden.

Der Schwerpunkt des Fonds liegt im Bereich der IT und des Finanzwesens. Knapp 45 Prozent des Fondsvermögens ist in diesen beiden Branchen investiert.

* Stand 12.02.2026 / Quelle: justetf.com

📉 Tageschart: Neutral bis bullisch

Im Daily-Chart bewegt sich der ETF zuletzt seitwärts zwischen SMA20 (94,53 EUR) und SMA50 (93,70 EUR).

Ein dynamischer Ausbruch über die SMA20 könnte neues Momentum bringen. Ein Bruch der SMA50 würde das Bild eintrüben und Rücksetzer bis 89 EUR oder 86 EUR ermöglichen.

📊 Risiko & Performance im ETF Vergleich

📈 Performance:

+72,99 % in 5 Jahren

+420,11 % seit Auflage

⚖️ Risikokennzahlen:

Volatilität 1 Jahr: 14,45 %

Maximum Drawdown seit Auflage: -33,59 %

Die Risikokennzahlen liegen im Rahmen globaler Aktien-ETFs.

🧠 ETF Empfehlung: Für wen eignet sich der IUSQ?

Der iShares MSCI ACWI ETF kann im ETF Vergleich als solide Kernposition für ein global ausgerichtetes Depot gelten.

✅ Vorteile:

breite Streuung

günstige Kosten

starke Langfristperformance

⚠️ Risiken:

US-Übergewicht

IT-Fokus

Währungsrisiko (USD)

👉 Als ETF Empfehlung eignet sich der Fonds besonders als untergewichtete Depotergänzung oder als globaler Basisbaustein mit langfristigem Anlagehorizont.

🧠 Fazit: ETF Vergleich mit globalem Fokus

Im ETF Vergleich überzeugt der iShares MSCI ACWI UCITS ETF durch globale Diversifikation, solide Performance und niedrige Kosten.

Trotz klarer US-Dominanz bleibt er eine attraktive Lösung für Anleger, die weltweit investieren möchten.

👉 Als ETF Empfehlung eignet sich der Fonds insbesondere für langfristig orientierte Investoren, die globale Aktienmärkte breit abdecken möchten – bei bewusster Berücksichtigung des Währungs- und Branchenrisikos.

Chartcheck – Tageschart: Kurzfristige Prognose

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

FAQ – iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD

❓ Was ist ein ETF Vergleich?

Ein ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, verschiedene ETFs anhand von Kriterien wie Kosten (TER), Index, Replikationsmethode, Performance, Fondsgröße und Risikokennzahlen miteinander zu vergleichen. Ziel ist es, den passenden ETF für die eigene Anlagestrategie zu finden.

❓ Worauf sollte man bei einer ETF Empfehlung achten?

Bei einer ETF Empfehlung sind vor allem die Gesamtkostenquote (TER), die Indexzusammensetzung, die Diversifikation, die Fondsgröße sowie die Replikationsmethode entscheidend. Auch Währungsrisiken und steuerliche Aspekte sollten berücksichtigt werden.

❓ Ist ein MSCI ACWI ETF besser als ein MSCI World ETF?

Im ETF Vergleich bietet ein MSCI ACWI ETF zusätzlich Schwellenländer-Exposure, während der MSCI World nur Industrieländer abdeckt. Anleger, die weltweit investieren möchten, erhalten mit dem ACWI eine breitere Streuung – allerdings oft mit stärkerem US-Gewicht.

❓ Welche Risiken gibt es bei globalen ETFs?

Zu den wichtigsten Risiken zählen Marktschwankungen, Währungsrisiken (z. B. USD), Branchenübergewichtungen sowie mögliche wirtschaftliche Krisen in einzelnen Regionen. Trotz breiter Streuung bleiben Aktien-ETFs grundsätzlich volatil.

❓ Für wen eignet sich eine ETF Empfehlung auf einen Welt-ETF?

Eine ETF Empfehlung für einen globalen ETF eignet sich besonders für langfristige Anleger, die breit diversifiziert investieren möchten und Wert auf eine einfache, kostengünstige Anlagestruktur legen.

❓ Was bedeutet thesaurierend bei einem ETF?

Ein thesaurierender ETF reinvestiert Erträge wie Dividenden automatisch. Dadurch steigt der Wert des Fondsanteils langfristig durch den Zinseszinseffekt.