ETF Analyse der Woche: Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Der Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C ist ein ex USA ETF, der den MSCI World ex USA Index physisch repliziert. Anleger erhalten damit Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus entwickelten Industrieländern – bewusst ohne US-Aktien. Für Investoren, die ihre Abhängigkeit vom US-Markt reduzieren möchten, ist dieser ETF eine interessante Depotbeimischung.

► Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C WKN: DBX0VH | ISIN: IE0006WW1TQ4| Ticker: EXUS

🔑 Key Takeaways auf einen Blick

Breite Diversifikation ohne USA: 765 Positionen aus Industrieländern weltweit – kein Klumpenrisiko durch US-Giganten. Technisch klar bullisch: Sowohl Wochen- als auch Tageschart sprechen für einen stabilen Aufwärtstrend. Attraktive ETF Empfehlung für Depotergänzung: Besonders geeignet für Anleger mit bereits hoher USA-Gewichtung.

📈 ETF Chartanalyse – Technische Einschätzung

Chartcheck Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der ETF wurde im März 2024 aufgelegt und konnte sich seitdem sukzessive nach oben entwickeln. Rücksetzer fielen überwiegend moderat aus und wurden zeitnah zurückgekauft. Die ausgeprägtere Schwächephase im April 2025 stellte sich rückblickend als gesunde Konsolidierung heraus.

Ende April wurde die SMA20 (aktuell 34,70 EUR) dynamisch überwunden. Seitdem notiert der Anteilsschein stabil darüber, ohne diese Linie erneut anzulaufen. Das spricht für eine hohe innere Stärke.

Technische Einordnung:

Übergeordneter Trend: bullisch

Mögliche Kursziele: 38 EUR , darüber 45 EUR

Kritischer Bereich: Wochenschluss unter der SMA20

➡️ Prognose Wochenchart: bullisch

Chartcheck Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich ein sehr sauberes technisches Bild. Nach der April-Korrektur ging es zügig über die SMA200 (33,25 EUR) sowie die SMA50 (35,39 EUR). Seitdem fungiert vor allem die SMA20 (36,32 EUR) als dynamische Unterstützung.

Kleinere Rücksetzer wurden entweder direkt an der SMA20 oder im Bereich der SMA50 aufgefangen – ein klassisches Zeichen für einen intakten Aufwärtstrend.

➡️ Prognose Tageschart: bullisch

AKTIEN & ETF GRATIS HANDELN!*

*XTB streicht deine Orderkommission bis zu einem monatlichen Umsatz von 100.000 Euro! Andere Kosten können ggf. anfallen.

Andere Kosten können ggf. anfallen. Nicht investiertes Kapital wird sogar verzinst!

BESTER Kundenservice inklusive! Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat

Erreiche uns, wenn du Hilfe braucht, per Hotline, E-Mail oder Chat XTB: Die Investment App, bei der dein Geld für dich arbeitet!

Hier mehr erfahren

Basisdaten des ETF Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Anlageklasse: Aktien Welt (ohne USA)

Fondsgröße: 4,44 Mrd. EUR

TER: 0,15 % p.a.

Replikation: Physisch (vollständig)

Vergleichsindex: MSCI World ex USA 500®

Ausschüttung: Thesaurierend

Fondswährung: USD - gehandelt in Euro

Währungsabsicherung: Keine

Anzahl Positionen: 765

Fondsdomizil: Irland

Auflagedatum: 06.03.2024

Stand: 05.02.2026

Top-Positionen & Regionen des ETF

Die größte Einzelposition ist ASML mit einem Anteil von 1,77 %. Die Top 10 Positionen vereinen insgesamt nur 11,5 % des Fondsvermögens auf sich – ein klarer Hinweis auf die breite Streuung.

Sektorverteilung:

Finanzdienstleistungen: ca. 25 %

Industrie & Nicht-Basiskonsumgüter: ca. 25 %

Weitere Branchen breit verteilt

Ländergewichtung:

Japan: fast 20 %

Großbritannien, Kanada & Frankreich: zusammen über 30 %

ETF Risiko- & Kennzahlenübersicht

Volatilität 1 Jahr: 13,97 %

Rendite/Risiko 1 Jahr: 1,25

Max. Drawdown seit Auflage: -16,31 %

Die moderate Volatilität bei gleichzeitig solider Rendite deutet auf ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis hin – gerade im Vergleich zu stark USA-lastigen ETFs.

Performance im Überblick

1 Monat: +4,45 %

3 Monate: +8,01 %

6 Monate: +16,15 %

1 Jahr: +17,52 %

Seit Auflage: +28,79 %

2025: +16,73 %

Fazit & ETF Empfehlung

Im ETF Vergleich überzeugt der Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C durch eine sehr breite Diversifikation, niedrige Kosten und eine überzeugende technische Verfassung. Trotz des jungen Fondsalters konnte bereits ein hohes Fondsvolumen aufgebaut werden.

👉 ETF Empfehlung:

Ideal als Depotergänzung für Anleger, die den US-Markt bewusst ausklammern oder ihre bestehende USA-Übergewichtung reduzieren möchten. Besonders interessant im Kontext einer strategischen Diversifikation außerhalb der USA.

SO SEHEN SIEGER AUS!

AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

FAQ – Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Was ist ein ex USA ETF?

Ein ex USA ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der gezielt nicht in US-Aktien investiert. Stattdessen bildet er Aktienmärkte aus anderen entwickelten Industrieländern wie Japan, Europa oder Kanada ab. Ziel ist eine breitere geografische Diversifikation ohne Abhängigkeit vom US-Markt.

Was bildet der Xtrackers MSCI World ex USA ETF ab?

Der Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C bildet den MSCI World ex USA Index physisch nach. Der Index umfasst große und mittelgroße Unternehmen aus Industrieländern weltweit – ohne die USA – und deckt damit rund 85 % der jeweiligen Marktkapitalisierung ab.

Für wen ist dieser ETF geeignet?

Dieser ETF eignet sich besonders für Anleger,

die bereits stark in US-Aktien investiert sind,

ihr Depot geografisch breiter aufstellen möchten,

oder gezielt auf Industrieländer außerhalb der USA setzen wollen.

Er ist daher eine sinnvolle ETF Empfehlung als Ergänzung zu MSCI World oder S&P 500 ETFs.

Ist der Xtrackers MSCI World ex USA ETF eine gute Depotbeimischung?

Ja, im ETF Vergleich zeigt sich der Fonds als solide Depotbeimischung. Durch die breite Streuung über 765 Positionen, niedrige Kosten (TER 0,15 %) und fehlendes US-Klumpenrisiko kann er das Gesamtportfolio stabilisieren.

Welche Risiken hat ein ex USA ETF?

Zu den Risiken zählen:

Währungsrisiken , da keine Währungsabsicherung erfolgt

geringere Performancephasen, falls US-Aktien andere Märkte outperformen

marktbedingte Schwankungen durch internationale Konjunkturzyklen

Langfristig profitieren Anleger jedoch von der breiten internationalen Diversifikation.

Wie hoch sind die Kosten des ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C beträgt 0,15 % pro Jahr. Damit zählt er im ETF Vergleich zu den kostengünstigen globalen Aktien-ETFs ohne USA-Fokus.

Schüttet der ETF Erträge aus?

Nein, der ETF ist thesaurierend. Dividenden werden automatisch im Fonds wiederangelegt, was besonders für langfristig orientierte Anleger steuerlich und strategisch attraktiv sein kann.

Ist der ETF für langfristigen Vermögensaufbau geeignet?

Ja. Aufgrund der breiten Streuung, physischen Replikation und niedrigen Kosten eignet sich der ETF gut für den langfristigen Vermögensaufbau, insbesondere als Ergänzung zu USA-lastigen ETFs.

Welche Alternative gibt es im ETF Vergleich?

Alternativen im ETF Vergleich sind beispielsweise:

iShares MSCI World ex USA ETF

Vanguard FTSE Developed ex North America ETF

Die Auswahl hängt von Kosten, Replikationsmethode und persönlicher Anlagestrategie ab.