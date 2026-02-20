iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose 2026 – ETF Analyse der Woche

Im Rahmen unserer ETF Analyse der Woche werfen wir einen detaillierten Blick auf den iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist). Die aktuelle Kursentwicklung, die technische Struktur sowie die Rendite-Risiko-Kennzahlen liefern eine fundierte Grundlage für die weitere Einschätzung.

► iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) WKN: A0HGWD / ISIN: IE00B0M63391 / Ticker: IQQK

🔑 Drei Key Takeaways im ETF Vergleich

1. Technisch klar bullische Struktur

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart notiert der ETF oberhalb zentraler gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 verteidigt wird, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt, mit möglichen Kurszielen im Bereich von 95–100 EUR sowie 119–122 EUR.

2. Hohe Dynamik bei gleichzeitig erhöhtem Risiko

Die Performance der vergangenen Monate ist überdurchschnittlich stark, gleichzeitig weist der ETF eine hohe Volatilität und deutliche historische Drawdowns auf. Das Investment ist damit chancenreich, aber schwankungsintensiv.

3. Geeignet als gezielte Depotbeimischung

Der Fokus auf Südkorea sowie das bestehende Währungsrisiko (USD) machen den ETF zu einer spezialisierten Anlage. Ein Engagement bietet sich eher untergewichtet und bevorzugt nach Rücksetzern an technische Unterstützungen an.

ETF Analyse der Woche: iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose

Beschreibung des ETF

Der iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) bildet den MSCI Korea 20/35 Index physisch ab. Der Index gewährt Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Südkorea.

Besonderheit der 20/35-Regel:

Maximales Gewicht eines Unternehmens: 35 %

Gewicht aller weiteren Unternehmen: maximal 20 %

Damit wird eine übermäßige Konzentration einzelner Schwergewichte begrenzt.

iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose – Chartanalyse Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Bis Oktober 2022 setzte der Anteilsschein deutlich zurück, bevor er in eine ausgeprägte Seitwärtsphase überging. Diese Konsolidierungszone wurde im März des vergangenen Jahres nach oben aufgelöst.

Im Wochenchart zeigt sich:

Deutlicher Wertzuwachs innerhalb der vergangenen 12 Monate

Dynamik seit Jahresanfang nochmals deutlich gestiegen

Überwinden der SMA200 im Juni 2025 (aktuell 42,12 EUR) als technisches Kaufsignal

Längere Konsolidierung im letzten Quartal ohne Test der SMA20 (aktuell 62,31 EUR)

Anschließend setzte sich erneut starkes Kaufinteresse durch.

Technische Projektion (Wochenchart)

Solange der ETF oberhalb der SMA20 notiert, bleibt die Struktur bullisch. Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

95–100 EUR

119–122 EUR

Aufgrund der dynamischen Bewegung sind Gewinnmitnahmen jederzeit möglich. Ein Rücksetzer in Richtung SMA20 wäre technisch gesund.

Ein Wochenschluss unterhalb der SMA20 würde die laufende Aufwärtsbewegung infrage stellen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart: bullisch

iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose – Chartanalyse Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Auch im Tageschart bestätigt sich das positive Bild.

Seit dem nachhaltigen Überwinden der SMA200 (aktuell 51,60 EUR) im Jahr 2025 konnte sich der ETF mehrfach erfolgreich an folgenden Unterstützungen stabilisieren:

SMA20 (aktuell 76,85 EUR)

SMA50 (aktuell 68,13 EUR)

Beide Linien fungierten als belastbare Unterstützungszonen.

Seit Jahresbeginn notiert der ETF oberhalb der SMA20. Solange diese Struktur intakt bleibt, kann sich die Aufwärtsbewegung in Richtung der im Wochenchart definierten Kursziele fortsetzen.

Unterstützungszonen im Tageschart

Primäre Unterstützung: SMA20 Sekundäre Unterstützung: SMA50

Spätestens im Bereich der SMA50 sollte eine Stabilisierung erfolgen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart: bullisch

Basisdaten des ETF

Merkmal Details Anlageschwerpunkt Aktien, Südkorea Fondsgröße 674 Mio. EUR Gesamtkostenquote 0,65 % p.a. Produktstruktur Physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex MSCI Korea 20/35 Strategie Long only Nachhaltigkeit Nein Anzahl Positionen 82 Fondswährung USD Währungsrisiko Nicht gesichert Auflage 18.12.2005 Ausschüttung Ausschüttend Intervall Halbjährlich Fondsdomizil Irland

Stand: 12.02.2026

Risikoanalyse des iShares MSCI Korea UCITS ETF

Volatilität

1 Jahr: 32,17 %

3 Jahre: 26,39 %

5 Jahre: 24,47 %

Je höher die Volatilität, desto stärker schwankte der Kurs in der Vergangenheit. Der ETF weist im kurzfristigen Vergleich erhöhte Schwankungen auf.

Rendite zu Risiko

1 Jahr: 3,63

3 Jahre: 1,09

5 Jahre: 0,41

Die Kennzahl setzt die historische Rendite ins Verhältnis zur Volatilität und zeigt, wie effizient Risiko vergütet wurde.

Maximum Drawdown

1 Jahr: -20,98 %

3 Jahre: -30,90 %

5 Jahre: -41,82 %

Seit Auflage: -67,91 %

Der maximale historische Rückgang verdeutlicht das zyklische Risikoprofil südkoreanischer Aktien.

Die Top 10 Positionen des ETF

In den Samsung Konzern hat der ETF 1/3 des Fondsvermögens investiert. Einen weiteren hohen Anteil sind in SK Hynix gebunden. In beide Unternehmen sind 50 Prozent des Fondsvermögens investiert.

Der Schwerpunkt des Fonds liegt im Bereich IT. In dieser Branche ist über die Hälfte des Fondsvermögens investiert. Wird die Branche Industrie noch hinzuaddiert, so sind in diesen beiden Branchen über 70 Prozent des Kapitals gebunden.

Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap



* Stand 19.02.2026 / Quelle: justetf.com

Renditeüberblick

Zeitraum Performance Laufendes Jahr +36,15 % 1 Monat +17,47 % 3 Monate +49,91 % 6 Monate +89,52 % 1 Jahr +116,84 % 3 Jahre +113,03 % 5 Jahre +61,14 % Seit Auflage +349,64 % 2025 +76,27 % 2024 -17,48 % 2023 +15,59 % 2022 -24,03 %

Quellen: justetf.com, morningstar.de, finanzen.de, iShares.com

Gesamtfazit – ETF Analyse der Woche

Die aktuelle iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose bleibt aus technischer Sicht klar positiv. Die Trendstruktur im Wochen- und Tageschart ist intakt, Rücksetzer wurden bislang konsequent gekauft.

Zu beachten sind:

Währungsrisiko durch USD-Notierung

Konzentration auf einen einzelnen Wirtschaftsraum

Historisch erhöhte Schwankungsintensität

Gemäß aktueller Einschätzung kann der ETF als Beimischung für ein diversifiziertes Portfolio geeignet sein. Ein Engagement sollte jedoch moderat gewichtet erfolgen.

Technisch attraktive Einstiege lassen sich aus möglichen Rücksetzern in Richtung der relevanten gleitenden Durchschnitte ableiten.

FAQ – iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose

Was ist der iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)?

Der iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) ist ein börsengehandelter Fonds, der den MSCI Korea 20/35 Index nachbildet und Anlegern Zugang zu südkoreanischen Large- und Mid-Cap-Unternehmen bietet.

Welchen Index bildet der iShares MSCI Korea UCITS ETF ab?

Der ETF repliziert den MSCI Korea 20/35 Index. Dabei ist das Gewicht des größten Unternehmens auf 35 % begrenzt, während alle anderen Unternehmen maximal 20 % Gewicht haben.

Ist die Prognose für den iShares MSCI Korea UCITS ETF bullisch oder bärisch?

Die aktuelle iShares MSCI Korea UCITS ETF Prognose ist bullisch, da der Kurs sowohl im Wochenchart als auch im Tageschart oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte notiert.

Welche Kursziele sind beim iShares MSCI Korea UCITS ETF möglich?

Mögliche Kursziele liegen zunächst im Bereich von 95 bis 100 EUR. Darüber hinaus könnten mittelfristig auch 119 bis 122 EUR als nächstes Ziel relevant werden.

Welche Unterstützung ist beim ETF besonders wichtig?

Die SMA20 gilt aktuell als wichtigste Unterstützung. Sollte diese nicht halten, kann die SMA50 als nächster relevanter Support fungieren.

Ist der iShares MSCI Korea UCITS ETF ausschüttend?

Ja, der iShares MSCI Korea UCITS ETF ist ausschüttend und zahlt Erträge in der Regel halbjährlich aus.

Wie hoch sind die Kosten des iShares MSCI Korea UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt 0,65 % pro Jahr.

In welcher Währung wird der ETF gehandelt?

Die Fondswährung ist USD. Der ETF ist nicht währungsgesichert, wodurch ein zusätzliches Währungsrisiko entsteht.

Wie viele Positionen enthält der ETF?

Der iShares MSCI Korea UCITS ETF umfasst aktuell 82 Positionen.

Wie hoch ist das Risiko beim iShares MSCI Korea UCITS ETF?

Das Risiko ist vergleichsweise hoch, da die Volatilität im 1-Jahres-Zeitraum bei über 32 % liegt und der Maximum Drawdown seit Auflage bei rund -68 % lag.

Für wen eignet sich der iShares MSCI Korea UCITS ETF?

Der ETF eignet sich als Depotbeimischung für Anleger, die gezielt in Südkorea investieren möchten, jedoch sollte das Engagement eher moderat gewichtet werden.

Ist ein Einstieg aktuell sinnvoll?

Aus technischer Sicht bleibt der Trend positiv, jedoch könnten Rücksetzer wahrscheinlicher werden. Ein Einstieg bietet sich eher nach einer Konsolidierung oder bei einem Rücklauf an wichtige Unterstützungen an.

Was ist die ETF Analyse der Woche?

Die ETF Analyse der Woche ist eine regelmäßige Marktbetrachtung, bei der ein ETF anhand technischer Analyse, Basisdaten und Risiko-Kennzahlen bewertet wird.