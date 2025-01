ETF der Woche

iSares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

► ISIN: IE00B8FHGS14 | WKN: A1J781 | Ticker: MSCI

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) soweit dies möglich ist. Das Engagement erfolgt in einer Untermenge an MSCI World-Aktien, deren Notierungen eine Aufwärtstendenz zeigen. Der Fokus liegt dabei auf der Performance der letzten 6 bis 12 Monate, wobei in der Anlagestrategie unterstellt wird, dass die Kurssteigerungen in der Zukunft anhalten werden.

Der Fonds setzt dabei Optimierungstechniken ein, um eine vergleichbare Rendite wie der Parent-Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder andere Wertpapiere gehören, die ein vergleichbare Wertentwicklung haben, wie dies bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz bestimmter derivativer Finanzinstrumente (FD) gehört zu der Anlagestrategie.

Das Anlageziel des Fonds ist, die Nachbildung eines Index abzubilden, der aus einer Untermenge an MSCI World-Aktien besteht, deren Preis eine Aufwärtstendenz zeigt. Der Parent-Index soll eine Darstellung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern bieten.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Der Fonds ist bis Ende 2021 moderat angestiegen, hat dann aber etwas Substanz verloren. Es ging im Zuge der Abgaben zurück in den Bereich der 54 / 48 EUR. In dieser Box ging es bis Ende 2023 seitwärts weiter, ohne dass es zu größeren Ausbrüchen gekommen ist. Der Fonds konnte bis Juli 2024 deutlich zulegen. Die Rücksetzer, die sich bis dahin eingestellt haben, wurde direkt wieder zurückgekauft. Der scharfe Rücksetzer im August, der sich erst knapp über der 60 EUR-Marke stabilisieren konnte, wurde nachfolgend direkt wieder zurückgekauft. Es ging im Zuge der Erholung zunächst an die 70 EUR-Marke und nachfolgend dann bis Anfang 2025 an die 79 EUR-Marke.

Im Chart ist erkennbar, dass sich der Fonds nach dem Rücksetzer unter die SMA20 (aktuell bei 75,07 EUR) und unter die SMA50 (aktuell bei 71,19 EUR) im Bereich dieser beiden Linien seitwärts geschoben hat. Diese beiden Durchschnittslinien hatten immer ihre Anziehungskraft gehabt - gestützt hat im März 2023 auch die SMA200 (aktuell bei 57,82 EUR). Das Papier konnte sich 2024 wieder über beide Durchschnittslinie schieben und etablieren. Im Zuge des Rücksetzers wurde die SMA20 im Juli aufgegeben; der Rücksetzer konnte sich im Dunstkreis der SMA50 stabilisieren und erholen. Von hier aus ging es dann, mit einigen Versuchen, wieder über die SMA20, über die sich der Fonds jetzt etabliert hat.

Damit kann das Wochenchart als bullisch interpretiert werden. Solange der Fonds über der SMA20 notiert, könnte es weiter aufwärts gehen. Die Aufwärtsimpulse könnten dabei nur einen moderaten Charakter haben, wie sich dies in den letzten Handelsmonaten auch dargestellt hat. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 84,50/86,00 EUR bzw. übergeordnet der Bereich bei 98 / 101 EUR sein.

Rücksetzer könnten sich zunächst bis an die SMA20 einstellen. Hält dieser Support auf Wochenschlussbasis nicht, so könnte die SMA50 darunter noch eine weitere Unterstützung bieten. Wird dies SMA50 im Zuge von Schwäche angelaufen, so sollten sich die Rücksetzer spätestens im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren und erholen. Im Wochenchart ist die Relevanz dieser beiden Linien sehr gut heraus zu interpretieren. Geht es per Wochenschluss unter die SMA50 und verliert das Papier auch den Kontakt zu dieser Linie, so würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Mit weiteren Abgaben wäre dann zu rechnen, die bis an die SMA200 gehen könnten.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

ETF Chartcheck - Betrachtung im Monatschart:

Der Fonds bewegt sich stabil in seinem Aufwärtskanal. Auf Monatsbasis ist erkennbar, dass der Rücksetzer 2022 einen moderaten Charakter gehabt hat. Es hat aber vergleichsweise gedauert, bis sich der Wert wieder über die 55 EUR-Marke schieben konnte und darüber festsetzen konnte. In den Folgemonaten hat der Fonds sich weiter im Wert gesteigert. Der scharfe Rücksetzer im August wurde direkt wieder zurückgekauft.

Im Monatschart ist erkennbar, dass der Fonds im Zuge der Schwäche Mitte 2022 unter die SMA20 (aktuell bei 64,63 EUR) gefallen ist, sich aber im Dunstkreis dieser Linie festsetzen konnte. Die SMA50 (aktuell bei 57,63 EUR), die darunter verlaufen ist, wurde nicht erreicht. Nach der Konsolidierung ging es wieder an und über die SMA20, über der der Anteilsschein aktuell notiert.

Der Fonds befindet sich aktuell an der oberen Kanalkante seines Aufwärtskanals. Das Chart kann uneingeschränkt bullisch interpretiert werden.

Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch

ETF Basisdaten:

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS

Anlageschwerpunkt Aktien Fondsgröße 2.620 Mio. USD. Produktstruktur physisch Replikationsmethode physisch (Vollständige Replikation) Vergleichsindex MSCI World Momentum Index Fondswährung EUR Vergleichsindex Ticker M1WOMOM Anzahl der Positionen 349 Auflagedatum/ Handelsbeginn 28.03.2007 KGV (14.01.2025) 29,17

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist aktuell in 349 Positionen investiert. Die 10 größten Positionen sind:

Apple Inc. 134.143.232 Meta Platforms Inc Class A 130.275.051 Nivida Corp 116.888.117 Broadcom Inc. 114.911.580 JP Morgen Chase & Co 71.690.327 Walmart Inc. 62.148.479 Berkshire Hathaway Inc. Class B 52.476.198 Costco Wholesale Corp 45.160.736 Eli Lily 41.844.574 Abbvie Inc. 36.634.827

Gut 5 Prozent des Fondsvermögens ist in Apple investiert. Weitere Investments in IT-Unternehmen sind unter anderem Meta, Nivida und Broadcom. Aber auch in klassische Handelsunternehmen ist der Fonds investiert.

Portfolioallokation des ETF:

Der Anlageschwerpunkt liegt in der IT und der Finance Branche. Beide Segmente decken gut 50 Prozent des Fondsvermögens ab. In der klassischen Industrie ist der Fonds hingegen klar unterrepräsentiert.

Risikoübersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 17,17 % Volatilität 3 Jahre 17,04 % Volatilität 5 Jahre 20,39 % Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,12 Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,68 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,65 Maximum Drawdown 1 Jahr -15,22 % Maximum Drawdown 3 Jahre -18,06 % Maximum Drawdown 5 Jahre -31,37 % Maximum Drawdown seit Auflage -31,37 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick:

iSares Edge MSCI World Momentum Factor

Laufendes Jahr 2,18 % 1 Monat 0,67 % 3 Monate 6,31 % 6 Monate 7,14 % 1 Jahr 36,53 % 3 Jahre 39,29 % 5 Jahre 86,05 % Seit Auflage (MAX) 295,18 % 2024 + 38,07 % 2023 + 7,68 % 2022 - 12,80% 2021 + 23,86 %

*Quellenangabe für die Kennzahlen: Eigenrecherche; justef.com, https://www.ishares.com/de/privatanleger/de/produkte/270051/ishares-msci-world-momentum-factor-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true

