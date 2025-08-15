Strategie des ETF

Im Rahmen unseres ETF Vergleichs stellen wir diese Woche den iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF vor – unsere aktuelle ETF Empfehlung für Anleger, die Zugang zu hochverzinslichen Unternehmensanleihen in Euro suchen.

Der Fonds bildet den iBoxx® EUR Liquid High Yield Index nach, der die größten und liquidesten Unternehmensanleihen in Euro mit einem Rating unterhalb Investment Grade enthält.

►iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) WKN: A1C3NE / ISIN: IE00B66F4759 / Kürzel: EUNW

ETF Chartcheck – Wochenchart

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Wochenchart zeigt sich, dass der Anteilsschein in den letzten drei Jahren überwiegend seitwärts tendierte – meist im Bereich der SMA50 (93,24 EUR) und SMA20 (93,05 EUR). Erholungen blieben begrenzt, Rücksetzer waren ebenfalls moderat.

Juli 2024: Mehrere Unterschreitungen beider Durchschnittslinien mit langen Lunten, Kerzenkörper blieben jedoch darüber.

April 2025: Rücksetzer schnell zurückgekauft.

Letzte Handelswochen: Überwindung aller drei Durchschnittslinien und bullische Ausrichtung.

Prognose Wochenchart:

Solange der Kurs per Wochenschluss über der SMA50 bleibt, sind Anstiege bis 100,00–100,50 EUR und mittelfristig bis 104,42 EUR denkbar. Rücksetzer könnten bis zur SMA50 oder tiefer bis zur SMA200 (92,72 EUR) reichen.

ETF Chartcheck – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem April-Rücksetzer entstand eine V-Formation. Seitdem verläuft der Kurs über der SMA20 (94,43 EUR) mit stabiler Aufwärtstendenz. Die SMA50 (93,98 EUR) wurde im Mai klar überschritten.

Prognose Tageschart:

Bleibt der Kurs über der SMA20, kann die Aufwärtsbewegung anhalten. Rücksetzer könnten an der SMA20 oder notfalls an der SMA50 Unterstützung finden.

ETF Basisdaten im Überblick

Merkmal Wert Anlageschwerpunkt Unternehmensanleihen EUR, alle Laufzeiten Fondsgröße 5.751 Mio. EUR Gesamtkostenquote 0,50 % p.a. Produktstruktur physisch (Sampling) Vergleichsindex iBoxx® EUR Liquid High Yield Strategie Long only Anzahl Positionen 641 Fondswährung EUR Währungsrisiko nicht gesichert Auflagedatum 03.09.2010 Ausschüttung halbjährlich, ausschüttend Fondsdomizil Irland Stand 14.08.2025

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF

Die Top 3 Positionen haben ein Gewicht von 2,34 Prozent, die Top 10 Positionen von 5,08 Prozent.

Der Fokus des ETF ist breit gestreut. Schwerpunktländer bei der Anlage sind Italien und Frankreich, die USA folgen erst auf Platz 3.



Monatsrenditen des ETF in einer Heatmap

Risikoübersicht – ETF Vergleich & Empfehlung

Bei unserer aktuellen ETF Empfehlung im Rahmen des ETF Vergleichs betrachten wir nicht nur die Strategie und Charttechnik, sondern auch die wichtigsten Risikokennzahlen. Diese geben Anlegern ein klares Bild darüber, wie sich der ETF in verschiedenen Marktphasen verhalten hat.

Volatilität des ETF

1 Jahr: 2,94 %

3 Jahre: 3,84 %

5 Jahre: 3,80 %

Die Volatilität misst die Kursschwankungen innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Ein höherer Wert deutet auf stärkere Schwankungen und somit auf ein höheres Risiko hin. In unserem ETF Vergleich fällt auf, dass dieser Fonds im Hochzinssegment eine vergleichsweise moderate Volatilität aufweist.

Rendite-Risiko-Verhältnis

1 Jahr: 2,74

3 Jahre: 1,75

5 Jahre: 1,00

Diese Kennzahl setzt die erzielte Rendite ins Verhältnis zur Volatilität. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass das Risiko für die erzielte Rendite besser „bezahlt“ wurde. In der Betrachtung zeigt sich, dass dieser ETF in den letzten Jahren ein attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweist – ein Pluspunkt für unsere ETF Empfehlung.

Maximum Drawdown (maximaler Verlust)

1 Jahr: –3,33 %

3 Jahre: –7,01 %

5 Jahre: –14,92 %

Seit Auflage: –20,97 %

Der Maximum Drawdown zeigt den größten zwischenzeitlichen Verlust in einem Zeitraum. Im ETF Vergleich liegt der Fonds im mittleren Risikobereich, was für Anleger mit mittlerer Risikobereitschaft interessant sein kann.

Renditeentwicklung im ETF Vergleich

Lfd. Jahr: +4,37 %

1 Monat: +1,41 %

3 Monate: +2,74 %

6 Monate: +3,21 %

1 Jahr: +8,04 %

3 Jahre: +21,52 %

5 Jahre: +20,42 %

Seit Auflage: +92,04 %

2024: +6,67 %

2023: +11,33 %

2022: –9,72 %

2021: +2,21 %

Diese Zahlen unterstreichen, warum der Fonds in unserer ETF Empfehlung hervorgehoben wird. Die positive Performance über mehrere Zeiträume hinweg zeigt, dass er sich auch im längeren Anlagehorizont behaupten konnte.

Fazit – ETF Empfehlung im Vergleich

Im aktuellen ETF Vergleich überzeugt der iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF durch seine breite Diversifikation, stabile Charttechnik und attraktive Renditechancen im Hochzinssegment. Für Anleger, die in Euro-denominierte Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade investieren möchten, bleibt dieser Fonds eine interessante ETF Empfehlung – sowohl kurzfristig mit bullischem Chartbild als auch langfristig als Teil einer diversifizierten Anlagestrategie.

GEWUSST WIE! Auch an der Börse!

Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat.

Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen.

Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.



Teil 3: DIE BÖRSE UND ICH! 🔴 Was kann ich an der Börse erreichen: Ziele & Wünsche