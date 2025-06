ETF Analyse der Woche 🔴iShares Global Clean Energy Transition

ETF DER WOCHE

iShares Global Clean Energy Transition

Strategie des ETF

INTRO: Der ETF bildet den S&P Global Clean Energy Transition Index nach. Das Produkt bietet den Zugang zu den gr√∂√üten und liquidesten Unternehmen weltweit an, die im Bereich der erneuerbaren Energien t√§tig sind. Der ETF ist der gr√∂√üte, der diesen Index nachbildet. Die Dividenden Ertr√§ge werden an die Anleger ausgesch√ľttet. Die Wertentwicklung des ETF wird durch die vollst√§ndige Replikation nachgebildet.¬†

‚Ėļ iShares Global Clean Energy Transition | WKN: A0MW0M¬†/ ISIN: IE00B1XNHC34 / K√ľrzel: IQQH

Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart

Der ETF hat seit 2020 deutlich an Wert verloren. Das wird im Wochenchart mehr als deutlich. Zwar konnte sich das Papier nach dem R√ľcksetzer 2020 zun√§chst in einer Box halten, diese wurde aber Anfang 2023 nach S√ľden aufgel√∂st. Die Notierungen br√∂ckelten weiter ab, Ende 2023 konnte sich der ETF stabilisieren und erneut weiter seitw√§rts laufen. Ab Oktober 2024 dominierte wieder Schw√§che das Kursgeschehen. Erst in den letzten Handelswochen sind leichte Erholungen aus dem Chart herauszulesen.

Im Rahmen der Abgaben konnte die¬†SMA200 (aktuell bei 9,02 EUR) zun√§chst einen Support bieten, diese Linie wurde im weiteren Handelsverlauf aber aufgegeben. Es ging nachfolgend an der SMA20 (aktuell bei 6,13 EUR) /¬†SMA50 (aktuell bei 6,68 EUR) entlang, wobei das Papier im letzten Jahr nicht die Kraft gehabt hat, sich √ľber der SMA50 zu etablieren. Es ist im Chart erkennbar, dass diese Durchschnittslinie ein hartes Brett ist. In den letzten Handelswochen konnte die¬†SMA20 wieder √ľberschritten werden, der Anteilsschein notiert aber noch unter der SMA50.

Wesentlich und wichtig wird in den kommenden Wochen sein, ob es der ETF es schafft, sich nicht nur √ľber die SMA50 zu schieben, sondern sich auch verbindlich √ľber dieser Durchschnittslinie zu etablieren. Es w√ľrde eine neutrale Interpretation des Charts st√ľtzen, wenn es nach dem √úberqueren der SMA50 z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der SMA200 gehen w√ľrde.

Gelingt der Move per Wochenschluss nicht √ľber die SMA50, so k√∂nnte es im Zuge von Schw√§che wieder unter die¬†SMA20 gehen. Stellen sich diese Kursmuster ein, so m√ľsste der Fokus wieder auf die Unterseite gelegt werden.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bärisch / neutral

IQQH Chartcheck - Betrachtung im Tageschart

Die Relevanz der SMA200 (aktuell bei 6,59 EUR) kann auch aus dem Tageschart herausgelesen werden. Der ETF konnte sich 2024 im Bereich dieser Durchschnittslinie festsetzen, wobei auch die SMA20 (aktuell bei 6,30 EUR) / SMA50 (aktuell bei 6,09 EUR) die R√ľcksetzer gest√ľtzt haben. Alle drei Durchschnittslinien wurden im weiteren Handelsverlauf aufgegeben. Es ging an der SMA20 bzw. der SMA50 bis Anfang April abw√§rts. Im Rahmen der Erholungen konnte sich der Anteilsschein wieder √ľber diese beiden Linien schieben und bis an die SMA200 laufen. Hier wurde der ETF abgewiesen. Die SMA20 konnte den letzten R√ľcksetzer aber stabilisieren.

Sollte sich das Papier wieder √ľber die SMA200 schieben k√∂nnen, so muss es nachfolgend direkt weiter aufw√§rts gehen. Sollte dies nicht der Fall sein, so besteht die Gefahr eines Fehlausbruchs. Dieses Szenario kann aber vernachl√§ssigt werden, wenn es z√ľgig weiter aufw√§rts in Richtung der 8 EUR-Marke geht. Erst wenn sich das Papier per Tagesschluss √ľber dieser Marke festgesetzt hat, besteht weiteres Potential auf der Oberseite.

Gelingt die Bewegung √ľber die SMA200 aber nicht und h√§lt auch die SMA20 nicht als Support, so k√∂nnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. B√§risch eintr√ľben w√ľrde sich das Tageschart dann wieder, wenn sich das Papier per Tagesschluss unter der SMA50 festsetzt. Stellen sich diese Kursmuster ein, so k√∂nnte es weiter abw√§rts in Richtung des Jahrestiefs gehen.

Xetra-Gold Basisdaten

Anlageschwerpunkt

Aktien / Welt / Versorger / Sozial / nach Fondsgröße

1.705 Mio. EUR Gesamtkostenquote (TER) 0,65 % p.a. Produktstruktur physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex

S&P Global Clean Energy Transition Index Strategie Long only W√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn 06.07.2007 Aussch√ľttung aussch√ľttend / halbj√§hrlich rechtliche Struktur ETF

*Stand 29.05.2025

 

Die aktuellen Top 10 Positionen des ETF



Die Top 5 Positionen binden gut 30 Prozent des Fondsvermögens. Die Hälfte des Vermögens ist in den Top 10 Positionen gebunden. Die restlichen 88 Beteiligungen binden die andere Hälfte des Fondsvermögens.

Verteilung des Portfolios nach Sektoren

Über 60 Prozent der Anteile sind im Segment der Versorger gebunden, hingegen nur gut 30 Prozent im Bereich der Industrie bzw. der Technologie. 

Monatsrenditen des ETF  

* Stand 29.05.2025 / Quelle: justetf.com

Risiko√ľbersicht des ETF

Volatilität 1 Jahr 18,83 % Volatilität 3 Jahre 22,26 % Volatilität 5 Jahre 25,95 % Rendite zu Risiko 1 Jahr  -1,00 Rendite zu Risiko 3 Jahre -0,67 Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,06 Maximum Drawdown 1 Jahr -  28,94 % Maximum Drawdown 3 Jahre -  56,67 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 62,57 % Maximum Drawdown seit Auflage - 87,01 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im Überblick

Lfd. Jahr  +         1,14 % 1 Monat  +            6,71% 3 Monate  +           3,1 % 6 Monate  -         4,74 % 1 Jahr  -         18,82 % 3 Jahre  -         38,66 % 5 Jahre  +         7,85 % Seit Auflage (MAX)  -        57,14 % 2024 -         34,66 % 2023 -           21,47 % 2022 +           0,46 % 2021 -           17,94 %

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der ETF f√ľr Anleger interessant, die in Green Technology investieren m√∂chten. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der globalen Stromerzeugung ist 2024 auf 32 Prozent gestiegen. Der ETF war zun√§chst Anlegerliebling, ist aber seit 2020 von 16 EUR auf 6,34 EUR gefallen. Hintergrund ist, dass der Index 2020 aus 30 eher kleinen und oft unprofitablen Unternehmen bestand. Im Rahmen des Hypes waren diese Unternehmen gefragt; diese brachen aber nach der √úbertreibung wieder ein. Der ETF hat sein Portfolio in den letzten Jahren angepasst. Statt der 30 Unternehmen h√§lt der ETF jetzt Anteile an 100 Unternehmen, darunter auch Gro√ükonzerne. Nach aktueller Definition reicht es jetzt, wenn Unternehmen 25 Prozent der Ums√§tze in erneuerbaren Energien erwirtschaften, bei Versorgern sind es nur 20 Prozent. Der Effekt ist, dass die Ertragsqualit√§t sich verbessert hat. Gleichzeitig ist zu bedenken, dass die USA aktuell Subventionen streichen, sich auf der anderen Seite auch die Wettbewerbsbedingungen versch√§rfen. Das Produkt ist, unserer Meinung nach, im Augenblick keine Kaufgelegenheit. Anleger k√∂nnen den ETF aber auf die Watchlist setzen.

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!