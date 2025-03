ETF Analyse der Woche 🔴 VanEck Defense UCITS ETF

ETF DER WOCHE

VanEck Defense UCITS ETF

Strategie des ETF Fonds

Der Fonds, bietet Anlegern Zugang zu den f√ľhrenden Unternehmen der¬†Verteidigungstechnologie, gro√üen Cybersicherheitsfirmen und¬†verteidigungsrelevanten Dienstleistern an. Angesichts der aktuellen globalen Unsicherheit ist die Frage der Sicherheit und der Verteidigung zu¬†einem wichtigen Anliegen nationaler Regierungen geworden. Der Fonds¬†engagiert sich ausschlie√ülich in Unternehmen, die in der¬†Verteidigungsindustrie t√§tig sind.

‚Ėļ VanEck Defense UCITS ETF WKN: A3D9M1 | ISIN: IE000YYE6WK5 | K√ľrzel: DFEN

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist gut zu erkennen, dass das Papier seit 2023 kontinuierlich aufw√§rtsgelaufen ist. Es ging 2023 noch z√∂gerlich, 2024 dynamischer aufw√§rts. In der laufenden Handelswoche konnte die 40 EUR-Marke √ľberschritten werden.

Die R√ľcksetzer haben sich im Betrachtungszeitraum immer an, oder im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 36,25 EUR) erholen k√∂nnen. Der Anteilsschein hat sich in keiner Woche im Betrachtungszeitraum mit einem Kerzenk√∂rper vollst√§ndig unter dieser Durchschnittslinie befunden. Der Abstand zu SMA20 ist aktuell veritabel.

Das Wochenchart kann im Augenblick uneingeschr√§nkt bullisch interpretiert werden. Solange es das Wertpapier schafft, sich per Wochenschluss √ľber der SMA20 zu halten, solange kann es immer weiter aufw√§rts an neue Hochs gehen. Denkbare Anlaufbereiche k√∂nnten √ľbergeordnet in den kommenden Handelswochen die 48/50 EUR-Marke sein, √ľbergeordnet k√∂nnte auch die 75 EUR-Marke angelaufen werden. Solange das Papier per Wochenschluss √ľber der SMA20 notiert, solange sind diese Anlaufziele erreichbar.

R√ľcksetzer bis an die SMA20 w√§ren als unkritisch zu interpretieren, solange es das Papier schafft, sich im Dunstkreis dieser Linie zu stabilisieren und zu erholen. Selbst ein Unterschreiten dieser Linie h√§tte noch keinen b√§rischen Touch, solange der Anteilsschein den Kontakt zu dieser Linie halten kann. Geht dieser verloren, so k√∂nnte es weiter abw√§rts bis an die SMA50 (aktuell bei 32,18 EUR) gehen. Wird diese Linie angelaufen, so sollten die Notierungen sp√§testens im Bereich dieser Linie einen Richtungswechsel abbilden, um den bullischen Grundton im Wochenchart nicht in Frage zu stellen.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

**************

ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto

t√§glich verf√ľgbar! Monatlich ausgesch√ľttet! Zinsen f√ľr die "Pause" bis zum n√§chsten Trade

*************

Im Tageschart ist gut herauszulesen, dass sich das Wertpapier in den letzten Handelsmonaten im Bereich der SMA20 (aktuell bei 38,54 EUR), sp√§testens im Bereich der SMA50 (aktuell bei 37,18 EUR) stabilisieren und erholen konnte. Der R√ľcksetzer im Juli 20254 ging zwar etwas weiter unter die SMA50, die Linie hat ihre Anziehungskraft behalten, es ging direkt wieder an und √ľber die beiden Durchschnittslinien zur√ľck. Seit Ende Januar konnte sich das Papier immer wieder an der SMA20 stabilisieren und erholen. In der letzten Handelswoche konnte sich der Anteilsschein verbindlicher von der SMA20 nach Norden l√∂sen.

Auch das Tageschart ist bullisch zu interpretieren. Solange sich das Papier √ľber der SMA20 halten kann, solange k√∂nnte es weiter aufw√§rts an die Anlaufziele gehen, die in der Wochenbetrachtung Erw√§hnung gefunden haben.¬†

Sollte die SMA20 im Rahmen von R√ľcksetzern keinen ausreichenden Support bieten, so k√∂nnte darunter die¬†SMA50 noch eine weitere Unterst√ľtzung bieten. Sp√§testens im Dunstkreis dieser Linie sollten sich das Papier wieder erholen.

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

Anlageschwerpunkt Aktien, Welt Fondsgr√∂√üe 2.751 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,55 % p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex MarketVector Global Defense Industry (MVDEFTR (Index))¬† Strategie Long only Anzahl der Positionen* 28 Fondsw√§hrung USD W√§hrungsrisiko W√§hrung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†31.03.2023 Aussch√ľttung thesaurierend

*Stand 06.03.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist aktuell in √ľber 28 Positionen investiert. Die gr√∂√üten Positionen* verteilen sich auf die folgenden Gesellschaften / Unternehmen:

* Stand 06.03.2025 / Quelle: VanEck

 

In der gr√∂√üten Position sind √ľber 10 Prozent des Fondsvolumens gebunden. Die Top 10 Unternehmen, in denen der Fonds invertiert ist repr√§sentieren gut 66 Prozent des Verm√∂gens.¬†

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

* Stand 06.03.2025 / Quelle: VanEck

 

In amerikanische Unternehmen stecken √ľber die H√§lfte des Fondsverm√∂gens. Da die USA auch einer gro√üen Nachfrage nach Verteidigung Equipment sind, macht es durchaus Sinn sich hier st√§rker zu engagieren. Neben den USA ist Frankreich das zweitwichtige Land, in das der Fonds investiert hat.¬† Zudem wird es durch die Ausrichtung der Amerikaner so sein, dass die Armee von amerikanischen Unternehmen versorgt wird. Deutschland repr√§sentiert den kleinsten Anteil mit 1,52 Prozent.¬†

Aufteilung des Anlagevermögens des ETF nach Sektoren:

* Stand 06.03.2025 / Quelle: VanEck

 

Schwerpunkte Branchen des Fonds sind Industriewerte und Informationstechnologie. Der Fonds hat damit eine klare und sehr fokussierte Ausrichtung.

Risiko√ľbersicht des ETF:

  Volatilität 1 Jahr 18,61 % Volatilität 3 Jahre ----- % Volatilität 5 Jahre ----- % Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,59 % Rendite zu Risiko 3 Jahre ----- % Rendite zu Risiko 5 Jahre ----- % Maximum Drawdown 1 Jahr - 10,55 % Maximum Drawdown 3 Jahre ----- % Maximum Drawdown 5 Jahre ----- % Maximum Drawdown seit Auflage - 10,55 %  

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

  Lfd. Jahr +   16,78 % 1 Monat +    8,24 % 3 Monate +   13,80 % 6 Monate +   36,42 % 1 Jahr +   48,12 % 3 Jahre -----  5 Jahre -----  Seit Auflage (MAX) + 119,77 % 2024 + 52,70 % 2023 -----  2022 -----  2021 -----   

*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, IShares.de, finanzen.de

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die in der aktuellen geopolitischen Lage eine Chance sehen, dass sich Unternehmen die R√ľstungsg√ľter produzieren sich besser als der Marktdurchschnitt entwickeln werden. Diese Unternehmen sehen sich einer durchaus steigenden Nachfrage gegen√ľber, die Umsatz- und Ertragstreiber sein k√∂nnen.¬†Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment f√ľr Anleger, die sich auch der Risiken eines derartigen Engagements bewusst sind und ein Interesse haben, ihre Mittel breiter zu streuen. Das "Klumpenrisiko" USA sollte bei der Bewertung durch die Anleger Ber√ľcksichtigung finden.

 

ETF Handel bei XTB

Der Broker XTB streicht grunds√§tzlich die Orderkommission f√ľr alle Anlagen in Aktien und ETF, sofern der Kunde unter 100.000 Euro Handelsvolumen im Monat bleibt! F√ľr die allermeisten Kunden bedeutet dies:¬†kommissionsfreier Handel von weltweiten Aktien & ETFs!¬†Nur Anleger, die √ľber 100.000 Euro monatlich liegen, zahlen eine Kommission von 0,2%, Minimum 10 Euro.

Dieses ETF Sparplan-Angebot - f√ľr Einzelk√§ufe oder auch ETF-Sparpl√§ne - wurde 2024 vom¬†Handelsblatt mit "SEHR GUT"¬†ausgezeichnet (Siegel siehe unten, zusammen mit den vielen anderen Auszeichnungen von XTB in Deutschland)..

Quelle: xStation5 von XTB

 

SO SEHEN SIEGER AUS!