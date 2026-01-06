DAX Prognose heute 06.01.2026 – DAX aktuell im bullischen Trend

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.677 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der DAX das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels stellte sich deutlicher Kaufdruck ein, der den Index an ein neues Hoch geschoben hat. Nach Gewinnmitnahmen, die bis zum frühen Nachmittag angehalten haben, erholte sich der DAX im Nachmittagshandel deutlich. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Der Index konnte sich bis dahin an und über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Zu Wochenbeginn konnten die Bullen einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen moderat ab, konnten sich zum Handelsschluss aber wieder etwas erholen. Der DAX ging bei 24.889 Punkten aus dem Tageshandel.

🚀 Key Takeaways

Bullisches Chartbild bleibt intakt

Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt sich der DAX weiterhin bullisch. Solange der Index über der SMA20 (24.870 / 24.676 Punkte) notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.000 Punkte und darüber. Zentrale Entscheidungsmarke bei 24.945 Punkten

Die Zone um 24.945 Punkte ist kurzfristig richtungsweisend. Oberhalb dieser Marke überwiegt das bullische Szenario mit weiteren Anlaufzielen auf der Oberseite, darunter erhöht sich das Risiko für einen Rücksetzer in Richtung 24.720 Punkte. Moderate Zuversicht bei neutraler Marktstimmung

Der Fear-and-Greed-Index signalisiert mit 47 Punkten eine neutrale Anlegerstimmung. In Kombination mit einer bullischen technischen Struktur ergibt sich eine leicht positive Grundtendenz, jedoch ohne euphorische Überhitzung.

Der DAX ist gestern Morgen bei 24.677 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich wurde das Tagestief markiert. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte deutlicher Kaufdruck ein, der den Index auf ein neues Hoch schob.

Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen bis zum frühen Nachmittag konnte sich der DAX im weiteren Handelsverlauf erneut stabilisieren und zulegen. Bis zum Xetra-Schluss bewegte sich der Index an und über die 24.900-Punkte-Marke, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig festsetzen.

Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach, erholten sich jedoch zum Handelsschluss. Der DAX Aktuell Schlusskurs lag bei 24.889 Punkten.

Marktbreite und Einzelwerte

Am 05.01.2026 notierten per Xetra-Schluss:

26 Aktien im Plus

14 Aktien im Minus

Top-Gewinner im DAX:

Rheinmetall: +9,36 %

Infineon: +4,29 %

Siemens Energy: +3,87 %

Schwächste Werte:

Volkswagen VZ: −2,91 %

BMW: −2,80 %

Porsche Automobil Holding: −2,62 %

DAX Prognose: Kennzahlen im Überblick

Kennzahl 05.01.2026 Tageshoch 24.911 Tagestief 24.648 Xetra Schluss 24.856 Tagesschluss 24.889 Handelsspanne 263 Punkte

Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr

Charttechnik DAX Prognose – Stundenchart (1h)

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.

Der DAX Aktuell notierte gestern über der SMA20 (24.870 Punkte). Rücksetzer konnten sich klar oberhalb dieser Durchschnittslinie stabilisieren. Das übergeordnete Anlaufziel bei 24.920/35 Punkten wurde nahezu punktgenau erreicht.

Charttechnische Bewertung (1h):

Trend: bullisch

Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.

Mögliche Kursziele auf der Oberseite:

24.995/25.010 Punkte

25.110/25.125 Punkte

Unterstützungen bei Rücksetzern:

SMA20: 24.870 Punkte

SMA50: 24.720 Punkte (entscheidende Haltezone)

Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch

DAX Prognose – 4h-Chart

Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance.

Im 4h-Chart konnte sich der DAX vom Tief Mitte Dezember dynamisch erholen. Nach dem Durchbruch der SMA50 (24.444 Punkte) und dem anschließenden Anstieg über die SMA20 (24.676 Punkte) bestätigte sich der Aufwärtstrend.

Die SMA20 fungiert weiterhin als tragende Unterstützung.

Charttechnische Bewertung (4h):

Trend: bullisch

Oberhalb der SMA20 bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen.

Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und eine Bewegung zurück zur SMA50 begünstigen.

Kurzfristige DAX Prognose (4h): bullisch

DAX Aktuell – Ausblick für heute (06.01.2026)

Der DAX startete heute Morgen bei 24.945 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:

268 Punkte über dem Vortagessstart

56 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss

Trading-Setups für den DAX heute

Long-Szenario (bullisch)

Hält sich der DAX über 24.945 Punkten, ergeben sich folgende Anlaufziele:

24.955/57 → 24.973/75 → 24.990/92 → 25.002/04 → 25.013/15 → 25.031/33 → 25.049/51 → 25.067/69 → 25.081/83 → 25.097/99 → 25.113/15 Punkte

Darüber hinaus: 25.132/34 bis 25.275/77 Punkte

Short-Szenario (bärisch)

Unterhalb von 24.945 Punkten eröffnen sich Abwärtsziele:

24.932/30 → 24.915/13 → 24.897/95 → 24.877/75 → 24.861/59 → 24.844/42 → 24.827/25 → 24.810/08 → 24.790/88 → 24.775/73 → 24.759/57 → 24.744/42 → 24.726/24 Punkte

Darunter: 24.712/10 bis 24.533/31 Punkte

Wichtige DAX Marken – heute

Widerstände:

24.958/97 · 25.015/36 · 25.112/49 · 25.282 · 25.415

Unterstützungen:

24.870 · 24.720 · 24.675 · 24.495/44 · 24.394/49 · 24.282 · 24.118

DAX Prognose heute – Markteinschätzung

Auf Basis unseres Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.

Bullisches Szenario: 60 %

Bärisches Szenario: 40 %

Bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.

Erwartete Tagesrange:

25.015 / 25.152 bis 24.875 / 24.742 Punkte

Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index

Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 47 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung.

Vor einer Woche: 49 (Neutral)

Vor einem Monat: 38 (Fear)

Vor einem Jahr: 28 (Fear)

Der mittlere Wert von 50 steht für Neutralität. Extreme Werte über 70 (Greed) oder unter 30 (Fear) deuten häufig auf mögliche kurzfristige Marktumkehrpunkte hin.

