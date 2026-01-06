DAX Prognose heute 06.01.2026 – DAX aktuell im bullischen Trend

- Bullisches Chartbild bleibt intakt
- Zentrale Entscheidungsmarke bei 24.945 Punkten
- Moderate Zuversicht bei neutraler Marktstimmung
- Bullisches Chartbild bleibt intakt
- Zentrale Entscheidungsmarke bei 24.945 Punkten
- Moderate Zuversicht bei neutraler Marktstimmung
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.677 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits vorbörslich formatierte der DAX das Tagestief. Mit Aufnahme des Xetra Handels stellte sich deutlicher Kaufdruck ein, der den Index an ein neues Hoch geschoben hat. Nach Gewinnmitnahmen, die bis zum frühen Nachmittag angehalten haben, erholte sich der DAX im Nachmittagshandel deutlich. Es ging bis zum Xetra Schluss aufwärts. Der Index konnte sich bis dahin an und über die 24.900 Punkte-Marke schieben, dort aber nicht festsetzen. Zu Wochenbeginn konnten die Bullen einen Xetra Tagesgewinn ausweisen. Nachbörslich bröckelten die Notierungen moderat ab, konnten sich zum Handelsschluss aber wieder etwas erholen. Der DAX ging bei 24.889 Punkten aus dem Tageshandel.
► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash
🚀 Key Takeaways
-
Bullisches Chartbild bleibt intakt
Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart zeigt sich der DAX weiterhin bullisch. Solange der Index über der SMA20 (24.870 / 24.676 Punkte) notiert, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung 25.000 Punkte und darüber.
-
Zentrale Entscheidungsmarke bei 24.945 Punkten
Die Zone um 24.945 Punkte ist kurzfristig richtungsweisend. Oberhalb dieser Marke überwiegt das bullische Szenario mit weiteren Anlaufzielen auf der Oberseite, darunter erhöht sich das Risiko für einen Rücksetzer in Richtung 24.720 Punkte.
-
Moderate Zuversicht bei neutraler Marktstimmung
Der Fear-and-Greed-Index signalisiert mit 47 Punkten eine neutrale Anlegerstimmung. In Kombination mit einer bullischen technischen Struktur ergibt sich eine leicht positive Grundtendenz, jedoch ohne euphorische Überhitzung.
Der DAX ist gestern Morgen bei 24.677 Punkten in den vorbörslichen Handel gestartet. Bereits vorbörslich wurde das Tagestief markiert. Mit Beginn des Xetra-Handels setzte deutlicher Kaufdruck ein, der den Index auf ein neues Hoch schob.
Nach zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen bis zum frühen Nachmittag konnte sich der DAX im weiteren Handelsverlauf erneut stabilisieren und zulegen. Bis zum Xetra-Schluss bewegte sich der Index an und über die 24.900-Punkte-Marke, konnte sich dort jedoch nicht nachhaltig festsetzen.
Nachbörslich gaben die Notierungen moderat nach, erholten sich jedoch zum Handelsschluss. Der DAX Aktuell Schlusskurs lag bei 24.889 Punkten.
Marktbreite und Einzelwerte
Am 05.01.2026 notierten per Xetra-Schluss:
-
26 Aktien im Plus
-
14 Aktien im Minus
Top-Gewinner im DAX:
-
Rheinmetall: +9,36 %
-
Infineon: +4,29 %
-
Siemens Energy: +3,87 %
Schwächste Werte:
-
Volkswagen VZ: −2,91 %
-
BMW: −2,80 %
-
Porsche Automobil Holding: −2,62 %
DAX Prognose: Kennzahlen im Überblick
|Kennzahl
|05.01.2026
|Tageshoch
|24.911
|Tagestief
|24.648
|Xetra Schluss
|24.856
|Tagesschluss
|24.889
|Handelsspanne
|263 Punkte
Betrachtungszeitraum: 08:00–22:00 Uhr
Charttechnik DAX Prognose – Stundenchart (1h)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX Aktuell notierte gestern über der SMA20 (24.870 Punkte). Rücksetzer konnten sich klar oberhalb dieser Durchschnittslinie stabilisieren. Das übergeordnete Anlaufziel bei 24.920/35 Punkten wurde nahezu punktgenau erreicht.
Charttechnische Bewertung (1h):
-
Trend: bullisch
-
Solange der DAX per Stundenschluss über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite:
-
24.995/25.010 Punkte
-
25.110/25.125 Punkte
Unterstützungen bei Rücksetzern:
-
SMA20: 24.870 Punkte
-
SMA50: 24.720 Punkte (entscheidende Haltezone)
Kurzfristige DAX Prognose (1h): bullisch
DAX Prognose – 4h-Chart
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart konnte sich der DAX vom Tief Mitte Dezember dynamisch erholen. Nach dem Durchbruch der SMA50 (24.444 Punkte) und dem anschließenden Anstieg über die SMA20 (24.676 Punkte) bestätigte sich der Aufwärtstrend.
Die SMA20 fungiert weiterhin als tragende Unterstützung.
Charttechnische Bewertung (4h):
-
Trend: bullisch
-
Oberhalb der SMA20 bleibt weiteres Aufwärtspotenzial bestehen.
Ein nachhaltiger Bruch der SMA20 würde das Chartbild eintrüben und eine Bewegung zurück zur SMA50 begünstigen.
Kurzfristige DAX Prognose (4h): bullisch
DAX Aktuell – Ausblick für heute (06.01.2026)
Der DAX startete heute Morgen bei 24.945 Punkten in den vorbörslichen Handel. Damit notiert der Index:
-
268 Punkte über dem Vortagessstart
-
56 Punkte über dem gestrigen Tagesschluss
Trading-Setups für den DAX heute
Long-Szenario (bullisch)
Hält sich der DAX über 24.945 Punkten, ergeben sich folgende Anlaufziele:
24.955/57 → 24.973/75 → 24.990/92 → 25.002/04 → 25.013/15 → 25.031/33 → 25.049/51 → 25.067/69 → 25.081/83 → 25.097/99 → 25.113/15 Punkte
Darüber hinaus: 25.132/34 bis 25.275/77 Punkte
Short-Szenario (bärisch)
Unterhalb von 24.945 Punkten eröffnen sich Abwärtsziele:
24.932/30 → 24.915/13 → 24.897/95 → 24.877/75 → 24.861/59 → 24.844/42 → 24.827/25 → 24.810/08 → 24.790/88 → 24.775/73 → 24.759/57 → 24.744/42 → 24.726/24 Punkte
Darunter: 24.712/10 bis 24.533/31 Punkte
Wichtige DAX Marken – heute
Widerstände:
24.958/97 · 25.015/36 · 25.112/49 · 25.282 · 25.415
Unterstützungen:
24.870 · 24.720 · 24.675 · 24.495/44 · 24.394/49 · 24.282 · 24.118
DAX Prognose heute – Markteinschätzung
Auf Basis unseres Setups rechnen wir mit einem seitwärts bis aufwärts gerichteten Markt.
-
Bullisches Szenario: 60 %
-
Bärisches Szenario: 40 %
Bezogen auf den Tagesschluss um 22:00 Uhr im Vergleich zum Vortag.
Erwartete Tagesrange:
25.015 / 25.152 bis 24.875 / 24.742 Punkte
Stimmung der Anleger – Fear & Greed Index
Der Fear-and-Greed-Index notierte zuletzt bei 47 Punkten und signalisiert eine neutrale Marktstimmung.
-
Vor einer Woche: 49 (Neutral)
-
Vor einem Monat: 38 (Fear)
-
Vor einem Jahr: 28 (Fear)
Der mittlere Wert von 50 steht für Neutralität. Extreme Werte über 70 (Greed) oder unter 30 (Fear) deuten häufig auf mögliche kurzfristige Marktumkehrpunkte hin.
DER DEUTSCHE INDEX
- Auf steigende oder sinkende Kurse setzen mit CFDs
- Der Hebel von bis zu 1:20 multipliziert die Ergebnisse
- CFD Minis, ab 0,01 Kontrakten
- Hier mehr erfahren
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
BÖRSE HEUTE: Nasdaq stark, Europa im Plus (09.01.26)
US Börsenstart: Politik, Arbeitsmarkt & Tech-Aktien im Blick
EILMELDUNG: Beschäftigungslage in Kanada besser als erwartet! 🍁📈
TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (09.01.26)
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.