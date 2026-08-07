ETF Analyse der Woche 🔴VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF bildet den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nach. Der Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Index bietet Zugang zu Unternehmen, die bei Dividendenzahlungen Konsistenz und Nachhaltigkeit aufweisen und die Kriterien für das Screening erfüllen. Nur Aktien aus Industrieländern werden in den Index aufgenommen. Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.

Der VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (quartalsweise).

► VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | WKN: A2JAHJ / ISIN: NL0011683594 / Ticker: VDIV





Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Anteilsschein konnte sich, nachdem er in einer Box seitwärts gelaufen ist, Anfang 2024 sukzessive erholen. Der Rücksetzer im August 2024 bzw. im April 2025 wurden direkt zurückgekauft. Das Papier konnte sich nach der Schwäche im April allerdings nur mühsam erholen. Das Kaufinteresse hat sich im weiteren Handelsverlauf aber ausgeprägter eingestellt. Im März hat das Papier den Anstieg ab März konsolidiert, konnte die Aufwärtsbewegung in den letzten Handelswochen aber weiter fortsetzen.

Aus dem Chart kann gut herausgelesen werden, dass die SMA20 (aktuell bei 52,77 EUR) sowohl im Mai 2025 als auch im Juni ein guter Support gewesen ist. Die Rücksetzer haben sich im Bereich dieser Linie gut stabilisieren können. Solange der Anteilsschein über der SMA20 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 65 EUR und dann längerfristig die 80 EUR sein.

Rücksetzer könnte sich an der SMA20 stabilisieren und erholen. Hält dieser Support nicht und rutscht das Papier unter die SMA20, so würde sich das Chartbild dann eintrüben, wenn der Kontakt zu dieser Durchschnittslinie im weiteren Handelsverlauf verloren geht. Stellen sich diese Kursmuster ein, so könnte dies als ein Hinweis interpretiert werden, dass sich die Schwäche weiter in Richtung der SMA50 (aktuell bei 49,59 EUR) ausdehnen könnte.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 07.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Seitwärtsbewegung der letzten Handelsmonate kann im Tageschart noch besser nachvollzogen werden. Das Papier hat sich im Bereich der SMA20 (aktuell bei 54,20 EUR) / SMA50 (aktuell bei 52,97 EUR) i festgesetzt und ist in diesem Bereich seitwärts gelaufen. Erst Anfang Juli konnte sich der Anteilsschein von diesen beiden Durchschnittslinien nach Norden lösen.

Damit ist das Chartbild auch auf dieser Zeitebene bullisch zu interpretieren. Solange das Papier über der SMA50 notiert, solange könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Wochenbetrachtung gewürdigt.

Die Interpretation des Charts müsste dann überdacht werden, wenn sich das Papier per bestätigten Tagesschluss wieder unter der SMA20 etabliert.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bullisch

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Basisdaten:

Anlageschwerpunkt Aktien, Welt, Dividenden Fondsgröße 9.021 Mio. EUR Gesamtkostenquote 0,38 % p.a. Produktstruktur physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Strategie Long only Nachhaltigkeit ja Anzahl Positionen 100 Fondswährung EUR Währungsrisiko Währung nicht gesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn 23.05.2016 Ausschüttung ausschüttend Ausschüttungsintervall quartalsweise Fondsdomizil Niederlande

Top 10 Positionen des Fonds

Der ETF hat in keinem Unternehmen mehr als 5 Prozent der Anlagegelder investiert. Damit bildet sich auch kein Klumpenrisiko ab.

Länderaufteilung des Fonds

Der Fonds hat seinen Anlageschwerpunkt in Großbritannien und in den USA, wobei beide Länder zusammen einen Anteil von gut 32 Prozent haben und damit gut ein Drittel des Fondsvermögens binden.

*Stand 05.08.2026, Quelle: VanEck

* Stand 05.08.2026 / Quelle: justetf.com

In diesem Jahr wurden nur zwei Monate mit einem kleinen Verlust beendet, der aber im Folgemonat direkt wieder kompensiert werden konnte. Der größte Monatsverlust ist im März 2020 eingetreten, der größte Monatsgewinn im November des gleichen Jahres.

Risikoübersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 8,07 % Volatilität 3 Jahre 9,79 % Volatilität 5 Jahre 10,30 % Rendite zu Risiko 1 Jahr 4,13 Rendite zu Risiko 3 Jahre 2,26 Rendite zu Risiko 5 Jahre 1,83 Maximum Drawdown 1 Jahr - 3,73 % Maximum Drawdown 3 Jahre - 13,99 % Maximum Drawdown 5 Jahre - 13,99 % Maximum Drawdown seit Auflage - 36,33 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.



Rendite des ETF im Überblick:

lfd. Jahr + 17,63 % 1 Monat + 4,72 % 3 Monate + 7,37 % 6 Monate + 9,83 % 1 Jahr + 33,33 % 3 Jahre + 81,13 % 5 Jahre + 137,42 % Seit Auflage max. + 241,54 % 2025 + 23,78 % 2024 + 15,99 % 2023 + 11,78 % 2022 + 15,76 %

*Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, vaneck.com

Der ETF ist ein großer Fonds. Die Performance seit Auflage des Fonds ist sehr gut, auch im laufenden Jahr ist die Performance aktuell mehr als befriedigend. Das Fondsvermögen ist in der Länderallokation bereit aufgestellt, kein Investment bindet mehr als 5 Prozent des Anlagevermögens. Gemäß unserer Einschätzung bietet sich der ETF durchaus als untergewichtete Depotergänzung an.



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