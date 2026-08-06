DAX Gewinner: Fresenius Aktie mit Kurssprung von 5,19% - Wie geht es jetzt weiter?

- Die Fresenius Aktie war mit einem Plus von 5,19% der größte DAX Gewinner.
- Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie verbessert das mittelfristige Chartbild deutlich.
- Solange die SMA200 verteidigt wird, bleiben 50,66 EUR und das Jahreshoch die nächsten Kursziele.
- Die Fresenius Aktie war mit einem Plus von 5,19% der größte DAX Gewinner.
- Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie verbessert das mittelfristige Chartbild deutlich.
- Solange die SMA200 verteidigt wird, bleiben 50,66 EUR und das Jahreshoch die nächsten Kursziele.
Der DAX zeigte sich am Mittwoch (05.08.2026) uneinheitlich. Zum Xetra-Schluss standen 20 Gewinner und 20 Verlierer zu Buche. An der Spitze der DAX Gewinner stand die Fresenius Aktie, die um 5,19% zulegte. Dahinter folgten Beiersdorf mit einem Plus von 5,10% sowie Bayer mit einem Kursgewinn von 2,37%.
► Fresenius Medical Care WKN: 578580 | ISIN: DE0005785802 | Kürzel: FME
🏆 DAX Gewinner: 3 Key Takeaways
- Die Fresenius Aktie war mit einem Plus von 5,19% der größte DAX Gewinner.
- Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie verbessert das mittelfristige Chartbild deutlich.
- Solange die SMA200 verteidigt wird, bleiben 50,66 EUR und das Jahreshoch die nächsten Kursziele.
Fresenius Aktie ist stärkster DAX Gewinner
Die Fresenius Aktie (FRE) war mit einem Tagesplus von 5,19% der stärkste DAX Gewinner. Nach mehreren Monaten mit einer schwachen Kursentwicklung gelang dem Titel der Ausbruch über eine wichtige charttechnische Hürde.
Fresenius Aktie im Tageschart: Wichtiger Ausbruch über die 200-Tage-Linie
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Seit Oktober 2025 bewegte sich die Fresenius Aktie in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Sowohl das Hoch im Januar als auch das Jahreshoch wurden anschließend deutlich abverkauft. Seit Mitte Februar dominierten die Verkäufer das Geschehen, während nennenswerte Erholungsbewegungen weitgehend ausblieben. Die 200-Tage-Linie (SMA200) bei aktuell 45,08 EUR bot dem Kurs zunächst Unterstützung, konnte den Abwärtstrend jedoch nicht dauerhaft stoppen. Erholungen scheiterten regelmäßig an der 20-Tage-Linie (SMA20), die derzeit bei 43,43 EUR verläuft.
Nach dem Jahrestief Anfang Juni setzte jedoch eine deutliche Gegenbewegung ein. Im Zuge dieser Erholung überwand die Fresenius Aktie zunächst die SMA20 und anschließend auch die SMA50 bei 40,78 EUR. Der entscheidende Schritt folgte am Mittwoch mit einem Gap nach oben über die SMA200, die zuvor über Wochen als hartnäckiger Widerstand fungierte. Der Tagesschluss oberhalb dieser langfristigen Durchschnittslinie verbessert das Chartbild deutlich.
Wie geht es für die Fresenius Aktie weiter?
Sollte sich heute eine rote Tageskerze ausbilden, wäre ein Rücksetzer an die SMA200 oder ein Schließen des Gaps bei 45,03 EUR denkbar. Gerade weil die SMA200 zuletzt als bedeutender Widerstand fungierte, könnte sie nun als Unterstützung dienen. Entsprechend sollten Kursreaktionen in diesem Bereich aufmerksam beobachtet werden. Das positive Chartbild würde sich erst wieder verschlechtern, wenn die Fresenius Aktie unter der SMA200 schließt und dieser Rückfall am Folgetag bestätigt wird. Bleibt der Ausbruch hingegen bestehen und bestätigt sich mit einer weiteren positiven Tageskerze, rücken zunächst 50,66 EUR und anschließend das Jahreshoch als nächste Kursziele in den Fokus.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: Bullisch
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Fresenius Aktie im 4-Stunden-Chart: Bullischer Trend bleibt intakt
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart präsentiert sich die Fresenius Aktie konstruktiv. Nach der Ausbildung des Jahrestiefs etablierte sich zunächst die SMA20 als Unterstützung. Wurde diese kurzfristig unterschritten, stabilisierte die SMA50 den Kurs. Mit dem gestrigen Gap nach oben setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort. Sollten heute Gewinnmitnahmen einsetzen, könnte die Aktie zunächst an die SMA20 bei aktuell 45,04 EUR zurücksetzen. Solange diese Unterstützung hält, bleiben die Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung gut. Sollte die SMA20 aufgegeben werden, dürfte die SMA50 bei 43,66 EUR als nächste Auffangzone dienen. Weitere Kaufdynamik könnte den Kurs in Richtung der bereits im Tageschart genannten Ziele führen.
Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: Bullisch
Tagesprognose für die Fresenius Aktie
Nach Einschätzung der Charttechnik bleibt die kurzfristige Tendenz aufwärtsgerichtet. Entscheidend wird sein, ob der Ausbruch über die 200-Tage-Linie bestätigt werden kann. Gelingt dies, bestehen gute Chancen auf eine Fortsetzung der Erholung.
Wichtige Widerstände
- 48,57 EUR
- 48,66 EUR
- 49,89 EUR
- 51,96 EUR
- 52,92 EUR
Wichtige Unterstützungen
- 45,60 EUR
- 45,15 EUR
- 45,03 EUR (Gap)
- 45,01 EUR
- 44,84 EUR (Gap)
- 43,66 EUR
- 43,43 EUR
- 43,39 EUR
- 40,78 EUR
- 40,37 EUR
- 37,88 EUR (Gap)
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FAQ
Warum war die Fresenius Aktie der größte DAX Gewinner?
Die Fresenius Aktie gewann am Mittwoch 5,19% und führte damit die Liste der DAX Gewinner vor Beiersdorf und Bayer an.
Ist die Fresenius Aktie wieder bullish?
Aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild verbessert. Der Ausbruch über die 200-Tage-Linie spricht für eine bullische Tendenz, sofern dieser bestätigt wird.
Welche Marken sind bei der Fresenius Aktie jetzt wichtig?
Auf der Unterseite steht die SMA200 bei rund 45,08 EUR im Fokus. Oberhalb liegen die nächsten Kursziele bei 50,66 EUR und anschließend am Jahreshoch.
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