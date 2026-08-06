DAX Verlierer: Infineon Aktie mit 6,47% Tagesverlust - Chartanalyse & Ausblick

Am gestrigen Handelstag (05.08.2026) präsentierte sich der DAX ausgeglichen. Zum Xetra-Schluss schlossen 20 Aktien im Plus, während 20 Titel Verluste verzeichneten. Größter DAX Verlierer war die Infineon Aktie, die um 6,47% nachgab. Dahinter folgten Deutsche Post mit einem Minus von 3,49% sowie Continental mit einem Abschlag von 3,46%. Die deutliche Schwäche der Infineon Aktie rückte den Halbleiterwert damit an das Ende der DAX-Rangliste.

► Infineon WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker: IFX

📊 DAX Verlierer: 3 Key Takeaways

Die Infineon Aktie war mit einem Minus von 6,47% der größte DAX Verlierer des Handelstages.

war mit einem Minus von 6,47% der größte des Handelstages. Charttechnisch bleibt das Bild neutral bis leicht bärisch, solange die Aktie unter der SMA20 notiert.

Die Unterstützungszone zwischen 50,78 EUR und 48,89 EUR gewinnt bei weiteren Kursverlusten deutlich an Bedeutung.

Infineon Aktie verliert 6,47% - Tageschart bleibt neutral

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Die Infineon Aktie bewegte sich bis Ende 2025 über längere Zeit in einer Seitwärtsphase. Erst zu Beginn des Jahres gelang der Ausbruch nach oben, wodurch das Papier bis auf 48,22 EUR anstieg. Nach diesem Hoch setzten Gewinnmitnahmen ein. Erst unterhalb der Marke von 40 EUR stabilisierte sich die Aktie wieder, bevor eine Erholung einsetzte. Anschließend sprang der Kurs mit einem Gap über 40 EUR und arbeitete sich kontinuierlich nach oben. Das Anfang Juni markierte Hoch konnte jedoch nicht verteidigt werden. Die Infineon Aktie fiel zunächst bis an die 20-Tage-Linie (SMA20, aktuell 64,74 EUR), wo sie zunächst Unterstützung fand. Nach einer erneuten Erholung wurde dieses Hoch erneut verkauft. Im weiteren Verlauf rutschte der Kurs unter die SMA20. Auch die 50-Tage-Linie (SMA50, aktuell 73,64 EUR) konnte den Verkaufsdruck nicht stoppen. Inzwischen hat sich die Aktie wieder klar unter der SMA20 etabliert.

Chartausblick Tageschart

Das übergeordnete Chartbild bleibt derzeit neutral. Kann sich heute eine positive Tageskerze ausbilden, besteht die Chance auf einen Anstieg bis an die SMA20. Dort dürfte sich zeigen, ob genügend Kaufinteresse vorhanden ist, um die Durchschnittslinie zurückzuerobern. Im Juni fungierte diese Zone mehrfach als wichtige Unterstützung und könnte nun als Widerstand wirken.

Ein nachhaltiges Kaufsignal würde erst entstehen, wenn sich die Infineon Aktie wieder dauerhaft oberhalb der SMA20 etablieren kann. Bestätigt sich dagegen der schwache Schlusskurs des Vortages mit einer weiteren roten Tageskerze, könnte sich die Korrektur in Richtung der SMA200 (aktuell 50,78 EUR) ausweiten. Ebenfalls im Fokus steht das noch offene Gap bei 48,89 EUR. Beide Marken besitzen aus charttechnischer Sicht eine hohe Bedeutung und könnten als Unterstützungsbereich fungieren.

Einschätzung Tageschart: Neutral

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Infineon Aktie im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 06.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach der Stabilisierung Ende März gelang der Infineon Aktie ein dynamischer Ausbruch nach oben. Der Kurs etablierte sich oberhalb aller wichtigen gleitenden Durchschnitte. Rücksetzer wurden zunächst zuverlässig an der SMA20 (aktuell 59,98 EUR) aufgefangen. Im Juni lieferte zusätzlich die SMA50 (aktuell 63,38 EUR) Unterstützung. Nach dem Jahreshoch nahm der Verkaufsdruck jedoch deutlich zu. Die Aktie fiel zunächst an SMA20 und SMA50 zurück und rutschte anschließend sogar unter die SMA200 (aktuell 71,87 EUR), nachdem eine Erholung über die SMA20 scheiterte. Zwar gelang später nochmals der Sprung über die SMA20, an der SMA50 wurde die Aufwärtsbewegung jedoch erneut gestoppt.

Chartausblick 4-Stunden-Chart

Für eine nachhaltige Erholung muss die Infineon Aktie zunächst die SMA50 zurückerobern und sich oberhalb dieser Marke etablieren. Erst anschließend würde sich weiteres Potenzial in Richtung der SMA200 eröffnen. Scheitert dieser Versuch und fällt der Kurs erneut unter die SMA20, dürfte sich die Abwärtsbewegung bis zur SMA200 im Tageschart bei 50,78 EUR beziehungsweise zum offenen Gap bei 48,89 EUR fortsetzen.

Einschätzung 4-Stunden-Chart: Neutral bis bärisch

Tagesprognose für die Infineon Aktie

Die kurzfristige Einschätzung bleibt abwärtsgerichtet. Solange die Aktie unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten notiert, behalten die Verkäufer die Kontrolle. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA50 und anschließend über die SMA20 würde das Chartbild wieder aufhellen.

Wichtige Widerstände der Infineon Aktie

61,98 EUR

63,38 EUR (SMA50 4h)

64,74 EUR (SMA20 Daily)

65,45 EUR

68,41 EUR (Gap)

69,34 EUR

71,52 EUR

71,87 EUR (SMA200 4h)

73,64 EUR (SMA50 Daily)

Wichtige Unterstützungen der Infineon Aktie

60,57 EUR

59,98 EUR (SMA20 4h)

53,62 EUR

50,78 EUR (SMA200 Daily)

49,83 EUR

48,89 EUR (offenes Gap)

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FAQ

Warum war die Infineon Aktie der größte DAX Verlierer?

Die Infineon Aktie verlor am 05.08.2026 zum Xetra-Schluss 6,47% und verzeichnete damit den größten Tagesverlust aller DAX-Werte.

Wie ist die charttechnische Lage der Infineon Aktie?

Das Tageschart wird aktuell neutral bewertet. Kurzfristig überwiegen jedoch die Risiken, solange die Aktie unter wichtigen gleitenden Durchschnitten handelt.

Welche Marken sind bei der Infineon Aktie entscheidend?

Auf der Oberseite stehen insbesondere die SMA20 bei 64,74 EUR sowie die SMA50 im Fokus. Auf der Unterseite gelten die SMA200 bei 50,78 EUR und das offene Gap bei 48,89 EUR als wichtige Unterstützungen.