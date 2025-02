ETF Analyse der Woche: VanEck Space Innovators UCITS ETF

ETF der Woche VanEck Space Innovators UCITS ETF Strategie des ETF Fonds Der Fonds bildet die Aktienkurse der innovativen Unternehmen aber, die das kommerzielle Raumfahrtzeitalert von morgen gestalten und die etablierten Anbieter verdrängen wollen. Im Fonds enthalten sind Unternehmen aus dem Bereich Satellitenausrüstung, Kommunikationslösungen, Exploration sowie Raumfahrt und Tourismus. Diese Unternehmen sollen das Potential haben, die Hälfte ihres Umsatzes in der Raumfahrtindustrie zu erwirtschaften. ► WKN: A3DP9J | ISIN: IE000YU9K6K2 | Kürzel: JEDI Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart: Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein seit August 2024 dynamisch gestiegen ist. Die Rücksetzer, die sich eingestellt haben, waren zum einen überschaubar, zum anderen wurden diese relativ rasch zurückgekauft. Das Wertpapier befindet sich in einem intakten Aufwärtskanal. Es ist dem Papier im August auch gelungen, sich über die SMA20 (aktuell bei 31,28 EUR) als auch über die SMA50 (aktuell bei 25,38 EUR) zu schieben, seit Mitte August notiert der Anteilsschein stabil über der SMA20. Damit ist das Wochenchart bullisch zu interpretieren. Solange das Papier über der SMA20 notiert, solange könnte es weiter aufwärts gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite könnten die 45 EUR und übergeordnet die 72/75 EUR sein. Diese Anlaufziele könnten erreicht werden, solange das Papier über der SMA20 notiert. Sollten sich Rücksetzer einstellen, so könnten diese sich im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose: bullisch ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart: Bis Juli 2024 war die Entwicklung des Fonds vergleichsweise unspektakulär. Ein ging in einer vergleichsweisen engen Box seitwärts. Das Wertpapier konnte sich erst im August letzten Jahres von der 22 EUR-Marke lösen. Es ging nachfolgend zunächst moderat und dann dynamischer aufwärts, wobei die Tagesranges deutlich größer geworden sind. Ende Januar konnte sich der Anteilsschein über die 35 EUR-Marke schieben und festsetzen. Damit hat der Fonds innerhalb von gut neun Monaten um gut 80 Prozent zugelegt. ************** ZINSEN VOM BROKER - direkt auf dem Handelskonto täglich verfügbar! Monatlich ausgeschüttet! Zinsen für die "Pause" bis zum nächsten Trade! ************** Im Tagesschart ist erkennbar, dass sich das Papier bis August 2024 im Dunstkreis der SMA20 (aktuell bei 35,62 EUR) / SMA50 (aktuell bei 33,91 EUR) seitwärts bewegt hat. Ab September notierte das Papier über der SMA20. die Rücksetzer, die sich im Handelsverlauf eingestellt haben, konnten sich jeweils im Bereich dieser Durchschnittslinie stabilisieren und nachfolgend wieder erholen. Die SMA20 hat sich in den letzten Handelsmonaten damit als belastbare Unterstützung gezeigt. Solange der Anteilsschein über der SMA20 liegt, kann es immer weiter aufwärts zu neuen Hochs gehen. Denkbare Anlaufziele auf der Oberseite wurden in der Wochenbetrachtung gewürdigt. Rücksetzer könnten sich jeweils an der SMA20 stabilisieren und erholen. Wird diese Linie per Tagesschluss aufgegeben, so könnte darunter die SMA50 noch eine weitere Unterstützung bieten. Solle diese Durchschnittslinie angelaufen werden, so sollte das Paper spätestens hier einen Richtungswechsele abbilden, um den bullischen Grundton im Chart nicht in Frage zu stellen. Aktuelle Einschätzung Monatschart, Prognose: bullisch ETF Basisdaten: VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF - A USD ACC Anlageschwerpunkt Aktien, Welt / Sozial / Nachhaltig Fondsgröße 88,1 Mio. USD Umlaufende Anteile* 2.340.000 Gesamtkostenquote 0,55 % p.a. Produktstruktur physisch (vollständige Replikation) Vergleichsindex MVIS Global Space Industry ESG Strategie Long only Anzahl der Positionen 25 Fondswährung USD Auflagedatum/ Handelsbeginn 24.06.2022 Ausschüttung thesaurierend *Stand 14.02.2025 Zusammensetzung des ETF: Der ETF ist aktuell in 25 Positionen investiert. Die 10 größten Positionen* verteilen sich auf die folgenden Gesellschaften / Unternehmen: * Stand 14.02.2025 / Quelle: iShares Die 10 Top Positionen repräsentieren über 66,7 Prozent des Anlagevolumens. Kein Unternehmen ist mit mehr als 10 Prozent des Fondsvermögens gewichtet. Portfolioallokation des ETF: * Stand 14.02.2025 / Quelle: iShares Über die Hälfte des Fondsvermögens ist in Unternehmen investiert, die in Amerika beheimatet sind. Unternehmen aus Taiwan, Südkorea und Japan spielen nur eine untergeordnete Rolle. In Unternehmen dieser drei Länder sind 16,7 Prozent des Vermögens gebunden. Aufteilung des Anlagevermögens des ETF nach Sektoren: * Stand 14.02.2025 / Quelle: VanEck Der Anlageschwerpunkt des Fonds in der Telekommunikationstechnologie, ein weiteres gutes Drittel des Fondsvermögens ist in der Industrie investiert. Risikoübersicht des ETF: Volatilität 1 Jahr 29,70 % Volatilität 3 Jahre ------ Volatilität 5 Jahre ------ Rendite zu Risiko 1 Jahr 2,65 Rendite zu Risiko 3 Jahre ------ Rendite zu Risiko 5 Jahre ------ Maximum Drawdown 1 Jahr -12,02 % Maximum Drawdown 3 Jahre ------- Maximum Drawdown 5 Jahre ------- Maximum Drawdown seit Auflage -18,01 % Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität. Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an. Rendite des ETF im Überblick: Laufendes Jahr 10,60 % 1 Monat 10,40 % 3 Monate 28,22 % 6 Monate 66,88 % 1 Jahr 79,07 % 3 Jahre ------ 5 Jahre ------ Seit Auflage (MAX) 89,37 % 2024 + 51,31 % 2023 + 7,80 % 2022 ------ 2021 ------ *Quellenangabe für die Kennzahlen: justef.com, monringstar.de, iShres.de, finanzen.de Gemäß unserer Einschätzung ist der Fonds für Anleger geeignet, die in Zukunftsindustrien investieren möchten und ein Innovationsinteresse haben. Gepaart mit diesem Interesse muss das Bewusstsein vorhanden sein, dass der Fonds zum einen ein Fremdwährungsrisiko beinhaltet, da diese auf USD läuft, zum anderen auch eine Branchen- und oder Sektorenkonzentration hat, was ebenso ein bestimmtes Risiko impliziert. 