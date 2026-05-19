Nasdaq 100 Prognose heute: Schwäche unter wichtigen Durchschnittslinien - Nasdaq 100 Analyse für den 19.05.2026

Der Nasdaq notierte gestern Morgen bei 28.978 Punkten. Am Vormittag konnte sich der Index bereits über die 29.100 Punkte schieben, dort aber nicht festsetzen. Es ging bis zum Mittag wieder moderat abwärts bis knapp unter die 29.000 Punkte-Marke. Das Tageshoch, dass noch vor Aufnahme des offiziellen Handels formatiert wurde, ist direkt abverkauft worden. Es ging bis zum Abend deutlich abwärts. Erst zum Handelsschluss gelang eine erneute Gegenbewegung. Der Index ging knapp über der 29.000 Punkte-Marke aus dem Tageshandel.

► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash

⚡ Key Takeaways

Die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose bleibt bearish, solange der Index unter SMA50 und SMA200 notiert.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 28.811 und 28.667 Punkten - ein Bruch könnte weiteren Verkaufsdruck auslösen.

Erst ein nachhaltiger Anstieg über den Bereich 29.105 bis 29.122 Punkte würde das Chartbild wieder deutlich aufhellen.

Der Nasdaq 100 notierte gestern Morgen bei 28.978 Punkten. Bereits am Vormittag konnte sich der Index kurzfristig über die Marke von 29.100 Punkten schieben, schaffte es jedoch nicht, sich nachhaltig darüber festzusetzen. Im weiteren Handelsverlauf setzte anschließend erneut Verkaufsdruck ein.

Das Tageshoch wurde noch vor dem offiziellen Handelsstart markiert und im Anschluss direkt abverkauft. Bis zum Abend gab der Nasdaq 100 deutlich nach, ehe zum Handelsschluss noch eine moderate Gegenbewegung einsetzte. Der Handel endete knapp oberhalb der psychologisch wichtigen 29.000 Punkte-Marke.

Datum Tageshoch Tagestief Tagesschluss Handelsspanne 18.05.2026 29.356 28.752 29.035 604 Punkte 15.05.2026 29.397 29.019 29.161 378 Punkte

Betrachtungszeitraum: 08:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq 100 gestern zunächst im Bereich der SMA200 bei aktuell 29.088 Punkten stabilisiert. Zwar gelang zwischenzeitlich ein Anstieg bis an die SMA50 bei aktuell 29.105 Punkten, dort scheiterte der Index jedoch erneut deutlich.

Im weiteren Handelsverlauf fiel der Nasdaq 100 wieder unter die wichtigen gleitenden Durchschnitte zurück. Die späte Erholungsbewegung zum Handelsende lief ebenfalls direkt im Bereich der SMA200 aus.

Damit hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich eingetrübt.

Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss unter der SMA20 bei aktuell 28.999 Punkten notiert, bleibt weiteres Abwärtspotenzial bestehen. Wichtige Unterstützungen liegen im Bereich von:

28.760 bis 28.755 Punkten

28.460 bis 28.445 Punkten

Auf der Oberseite bleiben SMA200 und SMA50 die entscheidenden Widerstände. Erst ein bestätigter Stundenschluss über diesen Marken würde die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose wieder aufhellen.

Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bärisch

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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart bleibt die übergeordnete Struktur trotz der aktuellen Schwäche noch vergleichsweise stabil. Der Nasdaq 100 hatte sich zuvor dynamisch über die SMA200 bei aktuell 26.963 Punkten nach oben geschoben und konnte sich zeitweise oberhalb der SMA20 etablieren.

In den vergangenen Handelstagen setzte jedoch erneut Schwäche ein. Der Index fiel zuerst unter die SMA20 und zuletzt auch unter die SMA50 bei aktuell 29.122 Punkten zurück.

Damit hat sich das mittelfristige Chartbild leicht eingetrübt.

Für die Bullen wird es nun entscheidend sein, den Bereich um die SMA50 zu verteidigen. Gelingt dies, könnte eine erneute Bewegung an die SMA20 folgen. Ein nachhaltiger Angriff auf das Allzeithoch bleibt jedoch erst realistisch, wenn sich der Nasdaq 100 wieder klar oberhalb der SMA20 etablieren kann.

Sollte die SMA50 hingegen nachhaltig verloren gehen, könnte sich die Korrektur weiter ausweiten.

Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch bis neutral

Nasdaq 100 Prognose für heute

Der Nasdaq 100 notiert heute Morgen bei 28.877 Punkten und damit 101 Punkte unter dem Niveau des Vortages.

Bullisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 28.877 Punkten stabilisieren, könnten folgende Kursziele erreicht werden:

28.896 bis 28.898 Punkte

28.921 bis 28.923 Punkte

28.977 bis 28.979 Punkte

29.018 bis 29.020 Punkte

29.095 bis 29.097 Punkte

29.114 bis 29.116 Punkte

Darüber würden weitere Ziele bei:

29.205 bis 29.207 Punkten

29.291 bis 29.293 Punkten

29.380 bis 29.382 Punkten

aktiviert werden.

Bärisches Szenario

Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 28.877 Punkten etablieren, dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen.

Wichtige Unterstützungen liegen bei:

28.865 bis 28.863 Punkten

28.828 bis 28.826 Punkten

28.775 bis 28.773 Punkten

28.740 bis 28.738 Punkten

28.708 bis 28.706 Punkten

Unterhalb dieser Zone könnten weitere Abgaben in Richtung:

28.652 bis 28.650 Punkte

28.588 bis 28.586 Punkte

28.520 bis 28.518 Punkte

28.455 bis 28.453 Punkte

folgen.

Nasdaq 100 Widerstände und Unterstützungen

Widerstände

28.899 Punkte

28.963 Punkte

29.088 Punkte

29.105 bis 29.122 Punkte

29.203 bis 29.211 Punkte

29.315 Punkte

29.411 Punkte

Unterstützungen

28.811 Punkte

28.667 Punkte

28.516 Punkte

28.446 Punkte

28.246 Punkte

28.059 Punkte

27.955 Punkte

Fazit der Nasdaq 100 Analyse

Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt ein eingetrübtes kurzfristiges Chartbild. Besonders die Rückkehr unter SMA50 und SMA200 belastet die technische Ausgangslage. Solange diese Durchschnittslinien nicht zurückerobert werden, bleibt die kurzfristige Nasdaq 100 Prognose eher bärisch.

Für den heutigen Handel rechnen wir mit einem seitwärts bis abwärts gerichteten Marktumfeld.

Wahrscheinlichkeiten laut Setup

Bullisches Szenario: 40 %

Bärisches Szenario: 60 %

Die erwartete Tagesrange liegt heute zwischen:

Oberseite: 29.020 bis 29.237 Punkte

Unterseite: 28.688 bis 28.453 Punkte

Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Daten und Charts aus der xStation5

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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose und Nasdaq 100 Analyse

Was ist der Nasdaq 100?

Der Nasdaq 100 ist ein US-Technologieindex, der die 100 größten nicht-finanziellen Unternehmen der Nasdaq-Börse umfasst. Zu den bekanntesten Unternehmen zählen Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Meta.

Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?

Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose bleibt kurzfristig eher bärisch. Solange der Index unter wichtigen Durchschnittslinien wie SMA50 und SMA200 notiert, besteht weiteres Rückschlagspotenzial.

Welche Marken sind im Nasdaq 100 aktuell wichtig?

Wichtige Widerstände liegen aktuell bei 29.088 Punkten sowie im Bereich der 29.105 bis 29.122 Punkte. Bedeutende Unterstützungen befinden sich bei 28.811 Punkten und darunter bei 28.667 Punkten.

Warum ist die Nasdaq 100 Analyse wichtig?

Eine Nasdaq 100 Analyse hilft Tradern und Investoren dabei, wichtige Unterstützungen, Widerstände und Trends frühzeitig zu erkennen. Dadurch lassen sich bessere Handelsentscheidungen treffen.

Ist die langfristige Nasdaq 100 Prognose weiterhin positiv?

Die übergeordnete Nasdaq 100 Prognose bleibt aktuell bullisch bis neutral. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sich der Index mittelfristig wieder oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte stabilisieren kann.

Welche Faktoren beeinflussen den Nasdaq 100?

Der Nasdaq 100 wird besonders von Technologieaktien, US-Konjunkturdaten, Zinserwartungen der US-Notenbank Fed sowie Quartalszahlen großer Tech-Konzerne beeinflusst.

Welche Rolle spielen SMA20, SMA50 und SMA200 in der Nasdaq 100 Analyse?

Die gleitenden Durchschnitte SMA20, SMA50 und SMA200 gelten als wichtige technische Indikatoren. Sie helfen dabei, Trends sowie mögliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche im Nasdaq 100 zu identifizieren.

Wie hoch ist die erwartete Tagesrange im Nasdaq 100?

Für den heutigen Handel wird eine Handelsspanne zwischen 29.020 bis 29.237 Punkten auf der Oberseite und 28.688 bis 28.453 Punkten auf der Unterseite erwartet.

Ist der Nasdaq 100 aktuell eher bullish oder bearish?

Kurzfristig bleibt die Nasdaq 100 Analyse bearish, während das mittelfristige Chartbild derzeit noch neutral bis bullish bewertet wird.

Für wen eignet sich eine tägliche Nasdaq 100 Analyse?

Eine tägliche Nasdaq 100 Analyse eignet sich insbesondere für Daytrader, Swing-Trader und Anleger, die kurzfristige Marktbewegungen aktiv handeln oder wichtige Markttrends frühzeitig erkennen möchten.