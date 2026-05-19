DAX Gewinner: Deutsche Börse Aktie mit stärkstem Tagesgewinn im DAX

- Die Deutsche Börse Aktie war mit einem Tagesplus von 5,00 Prozent der stärkste DAX Gewinner
- Charttechnisch hellt sich das Bild auf: Der Kurs konnte die SMA50 zurückerobern
- Entscheidend bleibt die Bestätigung der jüngsten Aufwärtsbewegung
- Die Deutsche Börse Aktie war mit einem Tagesplus von 5,00 Prozent der stärkste DAX Gewinner
- Charttechnisch hellt sich das Bild auf: Der Kurs konnte die SMA50 zurückerobern
- Entscheidend bleibt die Bestätigung der jüngsten Aufwärtsbewegung
Per Xetra-Schluss notierten gestern (18.05.2026) 34 Aktien im Plus, lediglich sechs Werte gingen mit Abschlägen aus dem Handel. Zu den größten DAX Gewinnern gehörte dabei die Deutsche Börse Aktie, die um 5,00 Prozent zulegen konnte. Ebenfalls stark präsentierten sich Rheinmetall mit einem Plus von 4,62 Prozent sowie die Deutsche Telekom mit einem Kursgewinn von 3,78 Prozent.
► Deutsche Börse WKN: 581005 | ISIN: DE0005810055 | Ticker: DB1
⚡ Key Takeaways
- Die Deutsche Börse Aktie war mit einem Tagesplus von 5,00 Prozent der stärkste DAX Gewinner und setzte damit ein klares Stärkezeichen im deutschen Leitindex.
- Charttechnisch hellt sich das Bild auf: Der Kurs konnte die SMA50 zurückerobern und nähert sich erneut der wichtigen SMA20, was weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet.
- Entscheidend bleibt die Bestätigung der jüngsten Aufwärtsbewegung: Gelingt die Stabilisierung oberhalb der SMA20, rückt das Jahreshoch wieder in den Fokus. Ein Rückfall unter die SMA50 könnte dagegen neue Schwäche auslösen.
Deutsche Börse Aktie stärkster DAX Gewinner
Die Deutsche Börse Aktie (DB1) war am Montag der stärkste DAX Gewinner. Das Papier gewann per Xetra-Schluss 5,00 Prozent und setzte damit ein starkes Signal im deutschen Leitindex.
Deutsche Börse Aktie - Chartcheck im Tageschart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Die Deutsche Börse Aktie konnte sich bis Ende Mai 2025 erneut an und über die Marke von 290 EUR schieben, sich dort jedoch nicht nachhaltig etablieren. Anschließend dominierten Gewinnmitnahmen das Kursgeschehen. Zwar kam es immer wieder zu Erholungsbewegungen, diese entwickelten jedoch bis Mitte November keine nachhaltige Dynamik.
Zum Jahresende stellte sich verstärktes Kaufinteresse ein, wodurch die Deutsche Börse Aktie wieder über 230 EUR steigen konnte. Auch diese Bewegung wurde später wieder abverkauft. Im weiteren Verlauf setzte das Papier bis an die wichtige Unterstützung im Bereich von 200 EUR zurück. Dort etablierte sich ein tragfähiger Boden, von dem aus die Aktie wieder dynamisch ansteigen konnte.
In den vergangenen Handelswochen setzte sich die Aufwärtsbewegung fort. Die Aktie stieg zeitweise über 250 EUR, musste zwischenzeitlich jedoch wieder einen Teil der Gewinne abgeben. Im gestrigen Handel zeigte sich die Deutsche Börse Aktie erneut deutlich erholt.
Wichtige gleitende Durchschnitte im Fokus
Die SMA20 notiert aktuell bei 246,59 EUR und hatte die Aktie nach dem Überschreiten der SMA200 bei derzeit 232,67 EUR mehrfach stabilisiert. Im Zuge der jüngsten Schwächephase wurde diese Unterstützung jedoch unterschritten. Die Aktie fiel zeitweise unter die SMA50 bei aktuell 251,30 EUR zurück.
Die gestrige Tageskerze lief wieder über die SMA50 und erreichte mit ihrem oberen Docht exakt die SMA20.
Mögliche Szenarien für die Deutsche Börse Aktie
Kann der positive Tagesschluss bestätigt werden, dürfte die Deutsche Börse Aktie erneut an die SMA20 heranlaufen beziehungsweise darüber ausbrechen. Gelingt anschließend eine nachhaltige Stabilisierung oberhalb dieser Durchschnittslinie, könnte sich die Erholung weiter in Richtung Jahreshoch ausdehnen.
Wird der gestrige Kursanstieg hingegen nicht bestätigt und etabliert sich erneut Schwäche unterhalb der SMA50, könnte sich die Korrektur in Richtung SMA200 ausweiten.
Übergeordnete Einschätzung Tageschart: neutral / bullisch
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Deutsche Börse Aktie - Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 19.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h-Chart zeigt sich, dass die Aktie bereits im Dezember im Rahmen einer Erholungsbewegung an die SMA200 bei aktuell 243,62 EUR herangelaufen war. Ein nachhaltiger Ausbruch gelang damals allerdings nicht. Mehrfach wurden Aufwärtsbewegungen wieder abverkauft.
Erst nach mehreren Anläufen gelang der nachhaltige Sprung über die SMA200. Danach konnte sich die Deutsche Börse Aktie mehrfach an der SMA20 bei aktuell 246,75 EUR beziehungsweise an der SMA50 bei 254,98 EUR stabilisieren.
Ende April wurden beide Durchschnittslinien im Zuge von Gewinnmitnahmen unterschritten. Die Aktie fiel zurück an die SMA200, wo schließlich eine Stabilisierung und anschließende Erholung einsetzten.
Im gestrigen Handel gelang der erneute Anstieg über die SMA50 inklusive Tagesschluss oberhalb dieser Marke.
Chartbild deutlich verbessert
Damit hat sich das kurzfristige Chartbild der Deutsche Börse Aktie wieder aufgehellt. Sollte sich das Papier heute nachhaltig oberhalb der SMA50 etablieren, könnte ein erneuter Anlauf auf das Jahreshoch folgen.
Kommt es dagegen erneut zu Schwäche und fällt die Aktie unter die SMA50 zurück, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall wären weitere Rücksetzer in Richtung SMA20 beziehungsweise SMA200 denkbar. Der gestrige Ausbruch wäre dann als Fehlausbruch zu interpretieren.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: neutral / bullisch
Tagesprognose Deutsche Börse Aktie
Einschätzung für heute: aufwärts
Widerstände
- 256,59 EUR
- 257,13 EUR
- 269,60 EUR
- 290,00 EUR
Unterstützungen
- 254,98 EUR
- 251,30 EUR
- 247,72 EUR
- 247,15 EUR
- 246,75 EUR
- 243,62 EUR
- 232,67 EUR
- 229,92 EUR
- 225,90 EUR (Gap)
* Angaben per Xetra-Schluss.
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