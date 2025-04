ETF Analyse der Woche 🔴 Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged

ETF DER WOCHE

Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged

Strategie des ETF Fonds

Die Zielsetzung des Fonds ist die Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Index abzubilden. Im Index sind die gleichen Unternehmen enthalten wie im S&P 500, jedoch ist ihre Gewichtung auf jeweils 0,20 Prozent festgelegt. Der Index enth√§lt Aktien gro√üer b√∂rsennotierter Unternehmen, die an den B√∂rsen der USA gehandelt werden. Im Index werden die Unternehmen gleich gewichtet, unabh√§ngig von der Marktkapitalisierung. Die √úberpr√ľfung erfolgt viertelj√§hrlich.

‚Ėļ Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged WKN: DBX0P9¬†/ ISIN: IE0002EI5AG0¬†/ K√ľrzel: XDEE

ETF Chartcheck - Betrachtung im Wochenchart:

Im Wochenchart ist erkennbar, dass der Anteilsschein nach dem Auflagedatum zun√§chst zur√ľckgesetzt hat. Es ging bis September 2022 abw√§rts. Zwar konnte sich der Fonds stabilisieren, aber nicht nennenswert erholen. Nach einem weiteren R√ľcksetzer Ende Oktober 2023 gelang es sich zu l√∂sen und aufw√§rtszulaufen. Es ging im Zuge der Erholungsbewegung gut ein Jahr aufw√§rts. Im November 2024 wurde das Hoch bei 10,81 EUR formatiert. Nachfolgend stellten sich Gewinnmitnahmen ein. Die kleine Aufw√§rtsbewegung Mitte Januar hatte keine Substanz und wurde nachfolgend wieder abverkauft. Es ging im Zuge dessen zur√ľck unter die 10 EUR-Marke.

Das Papier konnte sich im Mitte November 2023 √ľber die SMA50 (aktuell bei 10,02 EUR) und die SMA20 (aktuell bei 10,26 EUR) schieben und aufw√§rtslaufen. Die R√ľcksetzer konnten sich zun√§chst im Bereich der SMA20 stabilisieren und erholen. Nachdem das Hoch formatiert war, ging es im Rahmen der R√ľcksetzer unter die SMA20. Diese Linie hatte zun√§chst ihre Anziehungskraft. Der Anteilsschein hat es aber nicht vermocht, sich auch verbindlich im Bereich dieser Linie festzusetzen. In den letzten Handelswochen ging es von der SMA20 zur√ľck an und unter die SMA50. Im Wochenchart ist sehr gut erkennbar, dass der Anteilsschein es Ende Februar mehrfach erfolglos versucht hat √ľber die¬†SMA20 Linie zu laufen.

Mit dieser Bewegung hat sich das Wochenchart eingetr√ľbt. Solange das Papier es nicht schafft, sich wieder zur√ľck √ľber die SMA50 zu schieben, solange besteht die Gefahr, dass sich Schw√§che weiter fortsetzen k√∂nnte. Denkbare Anlaufziele auf der Unterseite k√∂nnten die 9,38 EUR, die 8,71 EUR bzw. die 7,77 EUR sein.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese zun√§chst an und √ľber die SMA50 gehen. Gelingt der Move √ľber diese Durchschnittslinie, so m√ľsste der Anteilsschein per Wochenschluss auch √ľber die SMA20 laufen und sich dar√ľber verbindlich festsetzen. Im Chart ist erkennbar, dass diese Linie zum einen in der Vergangenheit eine gute Unterst√ľtzung gewesen ist. Sie k√∂nnte jetzt ein harter Widerstand sein. Die Bewegung im Februar war zum anderen ein Beleg daf√ľr, dass diese Einsch√§tzung durchaus seine Berechtigung hat.

Aktuelle Einschätzung Wochenchart, Prognose:  bärisch

ETF Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Es im Tageschart erkennbar, dass das Papier im Juni und im Juli 2024 im Bereich der¬†SMA20 (aktuell bei 9,97 EUR) / SMA50 (aktuell bei 10,21 EUR) seitw√§rts gelaufen ist. Beide Linien waren zu einen ein Support, zum anderen haben sie auch den Ausbruch verhindert. Es ging im August aufw√§rts, wobei sehr gut aus dem Chart herausgelesen werden kann, dass die SMA20 als auch die SMA50 im Handelsverlauf bis Mitte Dezember eine gute Unterst√ľtzung gewesen sind. R√ľcksetzer konnten sich bis dahin jeweils sp√§testens im Bereich der SMA50 stabilisieren und erholen. Der R√ľcksetzer zu Jahresbeginn ging an die SMA200 (aktuell bei 10,14 EUR); hier gelang die Stabilisierung und die Erholung. Es ging zur√ľck an die SMA20 /SMA50, aber nicht mehr wesentlich √ľber diese beiden Durchschnittslinien. In den letzten Handelswochen wurde der Anteilsschein an und unter die¬†SMA200 durchgereicht. Die Erholungsbewegungen, die sich nachfolgend eingestellt haben fanden jeweils an der SMA20 bzw. SMA200 ihr Ende.

Das Tageschart hat sich damit deutlich eingetr√ľbt. Solange der Anteilsschein per Tagesschluss unter der SMA20 notiert, solange k√∂nnten sich weitere R√ľcksetzer einstellen, die die Anlaufziele erreichen k√∂nnten, die in der Wochenbetrachtung gew√ľrdigt worden sind.¬†

Sollten sich Erholungen einstellen, so k√∂nnten diese, wie in den letzten Handelstagen auch, zun√§chst bis an die SMA20 bzw. die SMA200 gehen. Die letzten Versuche √ľber diese die SMA200 zu laufen sind gescheitert. Das Papier hat zudem das Problem, dass sich von oben die SMA50 n√§hert, die auch zu √ľberwinden w√§re, um wieder Perspektiven auf der Oberseite zu haben. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Kursmuster in den kommenden Handelswochen einstellen.

Aktuelle Einschätzung Tageschart, Prognose: bärisch

ETF Basisdaten:

Basisdaten:

¬† Anlageschwerpunkt Aktien, USA, Gleichgewichtet / Equal Weighted Fondsgr√∂√üe 561 Mio. EUR Gesamtkostenquote¬† 0,30¬†% p.a. Produktstruktur physisch (vollst√§ndige Replikation) Vergleichsindex S&P 500¬ģ Equal Weight (EUR Hedged) ¬† Strategie Long only Anzahl der Positionen* 509 Fondsw√§hrung EUR W√§hrungsrisiko W√§hrungsgesichert Auflagedatum/ Handelsbeginn ¬†03.11.2021 Aussch√ľttung thesaurierend ¬†

*Stand 20.03.2025

Zusammensetzung des ETF:

Der ETF ist, gemäß seinem Prospekt, an Unternehmen mit jeweils 0,20 Prozent beteiligt. Der größte Anteil des Fonds wurde in Broadcom investiert - dieses Unternehmen repräsentiert 0,27 Prozent des Vermögens des Fonds.

* Stand 27.12.2024 / Quelle: etf.dws.com / justetf.com

 

 

Portfolioallokation des ETF nach Ländern:

Der ETF ist, gemäß seinem Fokus, fast ausschließlich in Unternehmen in den USA engagiert. Gut ein Prozent des Fondsvermögens ist in Irland bzw. in Großbritannien gebunden.

* Stand 27.12.2024 / Quelle: justetf.com / etf.dws.com

 Portfolioallokation des ETF nach Sektoren:

Der Fonds ist hinsichtlich der Branchen breit aufgestellt. In Industrieunternehmen und in der Finanzbranche sind gut 30 Prozent des Fondsvermögens gebunden. Über 50 % des Vermögens hat der Fonds in vier Branchen investiert.

 

* Stand 27.12.2024 / Quelle: justetf.com / etf.dws.com

 

 

Risiko√ľbersicht des ETF:

Volatilität 1 Jahr 13,87 % Volatilität 3 Jahre 18,50 % Volatilität 5 Jahre ----       Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,27  Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,11 Rendite zu Risiko 5 Jahre ----       Maximum Drawdown 1 Jahr - 9,55 % Maximum Drawdown 3 Jahre - 20,84 % Maximum Drawdown 5 Jahre ----       Maximum Drawdown seit Auflage - 23,33 %

Die Volatilität spiegelt die Kursschwankungen innerhalb eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, des stärker ist der Kurs in der Vergangenheit geschwankt. Investments mit einer hohen Volatilität gelten in der Regel als risikoreicher, als Papier mit einer geringeren Volatilität.

Die Rendite zu Risiko ist die Kennzahl, die die historische Rendite durch die historische Volatilität geteilt, die Kennzahl setzt also die historische Rendite ins Verhältnis zum historischen Risiko. Sie gibt einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen muss, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren.

Der Maximum Drawdown gibt den maximalen Verlust des Investments im Betrachtungszeitraum an.

Rendite des ETF im √úberblick:

Lfd. Jahr -   0,10 % 1 Monat -   2,81  % 3 Monate +   0,30 % 6 Monate -   1,86 % 1 Jahr +   3,72 % 3 Jahre + 6,13 %   5 Jahre -----  Seit Auflage (MAX) + 4,69 % 2024 +  4,69 % 2023 +  10,08 % 2022 + 10,00 % 2021 -   15,13 % 

¬†*Quellenangabe f√ľr die Kennzahlen:: justef.com, monringstar.de, finanzen.de, etf.dws.com

Gem√§√ü unserer Einsch√§tzung ist der Fonds f√ľr Anleger geeignet, die einen breiten Fokus bevorzugen. Der Fonds ist in √ľber 500 Unternehmen investiert und damit sehr breit aufgestellt. Ein Klumpenrisiko gibt es nicht was Unternehmen angeht, aber was den L√§nderfokus betrifft. Fast alle Unternehmen, in der der Fonds engagiert ist, sind in den USA ans√§ssig und damit wird die Wertentwicklung √ľbergeordnet auch von der allgemeinen Marktentwicklung in den USA beeinflusst. Anleger sollten sich bei einem Investment in diesen Fonds auch die aktuelle wirtschaftspolitische Entwicklung in den USA vor Augen f√ľhren, die kursbeeinflussend sein k√∂nnte. Der Fonds ist, unserer Meinung nach, ein Investment, das sich als Depotbeimischung eignen k√∂nnte.

