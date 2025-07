KEY TAKEAWAYS Aus dem Wochenchart kann gut herausgelesen werden, dass der ETF im Bereich des SMA50 Probleme hatte weiterzukommen. Der in den letzten Handelswochen gelang der Move über die SMA50, wobei die Aufwärtsimpulse einen moderaten Charakter haben. ► iShares Core S&P 500 UCITS ETF | WKN: A0YEDG | ISIN: IE00B5BMR087 | Kürzel: SXR8 📈 ETF Analyse & Strategie im Detail Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF bietet Zugang zu den 500 größten US-Unternehmen und bildet den renommierten S&P 500 Index physisch nach. Der ETF investiert breit gestreut in Branchen wie Technologie, Finanzdienstleistungen und Nicht-Basiskonsumgüter. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Besonders im ETF Vergleich überzeugt dieser Fonds durch: niedrige Gesamtkostenquote von 0,07 % p.a.

breite Diversifikation mit über 500 Positionen

breite Diversifikation mit über 500 Positionen

langfristige Outperformance seit Auflage 📊 Technische Analyse im Wochenchart (ETF Chartcheck) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach einer Seitwärtsphase 2022 zeigte sich ab Mitte 2023 eine klare Aufwärtsbewegung, die bis März 2025 anhielt. Rücksetzer wurden regelmäßig aufgekauft, was auf eine starke Marktakzeptanz hinweist. Der ETF konnte sich oberhalb der SMA20 (545,10 EUR) stabilisieren und später sogar über die SMA50 (567,37 EUR) steigen. Aktuelle Chartprognose (Wochenchart): bullisch 📉 Technische Analyse im Tageschart Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.07.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Tageschart ist zu erkennen, dass der ETF zwar zeitweise unter die SMA200 (573,66 EUR) gefallen ist, jedoch Anzeichen einer Stabilisierung zeigt. Der erneute Ausbruch über die SMA200 ist positiv zu werten, wenngleich die Dynamik aktuell noch schwach ist. Aktuelle Chartprognose (Tageschart): neutral bis bullisch 📌 Basisdaten – iShares Core S&P 500 UCITS ETF Kennzahl Wert Fokus Aktien USA Fondsgröße 103.487 Mio. EUR TER (Gesamtkostenquote) 0,07 % p.a. Produktstruktur Physisch (volle Replikation) Fondswährung USD Währungsrisiko nicht abgesichert Auflage 19.05.2010 Ausschüttung thesaurierend 🏦 Top 10 Positionen & Branchenverteilung Der Fonds hat in den Top 3 Unternehmen gut 1/5 des Vermögens investiert. Auf die Top 10 Unternehmen entfallen knapp 36 Prozent der Investitionen. Übergeordnet ist der ETF mit gut 500 Positionen breit aufgestellt, hat aber in vielen Unternehmen nur einen kleinen Teil der Anlagegelder investiert. Der Fokus des ETF liegt in den Bereichen Technologie und Finanzdienstleistungen. Nimmt man noch die Branche Nicht-Basiskonsumgüter hinzu, repräsentieren diese drei Branchen gut 2/3 des Fondsvermögens. * Stand 25.07.2025 / Quelle: justetf.com 🔥 Monatsrenditen (Stand: 25.07.2025) Zeitraum Rendite Lfd. Jahr -3,76 % 1 Monat +3,26 % 3 Monate +12,64 % 6 Monate -6,54 % 1 Jahr +9,44 % 3 Jahre +44,57 % 5 Jahre +107,94 % Seit Auflage +650,02 % Jahr 2024 +32,62 % Jahr 2023 +21,54 % Jahr 2022 -13,30 % Jahr 2021 +39,07 % ⚠️ Risikoanalyse im ETF Vergleich Kennzahl 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Volatilität (%) 21,04 18,16 18,05 Rendite/Risiko 0,45 0,72 0,87 Max. Drawdown (%) -22,60 -22,60 -22,60 Drawdown seit Auflage -33,71 % Interpretation: Trotz zeitweiser Schwankungen überzeugt der ETF mit einer hohen Rendite-Risiko-Relation und einer langfristig soliden Entwicklung. ✅ Fazit & ETF Empfehlung 2025 Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF ist ein Klassiker unter den US-ETFs und zählt zu den meistgewählten Fonds in ETF Vergleichen. Die Kombination aus geringen Kosten, breiter Diversifikation und historisch starker Performance macht ihn zu einer idealen ETF Empfehlung für Anleger mit Fokus auf den US-Markt. 💡 Empfehlung: Ideal als Kerninvestment oder zur Abrundung eines diversifizierten Portfolios geeignet.

