Ethereum steigt um 10 % 🔔

Ein Anstieg von insgesamt 37,4 % innerhalb von zwei Tagen ist der grĂ¶ĂŸte seit Anfang 2019 🔎📈 Die Rekordnachfrage nach Ethereum hĂ€lt auch am zweiten Tag in Folge an. Der Preis des zweitgrĂ¶ĂŸten Projekts ist erneut um ĂŒber 9 % auf 2.370 USD gestiegen, womit der Gesamtgewinn ĂŒber zwei Handelstage bei 32 % liegt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Ein derart starker Aufschwung ist das Ergebnis einer außergewöhnlich negativen Stimmung, die ĂŒber einen lĂ€ngeren Zeitraum auf dem Markt herrschte. Ethereum war fast fĂŒnf Monate in Folge rĂŒcklĂ€ufig, wobei das Ausmaß der VerkĂ€ufe in drei Monaten jeweils 10 % ĂŒberstieg. Allein im Februar und MĂ€rz verzeichneten wir RĂŒckgĂ€nge von 33 % bzw. 17 %. Die Korrektur bei Ethereum erreichte ĂŒber 65 % gegenĂŒber den HöchststĂ€nden von 2924, was in etwa dem BĂ€renmarkt von 2022 entspricht. Deshalb ist die aktuelle Erholung so bedeutend. Ethereum verzeichnet derzeit den grĂ¶ĂŸten Zwei-Tages-Gewinn seit 2019 – insgesamt 37,4 %. Ethereum im Tageschart Aus technischer Sicht betreten wir nun eine wichtige Widerstandszone knapp unterhalb der Marke von 2.500 USD. Alles hĂ€ngt davon ab, ob der starke Kaufdruck aufrechterhalten werden kann, aber kurzfristige Anleger haben einen starken Anreiz, Gewinne mitzunehmen. Eine Korrektur auf diesem Niveau wĂ€re gerechtfertigt, aber angesichts der dynamischen Rallye ist es schwierig, technische Widerstandsniveaus zu prognostizieren. Quelle: xStation5 von XTB  DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF SparplĂ€ne: AUSGEZEICHNET

QualitĂ€t, Service, GebĂŒhren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemĂ€ĂŸ § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und EinschĂ€tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und BedĂŒrfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den FinanzmĂ€rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der FinanzmĂ€rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht fĂŒr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlĂ€sslicher Indikator fĂŒr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ĂŒberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.