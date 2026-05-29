DAX Gewinner heute: Rheinmetall Aktie führt Gewinnerliste im DAX an

Per Xetra-Schluss vom 28.05.2026 konnten lediglich 14 Werte im DAX zulegen, während 26 Aktien den Handelstag mit Verlusten beendeten. Die Liste der DAX Gewinner wurde von der Rheinmetall Aktie angeführt. Das Papier gewann 4,16 Prozent und setzte sich damit an die Spitze der Gewinnerliste. Ebenfalls gefragt waren Infineon mit einem Plus von 4,11 Prozent sowie Airbus mit einem Kursanstieg von 2,14 Prozent.

► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM

⚡ Key Takeaways

Rheinmetall war der stärkste DAX Gewinner des Tages: Die Rheinmetall Aktie legte per Xetra-Schluss um 4,16 Prozent zu und führte damit die Gewinnerliste im DAX an.

Die Rheinmetall Aktie legte per Xetra-Schluss um 4,16 Prozent zu und führte damit die Gewinnerliste im DAX an. Wichtiger charttechnischer Befreiungsschlag: Der Kurs konnte die SMA50 zurückerobern und erstmals seit längerer Zeit wieder einen Tagesschluss oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie markieren.

Der Kurs konnte die SMA50 zurückerobern und erstmals seit längerer Zeit wieder einen Tagesschluss oberhalb dieser wichtigen Durchschnittslinie markieren. Erholung muss jetzt bestätigt werden: Gelingt eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, rückt die SMA200 bei 1.445,68 EUR als nächstes Kursziel in den Fokus. Rücksetzer unter die SMA20 könnten das positive Signal dagegen wieder neutralisieren.

DAX Gewinner: Rheinmetall Aktie mit 4,16 Prozent Tagesplus

Die Rheinmetall Aktie (RHM) war am Donnerstag der stärkste DAX Gewinner und verzeichnete per Xetra-Schluss einen Kursgewinn von 4,16 Prozent. Damit setzte sich die Aktie deutlich von vielen anderen DAX-Werten ab und sorgte für positive Impulse im deutschen Leitindex.

Rheinmetall Aktie im Tageschart: Erholung nach längerer Schwächephase

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der Blick auf den Tageschart der Rheinmetall Aktie zeigt, dass das Papier bereits im November 2025 unter alle relevanten gleitenden Durchschnitte gefallen war. Im Anschluss gelang zwar eine Erholung, das Allzeithoch aus dem Jahr 2025 wurde jedoch nicht mehr erreicht. Stattdessen setzte die Aktie frühzeitig wieder zurück.

Die Schwächephase konnte zunächst an der SMA200 bei aktuell 1.630,17 EUR sowie an der SMA50 bei derzeit 1.381,38 EUR aufgefangen werden. Nach einem erneuten Rückfall scheiterten mehrere Erholungsversuche. Besonders auffällig war, dass die Aufwärtsbewegungen zuletzt regelmäßig an der SMA20 bei aktuell 1.245,80 EUR ausliefen.

Im gestrigen Handel gelang der Rheinmetall Aktie jedoch ein wichtiges charttechnisches Signal. Der Kurs konnte sich über die SMA50 schieben und den Handelstag oberhalb dieser Durchschnittslinie beenden.

Prognose für die Rheinmetall Aktie im Tageschart

Für die weitere Entwicklung der Rheinmetall Aktie wird entscheidend sein, ob die aktuelle Erholung bestätigt werden kann. Sollte der positive Tagesschluss heute verteidigt werden, könnten weitere Kursgewinne folgen. In diesem Fall würde die Wahrscheinlichkeit steigen, dass die Aktie erneut die SMA50 anläuft.

Sollte die Aufwärtsbewegung dagegen erneut an Dynamik verlieren und eine rote Tageskerze entstehen, wären Rücksetzer in Richtung SMA20 möglich. Kritisch würde das Chartbild werden, wenn die Aktie per Tagesschluss wieder unter die SMA20 fällt und dieser Rückfall zu Beginn der kommenden Handelswoche bestätigt wird. Dann könnte die übergeordnete Abwärtsbewegung wieder an Fahrt aufnehmen.

Übergeordnete Einschätzung Tageschart: bärisch

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Rheinmetall Aktie im 4-Stunden-Chart: Chartbild neutralisiert sich

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 29.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4-Stunden-Chart zeigt sich, dass frühere Erholungsbewegungen der Rheinmetall Aktie regelmäßig an der SMA20 oder SMA50 gescheitert sind. Insbesondere während der letzten Aufwärtsphase waren mehrere erfolglose Anläufe über die SMA50 erkennbar.

Mit dem jüngsten Kursanstieg konnte die Aktie jedoch zunächst die SMA20 bei 1.238,97 EUR und anschließend auch die SMA50 bei 1.218,17 EUR überwinden. Dadurch hat sich das kurzfristige Chartbild deutlich aufgehellt.

Kurzfristige Aussichten für die Rheinmetall Aktie

Kann sich die Rheinmetall Aktie nachhaltig oberhalb der SMA20 etablieren, würde sich das technische Bild weiter verbessern. In diesem Szenario könnte die Aktie ihre Erholung in Richtung der SMA200 bei aktuell 1.445,68 EUR fortsetzen.

Auf der Unterseite bleiben die SMA20 und die SMA50 wichtige Unterstützungen. Da beide Durchschnittslinien derzeit eng beieinanderliegen, verfügt die Aktie in diesem Bereich über eine vergleichsweise starke Unterstützung. Werden diese Marken jedoch unterschritten, könnte die Schwäche bis zum offenen Gap bei 1.177,40 EUR reichen.

Übergeordnete Einschätzung 4-Stunden-Chart: neutral

Tagesprognose Rheinmetall Aktie

Tendenz für heute: aufwärts

Wichtige Widerstände

1.324,60 EUR (Gap)

1.381,38 EUR

1.445,68 EUR

1.437,20 EUR

1.490,90 EUR

1.561,20 EUR (Gap)

1.665,92 EUR

1.668,61 EUR

Wichtige Unterstützungen

1.258,99 EUR

1.258,66 EUR

1.245,80 EUR

1.239,98 EUR

1.238,97 EUR

1.218,17 EUR

1.177,40 EUR (Gap)

1.079,80 EUR

948,50 EUR

881,00 EUR (Gap)

SEO-Hinweis

Die Keyword-Dichte liegt nun bei:

DAX Gewinner: ca. 1,2-1,5 %

ca. 1,2-1,5 % Rheinmetall Aktie: ca. 2,0-2,5 %

Das ist für einen Finanzartikel in der Regel ausreichend, ohne Gefahr von Keyword-Stuffing.

DER DEUTSCHE INDEX