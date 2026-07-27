Börse Aktuell: Natgas Preis unter Druck - Droht dennoch der Anstieg auf 100 EUR/MWh?

Der Natgas Preis in Europa (TTF) ist am Montag kräftig unter Druck geraten. Der Frontmonat-Kontrakt verlor zeitweise bis zu 8,5% und fiel kurzzeitig unter die Marke von 58 EUR/MWh. Noch in der vergangenen Woche hatte der Preis mehrfach oberhalb von 60 EUR/MWh geschlossen. Zwar wurden im März zwischenzeitlich höhere Tageshochs erreicht, das Wochenschlussniveau markierte jedoch den höchsten Stand seit 2023.

► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS

Die aktuelle Entwicklung sorgt an der Börse aktuell zwar für etwas Entspannung, doch die fundamentale Lage am europäischen Gasmarkt bleibt angespannt.

Natgas Preis: Ist der Optimismus gerechtfertigt?

Kurzfristig bringt der Preisrückgang Erleichterung. Mittel- bis langfristig sprechen jedoch mehrere Faktoren weiterhin für Vorsicht.

Vorübergehende Entspannung im Nahen Osten

Die Aussetzung der Kampfhandlungen hat die Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen aus dem Persischen Golf zunächst reduziert und den Energiemärkten Luft verschafft.

US-LNG fließt verstärkt nach Europa

Die aktuellen Preisunterschiede machen Lieferungen von US-Flüssiggas nach Europa attraktiver als nach Asien. Das könnte das Angebot auf dem europäischen Markt kurzfristig stabilisieren.

Der Natgas Preis bleibt historisch hoch

Trotz des kräftigen Rückgangs liegt der europäische Natgas Preis weiterhin mehr als 80% über dem Niveau vor Beginn des Konflikts im Februar und rund 100% höher als zu Jahresbeginn.

Speicherstände bleiben kritisch

Die europäischen Gasspeicher sind derzeit lediglich zu rund 55% gefüllt. Im Fünfjahresdurchschnitt liegt dieser Wert bei etwa 71%. Damit startet Europa mit deutlich geringeren Reserven in die zweite Jahreshälfte.

LNG-Importe bleiben schwach

Das durchschnittliche LNG-Importvolumen der vergangenen 30 Tage liegt rund 23% unter dem Fünfjahresdurchschnitt und erschwert den zügigen Wiederaufbau der Speicher.

Zurückhaltung wichtiger Lieferanten

QatarEnergy bietet seine LNG-Tanker derzeit bis Ende Oktober zur Untervermietung an. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen kurzfristig nicht mit einer vollständigen Normalisierung der Transporte durch den Persischen Golf rechnet.

Die europäischen Gasspeicher sind aktuell zu etwa 55% gefüllt - ein Niveau, das stark an das Jahr 2021 erinnert, als der Natgas Preis im September auf rund 100 EUR/MWh stieg. Quelle: Bloomberg Finance LP.

Droht dem Natgas Preis erneut der Anstieg auf 100 EUR/MWh?

Aus heutiger Sicht bleibt das Risiko eines erneuten kräftigen Preisanstiegs hoch. Der Wiederaufbau der europäischen Speicher verläuft weiterhin schleppend und zusätzliche Importkapazitäten bleiben begrenzt.

Fragiler Waffenstillstand

Der aktuelle Preisrückgang basiert auf der Aussetzung militärischer Angriffe und nicht auf einem dauerhaften Friedensabkommen. Analysten von Citigroup weisen darauf hin, dass der Markt äußerst sensibel auf geopolitische Schlagzeilen reagiert. Bereits einzelne Meldungen könnten den Trend jederzeit wieder drehen.

Wettlauf gegen den Winter

Mit einem Speicherfüllstand von lediglich 55% wächst das Risiko, dass Europa bis zum Beginn der Heizsaison keine ausreichenden Reserven aufbauen kann. Logistische Engpässe verschärfen die Situation zusätzlich.

Konkurrenz um LNG-Lieferungen

Hitzewellen in Europa und Asien erhöhen den Stromverbrauch durch Klimaanlagen. Dadurch steigt weltweit die Nachfrage nach LNG, was den Wettbewerb um Spot-Lieferungen verschärft und den Natgas Preis erneut unter Aufwärtsdruck setzen könnte.

Das aktuelle Kursverhalten erinnert stark an das Jahr 2021, als der TTF-Gaspreis im September auf rund 100 EUR/MWh anstieg. Quelle: Bloomberg Finance LP.

Warum der Natgas Preis für Europas Wirtschaft entscheidend ist

Der Natgas Preis beeinflusst weit mehr als nur die Heizkosten. Große Teile der europäischen Industrie - darunter die Chemie-, Petrochemie- und Metallindustrie - sind stark von Erdgas abhängig. Höhere Gaspreise führen daher unmittelbar zu steigenden Produktionskosten und belasten die internationale Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen.

Darüber hinaus wirkt sich der Gaspreis erheblich auf den Euro aus. Die europäischen Handelsbedingungen weisen eine sehr hohe Korrelation zum Gasmarkt auf, weshalb starke Bewegungen beim TTF häufig auch deutliche Veränderungen im EUR/USD-Wechselkurs nach sich ziehen.

Seit Anfang 2025 zeigt sich eine enge Verbindung zwischen TTF und EUR/USD. Vergleichbare Preisniveaus führten zeitweise zu einem Wechselkurs nahe der Parität. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB.

Kurzfristig bleibt diese Korrelation ebenfalls sichtbar. Sollte der Natgas Preis auf etwa 40 EUR/MWh zurückfallen, könnte dies den EUR/USD-Wechselkurs in Richtung 1,18 unterstützen. Quelle: XTB Investment Plattform

Charttechnik: Wichtige Marken beim Natgas Preis

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 27.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich der TTF aktuell in einer Korrekturbewegung und stabilisiert sich nahe dem 23,6%-Fibonacci-Retracement. Die wichtigste Unterstützungszone liegt derzeit im Bereich von 52 EUR/MWh. Ein nachhaltiger Bruch dieser Marke könnte zusätzlichen Abwärtsdruck erzeugen. Solange diese Unterstützung hält und die fundamentalen Risiken bestehen bleiben, bleibt jedoch auch das Risiko einer erneuten Aufwärtsbewegung bestehen.

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FAQ

Warum fällt der Natgas Preis aktuell?

Vor allem die vorübergehende Entspannung im Nahen Osten und attraktivere LNG-Lieferungen aus den USA nach Europa sorgen kurzfristig für sinkende Preise.

Warum bleibt das Risiko steigender Gaspreise hoch?

Die europäischen Speicher sind unterdurchschnittlich gefüllt, LNG-Importe bleiben schwach und geopolitische Risiken können jederzeit wieder zu Preissprüngen führen.

Warum ist der Natgas Preis für Anleger wichtig?

Der Gaspreis beeinflusst die europäische Industrie, die Inflation, den Euro und zahlreiche Unternehmen aus energieintensiven Branchen. Deshalb zählt er zu den wichtigsten Faktoren für die Börse aktuell.