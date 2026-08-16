- Der DAX verzeichnete die dritte Gewinnwoche in Folge, fast 0,5% auf Wochensicht. Die Wahrscheinlichkeit für ein fortgesetztes Bull-Szenario liegt bei 55 %.
- Der DAX verzeichnete die dritte Gewinnwoche in Folge, fast 0,5% auf Wochensicht. Die Wahrscheinlichkeit für ein fortgesetztes Bull-Szenario liegt bei 55 %.
📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Wochenausblick (KW 34 / 2026)
Der DAX zeigt sich derzeit in robuster Verfassung und konsolidiert nach neuen Allzeithochs bei einem Stand von 26.457 Punkten. Die technische DAX Prognose bleibt übergeordnet bullisch, solange der Index die Schlüsselunterstützung der SMA20 bei 25.786 Punkten verteidigt. Für den Handelsverlauf vom deutschen Leitindex DAX treffen stark wachsende Osteuropa-Exporte auf ein herausforderndes industrielles Umfeld mit fortschreitendem Stellenabbau in der Autobranche.
📌 DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick)
-
Anlaufziele: Bei einem nachhaltigen Ausbruch nach oben liegen die nächsten Kursziele im Bereich von 26.780 bis 26.980 Punkten.
-
Kritische Marken: Wichtigste intraday Haltemarke ist die SMA50 im 4h-Chart bei 26.346 Punkten; die zentrale Tagesschluss-Unterstützung liegt bei 25.786 Punkten (SMA20).
-
Makro-Umfeld: Starke Exporte nach Osteuropa (+7,4 %) fangen Einbußen im US- und China-Geschäft ab, während der Stellenabbau in der deutschen Automobilindustrie (-5,8 %) auf den Tiefststand seit 2005 drückt.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 Ticker: DAX | DAX CFD: DE40cash
-
Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 16.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick, Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader
-
Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick
-
geschrieben von Jens Chrzanowski
🌍 DAX Aktuell: Marktradar & Rahmenbedingungen
Die deutsche Industrie hat im ersten Halbjahr die Einbußen aus dem USA- und China-Geschäft durch einen florierenden Osteuropa-Handel kompensieren können. Die Ausfuhren in diese 29 Länder wuchsen von Januar bis Juni um fast 11 Mrd. EUR oder 7,4 Prozent auf 154,4 Mrd. EUR. Gleichzeitig gingen die Exporte in die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China um gut 10 Mrd. EUR zurück.
Im Handel mit Osteuropa hat insbesondere Polen an Bedeutung gewonnen. Hier sind die Ausfuhren um 9,2 Prozent auf 53,8 Mrd. EUR gestiegen. Damit ist Polen hinter den USA, Frankreich und den Niederlanden der viertwichtigste Absatzmarkt geworden. Die Volksrepublik China belegt im Ranking nur noch den neunten Platz mit einem Volumen von 36,3 Mrd. EUR.
Der Stellenabbau in der deutschen Industrie setzt sich derweil weiter fort. Bis Ende Juni 2026 waren im verarbeitenden Gewerbe noch 5,29 Mio. Menschen beschäftigt. Das sind rund 144.100 Personen weniger als ein Jahr zuvor. Besonders betroffen vom Stellenabbau ist die deutsche Automobilindustrie. Dort sank die Beschäftigung um 5,8 Prozent. DAX-Anleger blicken hierbei genau auf die Entwicklung: Aktuell arbeiten noch 691.500 Personen in dieser Branche – das ist der niedrigste Stand seit 2005. Auch die Maschinenbau-, Metall- und die Chemieindustrie bauen weiter Arbeitsplätze ab.
↩️ DAX Rückblick: Neue Allzeithochs (10.08.2026 - 14.08.2026)
Der DAX ging am Montagmorgen der letzten Handelswoche bei 26.368 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 463 Punkte über dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche, aber 3 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Zum Wochenbeginn lief der Index in einer engen Box seitwärts und konnte am Dienstag ein neues Allzeithoch markieren, das nachfolgend jedoch abverkauft wurde.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Nach einer Konsolidierung konnten die Bullen am Mittwoch ein erneutes Allzeithoch erreichen, das ebenfalls abverkauft wurde – wobei die Abgaben ausgeprägter ausfielen als am Vortag. Zwar konnten die Bullen den DAX am Donnerstag noch einmal in Richtung Norden schieben, haben es aber nur bis in den Bereich der 26.500 Punkte geschafft. Auch dieses Hoch wurde abverkauft, der Index konnte sich aber am Abend stabilisieren. Zum Wochenschluss starteten die Bullen einen erneuten Versuch, das Allzeithoch zu erreichen, scheiterten jedoch knapp. Am Nachmittag stellten sich wieder Gewinnmitnahmen ein und der Index setzte unter die 26.500-Punkte-Marke zurück. Der DAX ging bei 26.457 Punkten aus dem Wochenhandel.
Fazit der Vorwoche: Der DAX hat in der letzten Handelswoche ein neues Allzeithoch formatiert. Es wurde ein erneuter Wochengewinn ausgewiesen – der dritte in Folge. Die Range war mit 912 Punkten jedoch deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag unter dem Jahresdurchschnitt.
Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit Überschreiten der 26.572/74 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 26.591/93 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup auf der Oberseite hat damit perfekt gepasst.
DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr
🛠️ DAX Chartcheck: Wichtige Kursmarken im Fokus - Unterstützungen & Widerstände
Für eine fundierte DAX Prognose ist der Blick auf die aktuellen Chart-Marken unerlässlich. So könnte es weitergehen:
🔼 Widerstände (Resistances):
-
26.455 / 26.464 / 26.477
-
26.515 / 26.540 / 26.549
-
26.615
-
26.732
-
26.912
🔽 Unterstützungen (Supports):
-
26.428 / 26.420
-
26.339 / 26.346 / 26.315
-
26.242
-
26.173
-
26.070 / 26.005
-
25.938 / 25.940 / 25.902
-
25.836
-
25.786 / 25.759 / 25.711
-
25.595
Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:
-
Intraday-Marken: 26.549 und 26.307
-
Tagesschlussmarken: 26.741 und 26.069
-
Break1 Bull (Wo-Schluss): (14.111)
-
Break2 Bull (Mo-Schluss): (12.438)
-
Boxbereich: 26.808 bis 11.595
-
Zyklische Bewegungen (2020 – 2033) Range: 27.855 bis 7.844
📈 DAX Chartcheck: Daily und 4h Chart
Tageschart (Daily)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Der DAX konnte in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben und neue Hochs markieren. Es haben sich zwar Rücksetzer eingestellt, diese hatten jedoch einen überschaubaren Charakter. Aus dem Tageschart lässt sich für die DAX Prognose herauslesen, dass die Aufwärtsdynamik in den letzten Handelstagen ausgesprochen gering ausgefallen ist.
Dennoch ist das Tageschart nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange sich der Index per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 25.786 Punkten) halten kann, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele über dem aktuellen Allzeithoch könnten die 26.780/805 Punkte bzw. die 26.965/80 Punkte sein. Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 sind unkritisch, solange sich der DAX dort stabilisiert. Fällt der Index darunter, bietet die SMA50 (aktuell bei 25.299 Punkten) weitere Unterstützung, wenngleich sich das Chartbild dann eintrüben würde.
-
Prognose (Tageschart): bullisch
4-Stunden-Chart (4h)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im 4h Chart ist gut erkennbar, dass der DAX nach seinem Allzeithoch zunächst knapp unter die SMA20 (26.420 Punkte) und später exakt auf die SMA50 (26.346 Punkte) zurücksetzte. Die SMA50 bot hier einen exzellenten Support, von wo aus der Index wieder über die SMA20 kletterte.
Damit ist das Chartbild auch auf dieser Zeitebene kurzfristig bullisch. Solange der DAX aktuell über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Eintrüben würde sich das Bild, wenn der Index im Rahmen von Schwäche wieder unter die SMA20 fällt und sich darunter etabliert. In diesem Fall müsste mit weiterer Schwäche bis zur SMA50 (26.283 Punkte) gerechnet werden. Bricht auch dieser Support, drohen Rücksetzer in Richtung der SMA200 bei 25.540 Punkten.
-
Prognose (4h): bullisch
Fazit / Expertenkommentar zum DAX von Jens Chrzanowski
Das Tageschart ist klar bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, besteht die Perspektive, neue Hochs zu markieren. Diese bullische Interpretation wäre erst hinfällig, wenn sich der Index per bestätigtem Tagesschluss unter der SMA20 etabliert.
🛠 Trading-Ausblick – DAX Setups für aktive Daytrader
Wie positionieren wir uns als aktiver Trader beim DAX aktuell? Hier sind die relevanten Setups für die kommende KW 34:
🟢 Long-Setup - DAX Prognose bullisch
Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 26.457-Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele ansteuern: 26.473/75, 26.491/93, 26.515/17, 26.531/33, 26.554/56, 26.572/74, 26.591/93, 26.612/14, 26.633/35 und dann 26.658/60 Punkte. Darüber hinaus liegen weitere langfristige Ziele im Bereich von 26.681 bis hinauf zu 27.111 Punkten.
🔴 Short-Setup - DAX Prognose bärisch
Kann sich der DAX nicht über der 26.457-Punkte-Marke halten, hätten die Bären die Möglichkeit, den Index an folgende Anlaufziele zu drücken: 26.424/22, 26.405/03, 26.388/86, 26.369/67, 26.346/44, 26.324/22, 26.303/01, 26.280/78, 26.265/63, 26.245/43, 26.222/20, 26.199/97, 26.173/71, 26.148/46, 26.130/28 und dann 26.115/13 Punkte. Sollte die 26.115/13 fallen, eröffnet sich Abwärtspotenzial in den Bereich von 26.091 bis 25.745 Punkte.
🎲 Gesamtfazit: Erwartete DAX Tendenz für die neue Handelswoche
Die übergeordnete erwartete Tendenz für die laufende Handelswoche lautet: seitwärts / aufwärts.
-
Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario (auf Basis unseres Setups): 55 %
-
Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario (auf Basis unseres Setups): 45 %
🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema DAX Handel & Analyse
-
Technische Chartanalyse – Grundlagen
→ Verweist auf den Einstieg in die technische Analyse — ideal zur Unterstützung der Charttechnik-basierten DAX-Analyse.
-
Was ist der DAX?
→ Bietet eine Hintergrundinfo über den Index selbst — hilfreich, um DAX-Lesern das Fundament näherzubringen.
-
DAX CFDs – So handelst du den deutschen Leitindex mit Hebel
→ führt zu einer Erklärung der Hebelprodukte CFDs
-
DAX Trading erklärt: So nutzt du Marktbewegungen gezielt aus
→ Bietet eine umfassende Erklärung zum aktiven DAX-Trading mit Strategien, Indikatoren und Charttechniken – sehr passend zum Fokus auf Daytrading und technische Marken.
INDEX Trading bei XTB
- HINWEIS IN EIGENER SACHE -
Unser neuer DE40cash CFD basiert auf den Xetra bzw. Kassakurs. Die Trading-Kalkulationen sind damit nochmals vereinfacht worden:
- Keine Orderkommissionen für CFD Handel bei XTB
- Variabler Zielspread zur Haupthandelszeit 09 - 17:30 Uhr DE40cash: nur 1,0 Punkte
- Mini-CFD,Handel ab 0,1 Kontrakten
- Geringere Marginanforderungen als beim DE40 (Future-basierter CFD)
- 1 Punkt Bewegung im DAX = 1 Euro Gewinn/Verlust bei 1 CFD Kontrakt DE40cash
ONLINE-BROKER WAHL 2026
- Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres
- XTB setzt auf deine Stimme!
- JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern
❓ FAQ zu DAX Aktuell & DAX Prognose
Wie lautet die DAX Prognose für die KW 34 / 2026?
Die übergeordnete Tendenz für den DAX ist seitwärts / aufwärts ausgerichtet. Das bullische Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 55 %, während das bärische Szenario bei 45 % liegt. Übergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite liegen im Bereich von 26.780 bis 26.980 Punkten.
Welche Schlüsselmarken bestimmen den DAX aktuell?
Der DAX wird aktuell von folgenden zentralen Marken und Supports eingerahmt:
-
Zentrale Intraday-Marken: 26.549 Punkte (Oberseite) und 26.307 Punkte (Unterseite)
-
Wichtige Widerstände: 26.455 / 26.515 / 26.615 / 26.732 / 26.912 Punkte
-
Wichtige Unterstützungen: 26.420 / 26.346 (SMA50 4h) / 26.173 / 25.786 (SMA20 Daily) Punkte
Wie beurteilt die Chartanalyse die Lage im DAX Aktuell?
Sowohl der Tageschart (Daily) als auch der 4h-Chart senden bullische Signale:
-
Tageschart (Daily): Der Index notiert stabil über der SMA20 (25.786 Punkte). Solange diese Linie per Tagesschluss verteidigt wird, bleibt die Perspektive auf neue Allzeithochs intakt.
-
4-Stunden-Chart (4h): Der DAX nutzte die SMA50 (26.346 Punkte) erfolgreich als Support und hat sich wieder über die SMA20 (26.420 Punkte) geschoben.
Welche fundamentalen Treiber beeinflussen die DAX-Entwicklung?
-
Positiv: Ein florierender Handel mit Osteuropa (Exporte +7,4 % auf 154,4 Mrd. EUR), insbesondere mit Polen (+9,2 %), kompensiert Rückgänge im US- und China-Geschäft.
-
Negativ: Anhaltender Stellenabbau in der deutschen Kernindustrie (-144.100 Stellen im Jahresvergleich), wovon vor allem die Automobilbranche (-5,8 %) stark betroffen ist.
Wann wird die bullische DAX Prognose hinfällig?
Das bullische Setup trübt sich ein, wenn der DAX per Tagesschluss unter die SMA20 (25.786 Punkte) fällt. Auf Intraday-Ebene signalisiert ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA50 im 4h-Chart (26.283 Punkte) verstärkten Verkaufsdruck bis in den Bereich der SMA200 bei 25.540 Punkten.
USDCAD unter Druck nach Kanadas CPI-Zahlen: Wichtige Forex News 💵
BÖRSE AKTUELL: EU-Chipaktien legen nach den Geschäftszahlen von Anthropic kräftig zu! AstraZeneca stoppt Studien zur Lungenkrebstherapie (17.08.2026)
Gold legt zu und kehrt auf 4.400 Dollar zurück 📈 Setzen Edelmetalle auf eine zurückhaltende Fed?
🟠Gibt es eine Knappheit an physischem Kupfer?
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.