📈 DAX Aktuell – DAX Prognose & Wochenausblick (KW 34 / 2026)

Der DAX zeigt sich derzeit in robuster Verfassung und konsolidiert nach neuen Allzeithochs bei einem Stand von 26.457 Punkten. Die technische DAX Prognose bleibt übergeordnet bullisch, solange der Index die Schlüsselunterstützung der SMA20 bei 25.786 Punkten verteidigt. Für den Handelsverlauf vom deutschen Leitindex DAX treffen stark wachsende Osteuropa-Exporte auf ein herausforderndes industrielles Umfeld mit fortschreitendem Stellenabbau in der Autobranche.

📌 DAX Key Takeaways (Das Wichtigste auf einen Blick) Anlaufziele: Bei einem nachhaltigen Ausbruch nach oben liegen die nächsten Kursziele im Bereich von 26.780 bis 26.980 Punkten .

Kritische Marken: Wichtigste intraday Haltemarke ist die SMA50 im 4h-Chart bei 26.346 Punkten ; die zentrale Tagesschluss-Unterstützung liegt bei 25.786 Punkten (SMA20).

Makro-Umfeld: Starke Exporte nach Osteuropa (+7,4 %) fangen Einbußen im US- und China-Geschäft ab, während der Stellenabbau in der deutschen Automobilindustrie (-5,8 %) auf den Tiefststand seit 2005 drückt.

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Aktuelle DAX Analyse (Kassa-basiert) am 16.08.2026: Chartanalyse, Wochenausblick , Trading Setups und mehr – für aktive Daytrader

Aktuelle Nachrichten zum DAX Trading 🔴 DAX Handelsideen 🔴 DAX Prognose & Ausblick

geschrieben von Jens Chrzanowski

🌍 DAX Aktuell: Marktradar & Rahmenbedingungen

Die deutsche Industrie hat im ersten Halbjahr die Einbußen aus dem USA- und China-Geschäft durch einen florierenden Osteuropa-Handel kompensieren können. Die Ausfuhren in diese 29 Länder wuchsen von Januar bis Juni um fast 11 Mrd. EUR oder 7,4 Prozent auf 154,4 Mrd. EUR. Gleichzeitig gingen die Exporte in die beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China um gut 10 Mrd. EUR zurück.

Im Handel mit Osteuropa hat insbesondere Polen an Bedeutung gewonnen. Hier sind die Ausfuhren um 9,2 Prozent auf 53,8 Mrd. EUR gestiegen. Damit ist Polen hinter den USA, Frankreich und den Niederlanden der viertwichtigste Absatzmarkt geworden. Die Volksrepublik China belegt im Ranking nur noch den neunten Platz mit einem Volumen von 36,3 Mrd. EUR.

Der Stellenabbau in der deutschen Industrie setzt sich derweil weiter fort. Bis Ende Juni 2026 waren im verarbeitenden Gewerbe noch 5,29 Mio. Menschen beschäftigt. Das sind rund 144.100 Personen weniger als ein Jahr zuvor. Besonders betroffen vom Stellenabbau ist die deutsche Automobilindustrie. Dort sank die Beschäftigung um 5,8 Prozent. DAX-Anleger blicken hierbei genau auf die Entwicklung: Aktuell arbeiten noch 691.500 Personen in dieser Branche – das ist der niedrigste Stand seit 2005. Auch die Maschinenbau-, Metall- und die Chemieindustrie bauen weiter Arbeitsplätze ab.

↩️ DAX Rückblick: Neue Allzeithochs (10.08.2026 - 14.08.2026)

Der DAX ging am Montagmorgen der letzten Handelswoche bei 26.368 Punkten in den vorbörslichen Handel. Der Index notierte damit 463 Punkte über dem Niveau am Montagmorgen der Vorwoche, aber 3 Punkte unter dem Wochenschluss am Freitagabend. Zum Wochenbeginn lief der Index in einer engen Box seitwärts und konnte am Dienstag ein neues Allzeithoch markieren, das nachfolgend jedoch abverkauft wurde.

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 16.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach einer Konsolidierung konnten die Bullen am Mittwoch ein erneutes Allzeithoch erreichen, das ebenfalls abverkauft wurde – wobei die Abgaben ausgeprägter ausfielen als am Vortag. Zwar konnten die Bullen den DAX am Donnerstag noch einmal in Richtung Norden schieben, haben es aber nur bis in den Bereich der 26.500 Punkte geschafft. Auch dieses Hoch wurde abverkauft, der Index konnte sich aber am Abend stabilisieren. Zum Wochenschluss starteten die Bullen einen erneuten Versuch, das Allzeithoch zu erreichen, scheiterten jedoch knapp. Am Nachmittag stellten sich wieder Gewinnmitnahmen ein und der Index setzte unter die 26.500-Punkte-Marke zurück. Der DAX ging bei 26.457 Punkten aus dem Wochenhandel.

Fazit der Vorwoche: Der DAX hat in der letzten Handelswoche ein neues Allzeithoch formatiert. Es wurde ein erneuter Wochengewinn ausgewiesen – der dritte in Folge. Die Range war mit 912 Punkten jedoch deutlich kleiner als in der Vorwoche und lag unter dem Jahresdurchschnitt.

Wir hatten in unserer Vorwochen-Prognose mit Überschreiten der 26.572/74 Punkte-Marke damit gerechnet, dass der DAX unser nächstes Anlaufziel bei 26.591/93 Punkten anlaufen könnte. Diese Bewegung hat sich eingestellt, das Anlaufziel wurde exakt erreicht, das Setup auf der Oberseite hat damit perfekt gepasst.

DAX Performance - prozentuale Veränderung Woche, Monat, Jahr

🛠️ DAX Chartcheck: Wichtige Kursmarken im Fokus - Unterstützungen & Widerstände

Für eine fundierte DAX Prognose ist der Blick auf die aktuellen Chart-Marken unerlässlich. So könnte es weitergehen:

🔼 Widerstände (Resistances):

26.455 / 26.464 / 26.477

26.515 / 26.540 / 26.549

26.615

26.732

26.912

🔽 Unterstützungen (Supports):

26.428 / 26.420

26.339 / 26.346 / 26.315

26.242

26.173

26.070 / 26.005

25.938 / 25.940 / 25.902

25.836

25.786 / 25.759 / 25.711

25.595

Die wichtigsten Marken auf Basis unseres DAX Setups:

Intraday-Marken: 26.549 und 26.307

Tagesschlussmarken: 26.741 und 26.069

Break1 Bull (Wo-Schluss): (14.111)

Break2 Bull (Mo-Schluss): (12.438)

Boxbereich: 26.808 bis 11.595

Zyklische Bewegungen (2020 – 2033) Range: 27.855 bis 7.844

📈 DAX Chartcheck: Daily und 4h Chart

Tageschart (Daily)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 16.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX konnte in den letzten Handelstagen weiter aufwärtsschieben und neue Hochs markieren. Es haben sich zwar Rücksetzer eingestellt, diese hatten jedoch einen überschaubaren Charakter. Aus dem Tageschart lässt sich für die DAX Prognose herauslesen, dass die Aufwärtsdynamik in den letzten Handelstagen ausgesprochen gering ausgefallen ist.

Dennoch ist das Tageschart nach wie vor bullisch zu interpretieren. Solange sich der Index per Tagesschluss über der SMA20 (aktuell bei 25.786 Punkten) halten kann, könnte sich die Aufwärtsbewegung weiter fortsetzen. Denkbare Anlaufziele über dem aktuellen Allzeithoch könnten die 26.780/805 Punkte bzw. die 26.965/80 Punkte sein. Rücksetzer bis in den Bereich der SMA20 sind unkritisch, solange sich der DAX dort stabilisiert. Fällt der Index darunter, bietet die SMA50 (aktuell bei 25.299 Punkten) weitere Unterstützung, wenngleich sich das Chartbild dann eintrüben würde.

Prognose (Tageschart): bullisch

4-Stunden-Chart (4h)

Quelle: XTB Investment Plattform , aufgenommen am 16.08.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im 4h Chart ist gut erkennbar, dass der DAX nach seinem Allzeithoch zunächst knapp unter die SMA20 (26.420 Punkte) und später exakt auf die SMA50 (26.346 Punkte) zurücksetzte. Die SMA50 bot hier einen exzellenten Support, von wo aus der Index wieder über die SMA20 kletterte.

Damit ist das Chartbild auch auf dieser Zeitebene kurzfristig bullisch. Solange der DAX aktuell über der SMA20 notiert, bleibt die Aufwärtsbewegung intakt. Eintrüben würde sich das Bild, wenn der Index im Rahmen von Schwäche wieder unter die SMA20 fällt und sich darunter etabliert. In diesem Fall müsste mit weiterer Schwäche bis zur SMA50 (26.283 Punkte) gerechnet werden. Bricht auch dieser Support, drohen Rücksetzer in Richtung der SMA200 bei 25.540 Punkten.

Prognose (4h): bullisch

Fazit / Expertenkommentar zum DAX von Jens Chrzanowski

Das Tageschart ist klar bullisch zu interpretieren. Solange der DAX per Tagesschluss über der SMA20 notiert, besteht die Perspektive, neue Hochs zu markieren. Diese bullische Interpretation wäre erst hinfällig, wenn sich der Index per bestätigtem Tagesschluss unter der SMA20 etabliert.

für aktive Daytrader Trading -Ausblick – DAX Setups

Wie positionieren wir uns als aktiver Trader beim DAX aktuell? Hier sind die relevanten Setups für die kommende KW 34:

🟢 Long-Setup - DAX Prognose bullisch

Die Bullen könnten zunächst versuchen, den DAX über der 26.457-Punkte-Marke zu halten. Gelingt dies, könnte der DAX unsere nächsten Anlaufziele ansteuern: 26.473/75, 26.491/93, 26.515/17, 26.531/33, 26.554/56, 26.572/74, 26.591/93, 26.612/14, 26.633/35 und dann 26.658/60 Punkte. Darüber hinaus liegen weitere langfristige Ziele im Bereich von 26.681 bis hinauf zu 27.111 Punkten.

🔴 Short-Setup - DAX Prognose bärisch

Kann sich der DAX nicht über der 26.457-Punkte-Marke halten, hätten die Bären die Möglichkeit, den Index an folgende Anlaufziele zu drücken: 26.424/22, 26.405/03, 26.388/86, 26.369/67, 26.346/44, 26.324/22, 26.303/01, 26.280/78, 26.265/63, 26.245/43, 26.222/20, 26.199/97, 26.173/71, 26.148/46, 26.130/28 und dann 26.115/13 Punkte. Sollte die 26.115/13 fallen, eröffnet sich Abwärtspotenzial in den Bereich von 26.091 bis 25.745 Punkte.

🎲 Gesamtfazit: Erwartete DAX Tendenz für die neue Handelswoche

Die übergeordnete erwartete Tendenz für die laufende Handelswoche lautet: seitwärts / aufwärts.

Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario (auf Basis unseres Setups): 55 %

Wahrscheinlichkeit Bear-Szenario (auf Basis unseres Setups): 45 %

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❓ FAQ zu DAX Aktuell & DAX Prognose

Wie lautet die DAX Prognose für die KW 34 / 2026?

Die übergeordnete Tendenz für den DAX ist seitwärts / aufwärts ausgerichtet. Das bullische Szenario besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 55 %, während das bärische Szenario bei 45 % liegt. Übergeordnete Anlaufziele auf der Oberseite liegen im Bereich von 26.780 bis 26.980 Punkten.

Welche Schlüsselmarken bestimmen den DAX aktuell?

Der DAX wird aktuell von folgenden zentralen Marken und Supports eingerahmt:

Zentrale Intraday-Marken: 26.549 Punkte (Oberseite) und 26.307 Punkte (Unterseite)

Wichtige Widerstände: 26.455 / 26.515 / 26.615 / 26.732 / 26.912 Punkte

Wichtige Unterstützungen: 26.420 / 26.346 (SMA50 4h) / 26.173 / 25.786 (SMA20 Daily) Punkte

Wie beurteilt die Chartanalyse die Lage im DAX Aktuell?

Sowohl der Tageschart (Daily) als auch der 4h-Chart senden bullische Signale:

Tageschart (Daily): Der Index notiert stabil über der SMA20 (25.786 Punkte). Solange diese Linie per Tagesschluss verteidigt wird, bleibt die Perspektive auf neue Allzeithochs intakt.

4-Stunden-Chart (4h): Der DAX nutzte die SMA50 (26.346 Punkte) erfolgreich als Support und hat sich wieder über die SMA20 (26.420 Punkte) geschoben.

Welche fundamentalen Treiber beeinflussen die DAX-Entwicklung?

Positiv: Ein florierender Handel mit Osteuropa (Exporte +7,4 % auf 154,4 Mrd. EUR), insbesondere mit Polen (+9,2 %), kompensiert Rückgänge im US- und China-Geschäft.

Negativ: Anhaltender Stellenabbau in der deutschen Kernindustrie (-144.100 Stellen im Jahresvergleich), wovon vor allem die Automobilbranche (-5,8 %) stark betroffen ist.

Wann wird die bullische DAX Prognose hinfällig?

Das bullische Setup trübt sich ein, wenn der DAX per Tagesschluss unter die SMA20 (25.786 Punkte) fällt. Auf Intraday-Ebene signalisiert ein nachhaltiger Rutsch unter die SMA50 im 4h-Chart (26.283 Punkte) verstärkten Verkaufsdruck bis in den Bereich der SMA200 bei 25.540 Punkten.