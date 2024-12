Die Beschaffungsbehörde des Verteidigungsministeriums der Ukraine hat mit dem deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall (RHM.DE) einen neuen Vertrag über die Lieferung von Artilleriemunition des Kalibers 155 mm unterzeichnet. Die Aktien des Unternehmens stiegen heute um fast 2 %, und die Lieferungen werden voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2025 beginnen; der Kauf wird vollständig aus dem ukrainischen Haushalt finanziert. ► Rheinmetall ISIN: DE0007030009 | WKN: 703000 | Ticker: RHM Der Wert und die Menge der Munition im Vertrag wurden nicht bekannt gegeben. Der kürzlich unterzeichnete Vertrag zwischen Rheinmetall und den ukrainischen Streitkräften umfasste Zehntausende verschiedener Antriebsmodule für Geschosse des Kalibers 155 mm; die Lieferungen sind für Januar 2025 geplant.

Rheinmetall hat zugesagt, in der Ukraine ein Munitionswerk zu errichten. Der Betrieb soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2026 aufgenommen werden, d. h. etwa zwei Jahre nach Baubeginn. Außerdem sollen in der Ukraine vier Fabriken für die Produktion von Fuchs-Panzerfahrzeugen errichtet werden.

Das deutsche Unternehmen teilte heute mit, dass es der Ukraine weitere 20 Schützenpanzer Marder 1A3 liefern wird; die Lieferung ist für die erste Hälfte des Jahres 2025 geplant. Der geschätzte Wert jedes einzelnen beträgt ca. 15 Millionen Euro; die deutsche Regierung finanziert diesen Auftrag. Sie sind mit einem zusätzlichen Laser-Entfernungsmesser für präzises Zielen ausgestattet. Die Gewinne kommen heute nicht nur Rheinmetall, sondern dem gesamten europäischen Verteidigungssektor zugute. Die italienischen Leonardo (LEO.IT) und die britischen BAE Systems (BAE.UK) verzeichnen Kursgewinne. Donald Trump hat angekündigt, dass er von den NATO-Mitgliedsländern eine Finanzierung des Rüstungssektors in Höhe von mindestens 5 % des BIP erwartet. Infolgedessen geht der Markt zu Recht davon aus, dass sich die Aufträge für viele Unternehmen in diesem Segment als wesentlich lukrativer erweisen könnten als in den Vorjahren. Die Rheinmetall-Aktie legte heute um fast 4 % zu, aber fast die Hälfte der heutigen Gewinne wurde in der zweiten Hälfte der Sitzung wieder abgegeben. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.