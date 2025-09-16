EURUSD Prognose: Euro klettert über 1,18 Der EURUSD konnte heute um 0,3 % zulegen und damit die Marke von 1,18 überschreiten. Ausschlaggebend waren schwächer als erwartete US-Daten: Sowohl die NY Fed Manufacturing-Zahlen vom Vortag als auch die jüngsten Hinweise auf einen schwächelnden US-Arbeitsmarkt belasten den Dollar. Damit verschiebt sich der Fokus der Anleger nun auf die Veröffentlichung der US-Einzelhandelsumsätze (12:30 Uhr GMT) sowie die morgige Fed-Entscheidung (18:00 Uhr GMT). Die Märkte erwarten aktuell, dass die Federal Reserve die Zinsen im Jahr 2025 mindestens drei Mal und im Jahr 2026 vier Mal senken wird. Dies schwächt den US-Dollar im internationalen Vergleich und stützt die EURUSD Prognose weiter. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Forex Aktuell: Unterschiedliche Signale von Fed und EZB Im Gegensatz zur Fed hat die Europäische Zentralbank (EZB) zuletzt signalisiert, dass der „disinflationäre Prozess“ in Europa beendet sei. Dies deutet darauf hin, dass die EZB ihre Geldpolitik möglicherweise nicht so aggressiv lockern wird wie die Fed. Für den heutigen Handelstag rechnen Investoren mit einem leichten Anstieg der US-Einzelhandelsumsätze im Monatsvergleich (+0,2 % erwartet gegenüber +0,5 % zuvor). Die Kernumsätze werden auf +0,4 % geschätzt (zuvor +0,3 %). Sollten die Daten jedoch schwächer ausfallen, könnte der EURUSD weiter ansteigen. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Technische Analyse & Marktausblick Wie auf dem Chart (Quelle: xStation5) zu sehen, bewegt sich das Währungspaar EURUSD aktuell auf dem höchsten Niveau seit Juni – nahe der Marke von 1,18. Dies bestätigt den kurzfristig positiven Trend in der EURUSD Prognose. Forex Aktuell bleibt der Fokus klar auf den kommenden US-Daten und der Fed-Sitzung. Sollten die Erwartungen an weitere Zinssenkungen bestätigt werden, könnte der Euro gegenüber dem Dollar zusätzlichen Auftrieb erhalten. 👉 Fazit: Die aktuelle EURUSD Prognose deutet auf eine weitere Aufwärtsbewegung hin, gestützt durch schwache US-Daten und unterschiedliche geldpolitische Ausrichtungen von Fed und EZB. Trader sollten heute vor allem die US-Retail-Sales-Zahlen und morgen die Fed-Entscheidung im Blick behalten. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

