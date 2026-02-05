EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Deutsche Auftragseingänge überraschen positiv

Forex Aktuell: Deutsche Auftragseingänge stützen den Euro 08:00 Uhr dt. Zeit | Deutschland | Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe – Dezember 2025 Aktuell: +7,8 % m/m (im Monatsvergleich)

Prognose: -1,8 % m/m

Vormonat: +5,7 % m/m (aufwärts revidiert von 5,6 %) Die deutschen Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe legten im Dezember 2025 überraschend stark um 7,8 % im Monatsvergleich zu und übertrafen damit die Markterwartungen deutlich. Haupttreiber waren Großaufträge im Bereich der Metallerzeugnisse (+30,2 %) sowie im Maschinenbau (+11,5 %). ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Besonders positiv entwickelte sich die Binnennachfrage, die um 10,7 % zulegte und damit die Auslandsaufträge übertraf. Dies unterstreicht eine robuste interne Erholung im vierten Quartal, zumal die letzten drei Veröffentlichungen jeweils positiv und über den Erwartungen lagen. Gemischtes Bild: Automobilsektor und Umsätze schwächer Trotz des insgesamt konstruktiven Gesamtbildes verzeichnete der Automobilsektor einen Rückgang von -6,3 %. Zudem sank der reale Umsatz im verarbeitenden Gewerbe um 1,4 %, was darauf hindeutet, dass sich der starke Auftragseingang bislang noch nicht vollständig in laufenden Verkäufen niederschlägt. EURUSD Prognose: Euro reagiert moderat positiv Im Zuge der Veröffentlichung gewinnt der Euro rund 0,1 % und steigt wieder über die psychologisch wichtige Marke von 1,18. Forex Aktuell betrachtet, liefern die Daten kurzfristige Unterstützung für die Gemeinschaftswährung. Für die EURUSD Prognose bleibt entscheidend, ob sich der positive Auftragstrend in den kommenden Monaten auch in steigenden Umsätzen und einer nachhaltigen Konjunkturdynamik widerspiegelt. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

