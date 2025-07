📉 EURUSD fällt um 0,5 %

ūüá™ūüáļ ūüáļūüáł Aufmerksamkeit richtet sich wieder auf Zinss√§tze Der EURUSD f√§llt um 0,5 % nach der Bekanntgabe eines Handelsabkommens zwischen den Vereinigten Staaten und der Europ√§ischen Union. Das Ende der Unsicherheit hinsichtlich der Z√∂lle lenkt den Fokus auf das Zinsniveau, obwohl die Aussicht auf eine geldpolitische Lockerung in den USA die Schw√§che des Euro begrenzen k√∂nnte. ‚ĖļEURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD ¬† Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Er√∂ffne jetzt ein Konto bei XTB und lege los! Konto er√∂ffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Bekanntgabe der Vereinbarung st√ľtzte den EURUSD-Kurs kurzzeitig, der dann unter den exponentiellen gleitenden Durchschnitt √ľber 100 Perioden (EMA100, violett) fiel. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB, aufgenommen am 28.07.25. Zeithistorie gem√§√ü der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator f√ľr zuk√ľnftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD.¬†M√∂gliche W√§hrungsschwankungen k√∂nnen sich auf die Rendite auswirken. ¬† Die am Sonntag bekannt gegebene Vereinbarung zwischen der EU und den USA sorgt f√ľr Euphorie an den europ√§ischen Aktienm√§rkten, w√§hrend der Dollar nach einem R√ľckgang der Handelskriegsrisiken zwischen den beiden gr√∂√üten Wirtschaftspartnern der Welt (der Gesamtwert des Handels zwischen der EU und den USA √ľbersteigt 1,7 Billionen Euro) von seinen Tiefstst√§nden wieder aufholt. Die EU erkl√§rte sich bereit, umfassende Z√∂lle in H√∂he von 15 % zu akzeptieren, die auch f√ľr Automobile und Pharmazeutika gelten sollen ‚Äď Sektoren, die zuvor von noch h√∂heren Z√∂llen bedroht waren (auch wenn die Kommunikation zwischen Br√ľssel und Washington in Bezug auf diese Sektoren weiterhin uneinheitlich ist). Es ist jedoch anzumerken, dass der ausgehandelte Satz immer noch √ľber den zuvor vorgesehenen 10 % liegt und das durchschnittliche Gesamtniveau der von den USA erhobenen Z√∂lle das h√∂chste seit den 1930er Jahren ist. Daher k√∂nnte der Marktoptimismus gegen√ľber dem Dollar und Aktien nicht mit der potenziellen Konjunkturabk√ľhlung auf beiden Seiten des Atlantiks √ľbereinstimmen ‚Äď Bloomberg Economics prognostiziert f√ľr 2025 weiterhin einen R√ľckgang des US-BIP-Wachstums von 1,9 % (vor dem Unabh√§ngigkeitstag) auf 1,5 % (aktuell). Alle G10-W√§hrungen sind nach sechsmonatigen Kursgewinnen gegen√ľber dem Dollar in eine Korrekturphase eingetreten (die Grafik zeigt die prozentualen Ver√§nderungen der Wechselkurse seit Jahresbeginn). Quelle: XTB Research Das Szenario einer Konjunkturabk√ľhlung in den USA in der zweiten Jahresh√§lfte 2025 d√ľrfte den Druck auf Zinssenkungen verst√§rken. Konsensprognosen zufolge wird die Fed bei ihrer n√§chsten Sitzung (29.-30. Juli) noch nicht mit einer Lockerung beginnen, aber der Zinssenkungszyklus d√ľrfte im Herbst beginnen (September oder Oktober, unter der Annahme einer neuen Inflationswelle und einer anhaltenden Stabilit√§t des Arbeitsmarktes). Kurzfristig k√∂nnten monet√§re Faktoren eine Korrektur des EURUSD-Kurses unterst√ľtzen, obwohl die R√ľckkehr zu einer Lockerung und die j√ľngste Pause der EZB den Spielraum f√ľr eine solche Bewegung deutlich einschr√§nken. Dar√ľber hinaus d√ľrften die Anleger allm√§hlich einen Wechsel an der Spitze der Fed durch einen von Trump ernannten, eher zur√ľckhaltenden Kandidaten einpreisen (Powells Amtszeit l√§uft im Mai 2026 aus). Eine deutliche Divergenz zwischen dem Renditeunterschied zwischen deutschen und US-amerikanischen 10-j√§hrigen Anleihen (unteres Diagramm, rot) und dem EURUSD-Kurs (unteres Diagramm, grau) deutet darauf hin, dass der Wechselkurs insbesondere kurzfristig ‚ÄěSpielraum nach unten‚Äú hat. Quelle: XTB Research ¬† Unsere Zerlegung der Fundamentaldaten f√ľr EURUSD deutet auf einen deutlichen R√ľckgang des Einflusses geopolitischer Risiken (orange) auf die Wechselkursbildung hin. Der Spread der Anleiherenditen (gr√ľn) hat derzeit den gr√∂√üten (negativen) Einfluss auf das W√§hrungspaar. Ein gro√üer positiver Restwert im Juli (grau) deutet hingegen darauf hin, dass EURUSD im Vergleich zum aktuellen Niveau der analysierten Fundamentaldaten √ľberbewertet ist. Die Daten in der Grafik wurden standardisiert. Quelle: XTB Research ¬† ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, B√∂rse Online, Brokervergleich¬†und Brokerwahl.de!

