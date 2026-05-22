EURUSD: Fed warnt vor dauerhaft hohem Preisdruck

Das Wichtigste in Kürze Fed bleibt klar hawkish positioniert

Inflationserwartungen in den USA steigen weiter

EURUSD gerät nach Waller-Aussagen unter Druck

Inflation USA & EURUSD: Fed warnt vor hartnäckiger Inflation 📉 Die aktuellen Entwicklungen rund um die Inflation USA sorgen erneut für Nervosität an den Finanzmärkten. Aussagen von Fed-Mitglied Christopher Waller haben den US-Dollar gestärkt und gleichzeitig den EURUSD belastet. Besonders brisant: Die Inflationserwartungen der US-Verbraucher steigen weiter an, während die US-Notenbank immer deutlicher signalisiert, dass Zinssenkungen aktuell kein Thema mehr sind. Für die Börse Aktuell bedeutet das eine neue Phase erhöhter Unsicherheit — vor allem für Aktien, Anleihen und den Technologiesektor. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD Key Takeaways 📌 Fed bleibt klar hawkish positioniert

Inflationserwartungen in den USA steigen weiter

EURUSD gerät nach Waller-Aussagen unter Druck Inflation USA: Fed sieht Zinssenkungen aktuell als unrealistisch Christopher Waller machte in seiner Rede deutlich, dass die US-Notenbank derzeit keinen Spielraum für schnelle Zinssenkungen sieht. Laut Waller wäre es angesichts der aktuellen Inflationsdaten „verrückt“, bereits über baldige Lockerungen nachzudenken. Gleichzeitig steigen die Inflationserwartungen der Verbraucher weiter an: Die 1-Jahres-Erwartung der University of Michigan stieg auf 4,8 %, während die 5-Jahres-Prognose bei 3,9 % liegt. Besonders problematisch bleibt die Kombination aus hohen Energiepreisen, geopolitischen Risiken rund um den Iran-Konflikt und den weiterhin extrem hohen KI-Investitionen. Diese Faktoren könnten den Inflationsdruck länger hoch halten und zwingen die Fed dazu, an ihrer restriktiven Geldpolitik festzuhalten. Entsprechend reagierte auch der EURUSD mit leichten Verlusten auf die Aussagen Wallers. Börse Aktuell: Balance Sheet und Anleiherenditen im Fokus 💡 Neben den Zinsen rückte Waller auch die Bilanzpolitik der Fed in den Mittelpunkt. Die US-Notenbank könnte ihre Bilanz laut seinen Aussagen um weitere 300 bis 500 Milliarden US-Dollar reduzieren. Dennoch bleibt die Fed-Bilanz historisch extrem hoch. Vor der Finanzkrise 2008 lag sie noch unter einer Billion US-Dollar — heute bewegt sie sich weiterhin deutlich oberhalb von 6 Billionen US-Dollar. Für die Börse bedeutet das eine schwierige Gemengelage: Steigende Anleiherenditen bremsen zwar die Wirtschaft und helfen gegen Inflation, erhöhen aber gleichzeitig die Finanzierungskosten für Unternehmen und den US-Staat. Besonders wachstumsstarke Tech-Aktien reagieren sensibel auf dieses Umfeld. Anleger beobachten deshalb sehr genau, wie sich die neue Fed-Führung unter Kevin Warsh positionieren wird. Fazit Die aktuellen Entwicklungen rund um die Inflation USA zeigen, dass die Fed weiterhin klar auf Inflationsbekämpfung fokussiert bleibt. Aussagen von Christopher Waller unterstreichen, dass Zinssenkungen kurzfristig kaum realistisch erscheinen. Für die Börse Aktuell bedeutet dies vorerst ein anspruchsvolles Umfeld mit erhöhten Schwankungen bei Währungen, Anleihen und Technologie-Aktien. Kurzfristig dürfte vor allem die Entwicklung der Inflationserwartungen entscheidend bleiben. Sollte sich der Inflationsdruck weiter verstärken, könnten höhere Renditen und eine restriktive Fed zunehmend Belastungspotenzial für die Aktienmärkte schaffen. EURUSD Forexpaar Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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