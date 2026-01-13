EURUSD Kurs fällt – Hawkische Fed-Aussagen stärken US-Dollar

Das Wichtigste in Kürze Hawkische Fed-Aussagen stärken den US-Dollar deutlich.

Der EURUSD Kurs bricht unter wichtige technische Unterstützungen.

Zinssenkungserwartungen werden gedämpft – Dollar bleibt kurzfristig gefragt.

📊 Börse aktuell: US-Dollar gewinnt wieder an Stärke – EUR/USD unter Druck Die Börse aktuell erlebt eine erneute Stärkung des US-Dollars, nachdem dieser zuvor durch schwächer als erwartete US-Inflationsdaten (CPI) belastet worden war. Auslöser der Wende sind klar hawkische Aussagen von Alberto Musalem, dem Präsidenten der Federal Reserve Bank von St. Louis, der sich deutlich gegen weitere Zinssenkungen positionierte und damit den Markt überraschte. Besonders der EURUSD Kurs geriet infolge der Aussagen spürbar unter Druck. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD ✅ Drei Key Takeaways – Börse aktuell & EURUSD Kurs 🏦 Hawkische Fed-Aussagen stärken den US-Dollar deutlich. 💶 Der EURUSD Kurs bricht unter wichtige technische Unterstützungen. 📉 Zinssenkungserwartungen werden gedämpft – Dollar bleibt kurzfristig gefragt. 🏦 Fed-Signale: Musalem stellt Powells Inflationsnarrativ infrage Die Aussagen von Alberto Musalem waren eindeutig restriktiv (hawkish) und stützen eine Pause bei weiteren Zinssenkungen in den USA. Wichtige Kernaussagen: 📈 Die US-Wirtschaft könnte 2026 stärker wachsen als erwartet

🔥 Eine Inflation näher bei 3 % statt 2 % deutet auf anhaltendere Preisrisiken hin

⚠️ Die Fed sollte ihre Geldpolitik nicht auf erwartete Produktivitätsgewinne stützen Damit widerspricht Musalem direkt Fed-Chef Jerome Powell, der Zinssenkungen unter anderem mit KI-getriebenem Produktivitätswachstum begründet hatte, das Kosten senken und den Inflationsdruck mindern soll. 🏠 Immobilien & Politik: Zinssenkungen nicht die Lösung Auch auf Aussagen von Donald Trump zur Wohnungserschwinglichkeit ging Musalem ein. Er stellte klar, dass: 🏘️ hohe Immobilienpreise nicht allein durch hohe Zinsen verursacht werden

🔎 strukturelle Faktoren wie Angebot, Regulierung und Nachfrage eine zentrale Rolle spielen Diese Einordnung dämpft Hoffnungen, dass Zinssenkungen kurzfristig den Immobilienmarkt entspannen könnten – ein weiterer Punkt, der den US-Dollar stützt. 💵 Devisenmarkt: US-Dollar legt gegen alle G10-Währungen zu Nach Musalems Interview ging der US-Dollar wieder in die Offensive: USD/JPY : +0,7 %

→ zusätzlich belastet durch innenpolitische Unsicherheiten in Japan

U SD /CHF : +0,5 %

💶 EUR/USD: −0,2 % Der EURUSD Kurs fiel: 📉 unter den 30-Stunden-EMA (hellviolett)

📉 unter die wichtige Unterstützung bei 1,16500 Dies ist aus technischer Sicht ein bärisches Signal, das kurzfristig weiteren Abwärtsdruck erzeugen kann. 📉 Technische Einordnung: EURUSD Kurs unter Schlüsselniveau Der Bruch der Zone um 1,16500 erhöht die Wahrscheinlichkeit: weiterer Abgaben im EURUSD

einer Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends Solange der Kurs unter dem EMA bleibt, behalten die USD-Bullen die Kontrolle – ein wichtiges Signal für Trader an der Börse aktuell. 🧾 Fazit: EURUSD bleibt anfällig – Dollar profitiert von Fed-Rhetorik Die Börse aktuell reagiert sensibel auf geldpolitische Signale. Die Aussagen von Alberto Musalem haben die Zinserwartungen klar in Richtung Pause statt Lockerung verschoben. Für den EURUSD Kurs bedeutet dies kurzfristig Gegenwind, solange sich der Markt auf ein restriktiveres Zinsumfeld in den USA einstellt. Trader sollten die Zone um 1,16500 genau beobachten, da sie nun als Widerstand fungieren könnte. EURUSD Forex Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.