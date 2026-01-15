- Starke US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten stützen den Dollar deutlich.
💱 Börse aktuell: EURUSD Kurs unter Druck nach starken US-Daten
An der Börse aktuell steht der EURUSD Kurs deutlich unter Druck. Das Währungspaar verliert heute mehr als 0,3 % und nähert sich wichtigen technischen Unterstützungszonen. Auslöser ist eine Serie überraschend starker US-Konjunkturdaten, insbesondere vom Arbeitsmarkt, der sich erneut als äußerst robust zeigt.
Damit rückt ein Szenario in den Vordergrund, das viele Marktteilnehmer für 2026 bereits abgeschrieben hatten: Die US-Wirtschaft bleibt widerstandsfähiger als erwartet – und der US-Dollar profitiert.
► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD
✅ Drei Key Takeaways – Börse aktuell & EURUSD Kurs
-
💵 Starke US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten stützen den Dollar deutlich.
-
🏦 Fed-Kommentare dämpfen Erwartungen schneller Zinssenkungen – negativ für den EURUSD Kurs.
-
📉 Der EURUSD nähert sich einer technisch wichtigen Unterstützungszone um 1,157.
Starke US-Daten stützen den Dollar 💵
Mehrere heutige Veröffentlichungen sprechen klar für den US-Dollar:
-
📉 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen unter die Marke von 200.000
-
📈 Export- und Importpreise stiegen stärker als erwartet
-
🏭 Regionale Frühindikatoren (Philadelphia Fed & Empire State Index) überraschten positiv
Damit wird der US-Arbeitsmarkt – oft als potenzielle „Achillesferse“ der US-Wirtschaft bezeichnet – erneut als stabil und belastbar wahrgenommen.
🗣️ Fed-Kommentare verstärken USD-Rückenwind
Auch Aussagen von Fed-Vertretern sorgten für zusätzliche Unterstützung des Dollars:
-
🏦 Raphael Bostic und Austan Goolsbee betonten die Stabilität des Arbeitsmarkts
-
⏸️ Der Druck auf die Fed, die Zinsen schnell zu senken, nimmt weiter ab
Für den EURUSD Kurs bedeutet das: geringere Zinssenkungserwartungen in den USA sprechen kurzfristig klar gegen den Euro.
📊 Wichtige US-Daten im Überblick
-
US Exportpreise (m/m): +0,5 % (Erwartung: 0 %)
-
US Importpreise (m/m): +0,4 % (Erwartung: -0,2 %)
-
US Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 198k (Erwartung: 215k)
-
US Folgeanträge: 1,884 Mio. (unter Erwartung)
-
Philly Fed Index: 12,6 (stark über Erwartung)
-
Empire State Index: 7,7 (klar positiv)
Diese Daten zeichnen ein Bild einer dynamischen US-Wirtschaft, was den Dollar an der Börse aktuell weiter stärkt.
📉 EURUSD Kurs: Technische Lage 🔍
Der EURUSD Kurs fällt in Richtung 1,16 und verlangsamt seine Abwärtsbewegung nahe der 200-Perioden-EMA bei rund 1,157.
👉 Dieses Niveau erwies sich zuletzt bereits zweimal als Wendepunkt, was es zu einer entscheidenden technischen Unterstützung macht.
Gleichzeitig steigt der US-Dollar-Index (USDIDX) auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember und setzt damit die Erholung nach dem Rückgang Ende 2025 fort.
🧾 Fazit: EURUSD Kurs bleibt anfällig – Börse aktuell im Zeichen des Dollars
An der Börse aktuell spricht vieles für eine fortgesetzte Dollar-Stärke. Solange die US-Daten positiv überraschen und die Fed keinen klar dovishen Kurs signalisiert, bleibt der EURUSD Kurs unter Abwärtsdruck. Kurzfristig entscheidet sich nun, ob die Zone um 1,16 / 1,157 hält – oder ob der Euro weiter nachgibt.
EURUSD Chart (D1) Chartanalyse
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.