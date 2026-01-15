💱 Börse aktuell: EURUSD Kurs unter Druck nach starken US-Daten

An der Börse aktuell steht der EURUSD Kurs deutlich unter Druck. Das Währungspaar verliert heute mehr als 0,3 % und nähert sich wichtigen technischen Unterstützungszonen. Auslöser ist eine Serie überraschend starker US-Konjunkturdaten, insbesondere vom Arbeitsmarkt, der sich erneut als äußerst robust zeigt.

Damit rückt ein Szenario in den Vordergrund, das viele Marktteilnehmer für 2026 bereits abgeschrieben hatten: Die US-Wirtschaft bleibt widerstandsfähiger als erwartet – und der US-Dollar profitiert.

► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD

✅ Drei Key Takeaways – Börse aktuell & EURUSD Kurs

💵 Starke US-Arbeitsmarkt- und Konjunkturdaten stützen den Dollar deutlich. 🏦 Fed-Kommentare dämpfen Erwartungen schneller Zinssenkungen – negativ für den EURUSD Kurs. 📉 Der EURUSD nähert sich einer technisch wichtigen Unterstützungszone um 1,157.

Starke US-Daten stützen den Dollar 💵

Mehrere heutige Veröffentlichungen sprechen klar für den US-Dollar:

📉 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fielen unter die Marke von 200.000

📈 Export- und Importpreise stiegen stärker als erwartet

🏭 Regionale Frühindikatoren (Philadelphia Fed & Empire State Index) überraschten positiv

Damit wird der US-Arbeitsmarkt – oft als potenzielle „Achillesferse“ der US-Wirtschaft bezeichnet – erneut als stabil und belastbar wahrgenommen.

🗣️ Fed-Kommentare verstärken USD-Rückenwind

Auch Aussagen von Fed-Vertretern sorgten für zusätzliche Unterstützung des Dollars:

🏦 Raphael Bostic und Austan Goolsbee betonten die Stabilität des Arbeitsmarkts

⏸️ Der Druck auf die Fed, die Zinsen schnell zu senken, nimmt weiter ab

Für den EURUSD Kurs bedeutet das: geringere Zinssenkungserwartungen in den USA sprechen kurzfristig klar gegen den Euro.

📊 Wichtige US-Daten im Überblick

US Exportpreise (m/m): +0,5 % (Erwartung: 0 %)

US Importpreise (m/m): +0,4 % (Erwartung: -0,2 %)

US Erstanträge Arbeitslosenhilfe: 198k (Erwartung: 215k)

US Folgeanträge: 1,884 Mio. (unter Erwartung)

Philly Fed Index: 12,6 (stark über Erwartung)

Empire State Index: 7,7 (klar positiv)

Diese Daten zeichnen ein Bild einer dynamischen US-Wirtschaft, was den Dollar an der Börse aktuell weiter stärkt.

📉 EURUSD Kurs: Technische Lage 🔍

Der EURUSD Kurs fällt in Richtung 1,16 und verlangsamt seine Abwärtsbewegung nahe der 200-Perioden-EMA bei rund 1,157.

👉 Dieses Niveau erwies sich zuletzt bereits zweimal als Wendepunkt, was es zu einer entscheidenden technischen Unterstützung macht.

Gleichzeitig steigt der US-Dollar-Index (USDIDX) auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember und setzt damit die Erholung nach dem Rückgang Ende 2025 fort.

🧾 Fazit: EURUSD Kurs bleibt anfällig – Börse aktuell im Zeichen des Dollars

An der Börse aktuell spricht vieles für eine fortgesetzte Dollar-Stärke. Solange die US-Daten positiv überraschen und die Fed keinen klar dovishen Kurs signalisiert, bleibt der EURUSD Kurs unter Abwärtsdruck. Kurzfristig entscheidet sich nun, ob die Zone um 1,16 / 1,157 hält – oder ob der Euro weiter nachgibt.

EURUSD Chart (D1) Chartanalyse

