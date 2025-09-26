Die Wall Street wartet auf wichtige Inflationsdaten, die heute um 14:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht werden sollen 🏛️
EURUSD Prognose im Kontext aktueller Marktentwicklungen
Die Finanzmärkte stehen vor einer herausfordernden Woche. Verbesserte US-Konjunkturdaten und die Schwäche von Technologiewerten belasten die wichtigsten Wall-Street-Indizes. Gleichzeitig erlebt der US-Dollar seine stärkste Woche seit zwei Monaten – ein zentrales Thema für die EURUSD Prognose. Heute Nachmittag folgt zudem ein wichtiger Impuls: die Veröffentlichung der PCE-Daten.
Obwohl dieser Indikator zuletzt etwas an Bedeutung gegenüber den Arbeitsmarktzahlen verloren hat, bleibt er entscheidend für die Einschätzung der weiteren Fed-Politik und damit auch für Trader, die auf Forex Aktuell blicken.
Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los!Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen
Fed-Politik: Bedeutung der PCE-Daten
Die US-Notenbank senkte vergangene Woche die Zinsen um 25 Basispunkte aufgrund schwächerer Arbeitsmarktdaten. Vor einer aggressiveren Lockerungspolitik bleibt jedoch der Blick auf die Inflation entscheidend. Die PCE-Zahlen – die bevorzugte Inflationskennzahl der Fed – könnten den weiteren Kurs maßgeblich bestimmen.
Erwartet wird ein leichter Anstieg der Preisentwicklung im August, während die Jahresinflation stabil bleibt. Die PCE-Daten reagieren langsamer als der Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, CPI), da sie auch Substitutionseffekte berücksichtigen. Für die EURUSD Prognose ist ein steigender PCE-Wert gleichbedeutend mit einem stärkeren Dollar – eine Entwicklung, die Trader im Bereich Forex Aktuell eng beobachten.
Unterschied zwischen PCE und CPI
-
CPI (Verbraucherpreisindex): misst ausschließlich direkte Konsumentenausgaben.
-
PCE (Preisindex für Konsumausgaben): umfasst alle Ausgaben – auch von Unternehmen und Regierung.
-
Unterschiedliche Gewichtungen: Wohnen hat im CPI aktuell 33%, im PCE jedoch nur 15%.
Dadurch fällt der PCE oft niedriger aus als der CPI. Für Forex-Trader ist diese Differenz ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der EURUSD Prognose.
Markterwartungen an die heutigen Daten
Sollte der PCE steigen, könnte dies die Fed von weiteren Zinssenkungen abhalten. Ein schwächerer Wert würde dagegen den Weg für zwei weitere Zinssenkungen bis Jahresende ebnen. Aktuell erwartet der Markt laut Fed Watch:
-
87% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Oktober
-
58% Chance für eine weitere im Dezember
Die US-Wirtschaft zeigte zuletzt mit einem Wachstum von 3,8% im zweiten Quartal überraschende Stärke. Diese Daten stützen den Dollar und erhöhen den Druck auf den Euro, was kurzfristig die EURUSD Prognose belastet.
Forex Aktuell: Auswirkungen auf EURUSD, Aktien und Rohstoffe
Ein Anstieg des Kern-PCE von 0,3% auf 0,4% könnte zu starken Kursverlusten an der Wall Street führen, insbesondere bei Technologie- und Small-Cap-Aktien. Parallel dazu dürfte der Dollar weiter aufwerten – ein klarer Belastungsfaktor für den EURUSD.
-
EURUSD Prognose: Nach dem gestrigen Ausverkauf versucht das Paar eine technische Erholung.
-
Edelmetalle: Gold und Silber könnten ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen.
-
Anleihen: Steigende Renditen bei schwacher Fed-Handlungsfreiheit sind möglich.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit – EURUSD Prognose und Forex Aktuell
Die heutigen PCE-Daten sind für die Märkte wegweisend. Während stabile Werte die Chancen für weitere Zinssenkungen erhöhen könnten, würde ein stärkerer Anstieg den Dollar weiter stützen und den Euro belasten. Für Forex-Trader gilt: Die kurzfristige EURUSD Prognose hängt maßgeblich von den kommenden Inflationszahlen ab – heute entscheidet sich, ob die Erholung des Paares Bestand hat oder eine weitere Abwertung droht.
AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden:
- Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!
- Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten
- Details und Teilnahmebedingungen über den Link
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.