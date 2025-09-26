Die Wall Street wartet auf wichtige Inflationsdaten, die heute um 14:30 Uhr dt. Zeit veröffentlicht werden sollen 🏛️

EURUSD Prognose im Kontext aktueller Marktentwicklungen

Die Finanzmärkte stehen vor einer herausfordernden Woche. Verbesserte US-Konjunkturdaten und die Schwäche von Technologiewerten belasten die wichtigsten Wall-Street-Indizes. Gleichzeitig erlebt der US-Dollar seine stärkste Woche seit zwei Monaten – ein zentrales Thema für die EURUSD Prognose. Heute Nachmittag folgt zudem ein wichtiger Impuls: die Veröffentlichung der PCE-Daten.

Obwohl dieser Indikator zuletzt etwas an Bedeutung gegenüber den Arbeitsmarktzahlen verloren hat, bleibt er entscheidend für die Einschätzung der weiteren Fed-Politik und damit auch für Trader, die auf Forex Aktuell blicken.

Fed-Politik: Bedeutung der PCE-Daten

Die US-Notenbank senkte vergangene Woche die Zinsen um 25 Basispunkte aufgrund schwächerer Arbeitsmarktdaten. Vor einer aggressiveren Lockerungspolitik bleibt jedoch der Blick auf die Inflation entscheidend. Die PCE-Zahlen – die bevorzugte Inflationskennzahl der Fed – könnten den weiteren Kurs maßgeblich bestimmen.

Erwartet wird ein leichter Anstieg der Preisentwicklung im August, während die Jahresinflation stabil bleibt. Die PCE-Daten reagieren langsamer als der Verbraucherpreisindex (Consumer Price Index, CPI), da sie auch Substitutionseffekte berücksichtigen. Für die EURUSD Prognose ist ein steigender PCE-Wert gleichbedeutend mit einem stärkeren Dollar – eine Entwicklung, die Trader im Bereich Forex Aktuell eng beobachten.

Unterschied zwischen PCE und CPI

CPI (Verbraucherpreisindex): misst ausschließlich direkte Konsumentenausgaben.

PCE (Preisindex für Konsumausgaben): umfasst alle Ausgaben – auch von Unternehmen und Regierung.

Unterschiedliche Gewichtungen: Wohnen hat im CPI aktuell 33%, im PCE jedoch nur 15%.

Dadurch fällt der PCE oft niedriger aus als der CPI. Für Forex-Trader ist diese Differenz ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung der EURUSD Prognose.

Markterwartungen an die heutigen Daten

Sollte der PCE steigen, könnte dies die Fed von weiteren Zinssenkungen abhalten. Ein schwächerer Wert würde dagegen den Weg für zwei weitere Zinssenkungen bis Jahresende ebnen. Aktuell erwartet der Markt laut Fed Watch:

87% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Oktober

58% Chance für eine weitere im Dezember

Die US-Wirtschaft zeigte zuletzt mit einem Wachstum von 3,8% im zweiten Quartal überraschende Stärke. Diese Daten stützen den Dollar und erhöhen den Druck auf den Euro, was kurzfristig die EURUSD Prognose belastet.

Forex Aktuell: Auswirkungen auf EURUSD, Aktien und Rohstoffe

Ein Anstieg des Kern-PCE von 0,3% auf 0,4% könnte zu starken Kursverlusten an der Wall Street führen, insbesondere bei Technologie- und Small-Cap-Aktien. Parallel dazu dürfte der Dollar weiter aufwerten – ein klarer Belastungsfaktor für den EURUSD.

EURUSD Prognose: Nach dem gestrigen Ausverkauf versucht das Paar eine technische Erholung.

Edelmetalle: Gold und Silber könnten ihren langfristigen Aufwärtstrend fortsetzen.

Anleihen: Steigende Renditen bei schwacher Fed-Handlungsfreiheit sind möglich.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit – EURUSD Prognose und Forex Aktuell

Die heutigen PCE-Daten sind für die Märkte wegweisend. Während stabile Werte die Chancen für weitere Zinssenkungen erhöhen könnten, würde ein stärkerer Anstieg den Dollar weiter stützen und den Euro belasten. Für Forex-Trader gilt: Die kurzfristige EURUSD Prognose hängt maßgeblich von den kommenden Inflationszahlen ab – heute entscheidet sich, ob die Erholung des Paares Bestand hat oder eine weitere Abwertung droht.

