EURUSD Preis fällt auf 1,16 – Fed-Gouverneur Williams deutet Zinssenkungen an

💶 Börse aktuell: EURUSD Preis fällt erneut – Fed-Gouverneur Williams signalisiert weitere Zinssenkungen

💬 Einleitung

Der EURUSD Preis ist heute erneut unter Druck geraten und fiel auf die Marke von 1,16 zurück. Auslöser waren neue Aussagen von John Williams, Präsident der New Yorker Federal Reserve, der in einem Interview mit der New York Times die aktuelle US-Geldpolitik kommentierte.

Williams zeigte sich optimistisch, dass die US-Wirtschaft nicht vor einer Rezession steht, deutete jedoch an, dass weitere Zinssenkungen in den kommenden Monaten angemessen seien – insbesondere angesichts eines abkühlenden Arbeitsmarktes und rückläufiger Inflationsrisiken.

► EURUSD ISIN: EU0009652759 | WKN: 965275 | Ticker: EURUSD

🔑 Key Takeaways

📉 EURUSD Preis bei 1,16: Das Währungspaar fällt erneut, nachdem die Märkte auf Williams’ Aussagen reagieren.

🏦 Williams dovish: Der Fed-Gouverneur hält eine Rückkehr zu einem „neutralen Zinsniveau“ für angemessen und sieht Spielraum für weitere Lockerungen.

💼 Arbeitsmarkt kühlt ab: Eine Abschwächung des Jobwachstums könnte laut Williams helfen, den Inflationsdruck nachhaltig zu begrenzen.

🇺🇸 US-Geldpolitik im Fokus – Williams’ Kommentare im Überblick

Im Interview betonte John Williams, dass die US-Wirtschaft trotz der jüngsten Abkühlung nicht vor einer Rezession steht. Vielmehr sehe er eine Phase sanfterer Anpassung, in der die Geldpolitik zur Stabilisierung beitragen könne.

Wichtige Aussagen aus dem Interview:

„Ich sehe keine Anzeichen für Zweitrundeneffekte durch Zölle auf die Inflation.“

„Es ist angemessen, die Zinsen auf ein neutrales Niveau zurückzuführen.“

„Ein sich abschwächender Arbeitsmarkt wird helfen, den Inflationsdruck zu begrenzen.“

„Die Inflationsaussichten sind weniger bedrohlich als noch Anfang des Jahres.“

Diese Formulierungen deuten klar auf eine dovish Haltung hin – also auf eine geldpolitische Lockerung durch die US-Notenbank (Fed).

💱 EURUSD Preis-Entwicklung – technische Perspektive

Der EURUSD Preis fiel heute auf 1,16, nachdem er in den letzten Monaten bereits zwei ähnliche Korrekturen gezeigt hatte – zuletzt im April und Juni 2025.

Aus technischer Sicht bleibt der Bereich zwischen 1,1580 und 1,1600 eine wichtige Unterstützungszone. Solange diese Marke hält, ist eine kurzfristige Gegenbewegung wahrscheinlich. Ein Bruch darunter könnte jedoch den Weg in Richtung 1,1500 freimachen.

Gleichzeitig bleibt der US-Dollar stark, getragen von globaler Unsicherheit und einem anhaltenden Zufluss in sichere Häfen.

🧠 Fazit – Börse aktuell: Dovish-Töne drücken den EURUSD Preis

Die heutigen Aussagen von Fed-Gouverneur John Williams unterstreichen den vorsichtigen Kurs der US-Notenbank. Obwohl keine Rezession droht, bereitet sich die Fed offenbar auf weitere Zinssenkungen vor, um den schwächer werdenden Arbeitsmarkt zu stützen.

Für den EURUSD Preis bedeutet das kurzfristig Abwärtsdruck, da Anleger den Dollar weiterhin als sicheren Hafen bevorzugen.

Langfristig hängt die Entwicklung jedoch stark davon ab, ob die Fed ihre geldpolitische Wende tatsächlich umsetzt – oder ob sich der wirtschaftliche Gegenwind als weniger gravierend erweist als befürchtet.

EURUSD Chart (D1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

