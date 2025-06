⏫EURUSD steigt über 1,1700

Die sich verbessernden Aussichten für den Euro und ein schwächerer Dollar treiben das wichtigste Währungspaar der Welt auf ein Vierjahreshoch.

Bemerkenswert ist, dass das Währungspaar EURUSD seit den Tiefstständen zu Beginn dieses Jahres um etwa 15 % auf sein aktuelles Niveau gestiegen ist. Solch große Bewegungen am Devisenmarkt sind äußerst selten, und wir befinden uns erst in der Mitte des Jahres. Immer mehr Prognosen deuten nun auf einen anhaltenden Durchbruch über 1,20 hin, obwohl es sich lohnt, zu überlegen, was eine so starke Rallye ausgelöst hat und welche Faktoren die künftige Volatilität beeinflussen könnten.

Allgemeine Dollarschwäche

Betrachtet man das EURUSD-Paar, so sind enorme Bewegungen zu beobachten. Betrachtet man jedoch andere Euro-Paare, so ist die Volatilität nicht so ausgeprägt. Zwar haben sich die Aussichten für die europäische Wirtschaft trotz der Sorgen um einen Handelskrieg und den Krieg in der Ukraine sicherlich verbessert, doch war der Haupttreiber für die Rallye des Paares ein schwacher Dollar.





Veränderungen der wichtigsten Weltwährungen gegenüber dem Euro seit Jahresbeginn. Wie Sie sehen können, haben nur wenige Währungen gegenüber dem Euro zugelegt, aber gleichzeitig gibt es außer dem Dollar und den Währungen der Schwellenländer keine nennenswerten Schwächen. Quelle: Bloomberg Finance LP

In diesem Jahr war die amerikanische Währung aufgrund der immensen politischen Unsicherheit um Donald Trump in die Defensive geraten. Der Dollar verliert seinen Status als sicherer Hafen, was sich auch in den erhöhten Anleiherenditen widerspiegelt. Angesichts der fiskalischen Unsicherheit hat Moody's kürzlich die Bonität der USA von AAA herabgestuft, sodass nun keine große Ratingagentur mehr die US-Schulden als erstklassig einstuft. Zwar sind die US-Schulden nach wie vor robust und vor allem nach wie vor die größten und am aktivsten gehandelten, doch selbst die Zentralbanken betrachten den Dollar mit einer gewissen Zurückhaltung und ziehen es vor, ihre Goldreserven aufzustocken. In den letzten drei Jahren haben die Zentralbanken ihre Reserven jährlich um 1.000 Tonnen Gold aufgestockt.

Selbst angesichts der hohen Zinsen in den USA schwächelt der Dollar. Darüber hinaus schürt Trumps Infragestellung der Position von Fed-Chef Jerome Powell die weltweite Skepsis gegenüber der Währung. Das Wall Street Journal spekuliert nun, dass bereits im Herbst ein neuer Fed-Chef ernannt werden könnte, was Powells Position für den Rest seiner Amtszeit, die nächstes Jahr ausläuft, untergraben könnte.





Aufschlüsselung der Faktoren, die die Bildung des Währungspaares beeinflussen. Wie Sie sehen können, wirkt der „Restfaktor” nun zugunsten einer Aufwertung des Paares und nicht mehr, wie noch vor wenigen Monaten, zugunsten einer Abwertung. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Verbesserte Aussichten für den Euro

Die Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten waren in den letzten Monaten gemischt, wie der relativ niedrige Überraschungsindex von Institutionen wie Citi zeigt. Im Gegensatz dazu bleibt derselbe Index für den Euroraum auf einem recht hohen Niveau. Der Unterschied zwischen diesen Indikatoren spricht eindeutig für den Euro, und darüber hinaus ist mit einer weiteren Verschlechterung in den USA und einer Verbesserung im Euroraum zu rechnen.





Wirtschaftliche Überraschungsindizes und EUR/USD. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Die Zinsen im Euroraum werden wahrscheinlich nicht weiter gesenkt, während in den USA eine Senkung wahrscheinlicher ist. Es ist jedoch anzumerken, dass das Zinsniveau im Euroraum deutlich niedriger ist, was der Wirtschaft zugutekommen dürfte. In den USA hingegen könnten die Zinsen noch hoch genug sein, um die Konjunktur zu dämpfen. Diese Frage wurde unter anderem von Donald Trump aufgeworfen.





Die Wachstumsaussichten für Europa verbessern sich in diesem Jahr deutlich, während sie sich in den Vereinigten Staaten vor allem aufgrund der Auswirkungen der von Trump verhängten Handelszölle verschlechtert haben. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Es gab auch intensive Diskussionen über eine gemeinsame Emission von Anleihen im Euroraum. Die Geschichte zeigt, dass sich der zu Beginn der Pandemie eingerichtete gemeinsame Wiederaufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro sehr positiv auf die europäische Währung ausgewirkt hat. Im Falle einer möglichen neuen Emission von Euro-Anleihen, deren Mittel für Militär- und Infrastrukturausgaben vorgesehen sind, könnte die Nachfrage nach sicheren europäischen Schuldtiteln auch die Nachfrage nach der Währung selbst ankurbeln, ganz zu schweigen von den stimulierenden Effekten für die Wirtschaft. Laut Bloomberg hat der Euro im Jahr 2020 um 15 % aufgewertet, und eine Entscheidung über gemeinsame Schulden könnte den Status der US-Schulden infrage stellen und zu weiteren Kursgewinnen des EUR/USD führen, möglicherweise sogar bis auf 1,40. Dieses Niveau wurde zuletzt im Jahr 2011 erreicht.





Der EUR/USD-Kurs ist seit 2020 nicht mehr so dynamisch gestiegen. Dennoch rechtfertigt der aktuelle Renditeunterschied solche hohen Bewertungen nicht, wobei zu bedenken ist, dass die derzeit hohen US-Renditen angesichts der Notwendigkeit, hohe Schulden zu hohen Zinsen zu bedienen, weder dem Dollar noch der Wirtschaft dienlich sind. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Ein schwacher Sommer für den Dollar?

Historisch gesehen ist der Juli ein schwacher Monat für den Dollar. Diese Saisonalität, die sich in den letzten 20 Jahren gezeigt hat, wurde auch durch die Volatilität des letzten Jahres bestätigt. Es ist jedoch wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der Juli und August dieses Jahres für die Gestaltung der Währungsaussichten von großer Bedeutung sein werden. Erstens läuft am 9. Juli die Aussetzung der gegenseitigen Zölle aus. Theoretisch könnten neue Handelsabkommen den Dollar stärken. Im August wird außerdem erwartet, dass die USA ihre Schuldenobergrenze erreichen. Dieses Ereignis stellt zwar ein Risiko für den Dollar dar, doch ist es sehr wahrscheinlich, dass die Schuldenobergrenze letztendlich angehoben wird.





Der Juli ist saisonbedingt ein schwacher Monat für den Dollar, wobei anzumerken ist, dass die Schwäche des Dollars in diesem Jahr bereits die größte seit 20 Jahren ist. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

EURUSD: Eine technische Perspektive

Das EURUSD-Paar hat die Marke von 1,16 überschritten, nachdem es zuvor wichtige Widerstandsmarken bei 1,1250 und 1,1450 durchbrochen hatte. Der nächste wichtige Widerstand liegt nun bei etwa 1,19, gefolgt von 1,23, nahe den Höchstständen von 2021. Es ist anzumerken, dass der EURUSD ähnlich wie in den Jahren 2022/2023 gestiegen ist, aber noch nicht den gesamten Bereich der Aufwärtswelle erreicht hat, die Anfang 2022 und 2020 begann.

Quelle: xStation5 von XTB

