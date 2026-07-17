EURUSD Aktie & Forex Aktuell: VPI, Fed und EZB im Fokus

Der EURUSD steht zum Wochenausklang ganz im Zeichen der Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks. Anleger richten ihren Blick auf die endgültigen VPI-Daten aus der Eurozone sowie auf die jüngsten Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. Während die Märkte auf Hinweise zum weiteren Zinspfad warten, bleibt die EURUSD Aktie beziehungsweise das Währungspaar eines der wichtigsten Themen im Bereich Forex Aktuell.

Besonders interessant ist die aktuelle Lage, weil ein sinkender Inflationsdruck den US-Dollar nicht mehr automatisch belastet. Die jüngsten US-Inflationsdaten fielen schwächer aus als erwartet, dennoch signalisiert die Fed, dass sie den Kampf gegen die Inflation noch nicht als gewonnen betrachtet.

Auf europäischer Seite erhält der Euro Unterstützung durch die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank ihre restriktive Geldpolitik länger beibehalten könnte. Die Inflation liegt weiterhin über dem Zielwert der EZB, während geopolitische Risiken und steigende Energiepreise zusätzlichen Inflationsdruck erzeugen könnten. Damit bewegt sich der EURUSD derzeit zwischen zwei gegensätzlichen Entwicklungen. Entscheidend bleibt die Frage, welche Notenbank ihre restriktive Geldpolitik länger aufrechterhalten dürfte.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 17.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Faktoren, die den EURUSD aktuell bewegen

1. VPI der Eurozone: Richtungsweisend für die EZB

Im Mittelpunkt steht heute die endgültige Veröffentlichung der VPI-Daten für die Eurozone. Anleger interessieren sich dabei weniger für die eigentliche Zahl als vielmehr für deren Bedeutung für den zukünftigen Zinspfad der Europäischen Zentralbank. Zwar hat sich die Inflation gegenüber ihren Höchstständen deutlich abgeschwächt, dennoch bleibt sie oberhalb des EZB-Ziels. Vor allem die Kerninflation und die Preisentwicklung im Dienstleistungssektor werden weiterhin genau beobachtet.

Sollte sich zeigen, dass der Inflationsdruck hartnäckiger bleibt als erwartet, könnten die Erwartungen an Zinssenkungen weiter zurückgehen. Das würde den Euro stützen. Fallen die Daten dagegen schwächer aus, dürfte die Wahrscheinlichkeit einer lockereren Geldpolitik steigen und den Euro belasten. Hinzu kommt der Ölmarkt. Neue Preissteigerungen infolge geopolitischer Spannungen könnten den Inflationsdruck erneut erhöhen und den Handlungsspielraum der EZB einschränken.

2. Fed hält Erwartungen an Zinssenkungen in Schach

Für den US-Dollar bleibt die Kommunikation der Federal Reserve der wichtigste Kurstreiber. Die zuletzt schwächeren Inflationsdaten hatten zunächst Hoffnungen auf frühere Zinssenkungen geweckt. Vertreter der Fed versuchen jedoch, diese Erwartungen einzudämmen. Kevin Warsh betonte, dass die Inflation weiterhin konsequent bekämpft werden müsse. Noch deutlich restriktiver äußerte sich Dallas-Fed-Präsidentin Lorie Logan. Sie erklärte, dass das aktuelle Zinsniveau möglicherweise noch nicht ausreichend restriktiv sei und weitere Zinserhöhungen grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden könnten.

Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass weitere Zinsschritte bevorstehen. Vielmehr signalisiert die Fed, dass sie es mit Zinssenkungen nicht eilig hat. Genau dieser Faktor stützt derzeit den US-Dollar. Während früher schwächere Inflationsdaten den Greenback häufig belasteten, achten Investoren inzwischen deutlich stärker auf die Reaktion der Notenbank.

3. Reale Zinsen und Anleiherenditen bleiben entscheidend

Ein oft unterschätzter Einflussfaktor sind die realen Zinsen sowie die Entwicklung am US-Anleihemarkt. Sinkt die Inflation, während die Fed die Leitzinsen länger hoch hält, bleiben reale Renditen attraktiv. Dieses Umfeld sorgt dafür, dass der Dollar trotz rückläufiger Inflation Unterstützung erhält. Immer mehr Marktteilnehmer erkennen, dass allein sinkende Inflationsraten nicht ausreichen, um den US-Dollar nachhaltig zu schwächen, solange die Fed ihre restriktive Haltung beibehält.

4. Naher Osten und Ölpreise erhöhen den Inflationsdruck

Auch geopolitische Risiken beeinflussen den EURUSD zunehmend. Die Spannungen im Persischen Golf rücken den Ölmarkt erneut in den Fokus.

Steigende Energiepreise wirken dabei über zwei Kanäle:

Höhere Ölpreise erhöhen den Inflationsdruck und erschweren Zinssenkungen.

Gleichzeitig steigt in unsicheren Marktphasen die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen.

Für den EURUSD entsteht dadurch eine schwierige Ausgangslage. Einerseits könnten höhere Ölpreise eine restriktivere Geldpolitik auf beiden Seiten des Atlantiks begünstigen, andererseits profitiert der Dollar zusätzlich von seiner Rolle als Fluchtwährung.

EURUSD Aktie: Forex Aktuell wartet auf den nächsten Impuls

Der EURUSD bleibt aktuell vom Zusammenspiel mehrerer Faktoren abhängig. Die Fed versucht deutlich zu machen, dass sinkende Inflation nicht automatisch schnelle Zinssenkungen bedeutet. Gleichzeitig muss die EZB trotz nachlassender Preissteigerungen weiterhin eine Inflation oberhalb ihres Zielwertes bekämpfen. Hinzu kommen geopolitische Risiken, die sowohl den Ölpreis als auch die Nachfrage nach dem US-Dollar beeinflussen. Entscheidend bleiben die Entwicklung der Anleiherenditen und die Erwartungen an den zukünftigen Zinspfad.

Sollten die Märkte davon ausgehen, dass die Fed ihre restriktive Geldpolitik länger beibehält als bislang angenommen, dürfte der US-Dollar unterstützt bleiben. Gewinnt dagegen die Überzeugung an Stärke, dass die Inflation in den USA nachhaltig zurückgeht und Zinssenkungen näher rücken, könnte der Druck auf den Greenback wieder zunehmen.

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FAQ

Warum bewegt der VPI den EURUSD?

Weil Inflationsdaten direkten Einfluss auf die Zinserwartungen der EZB haben und damit den Euro bewegen.

Warum bleibt der US-Dollar trotz sinkender Inflation stark?

Weil die Fed signalisiert, dass sie die Leitzinsen möglicherweise länger hoch halten wird, wodurch reale Renditen attraktiv bleiben.

Welche Rolle spielen Ölpreise für den EURUSD?

Steigende Ölpreise erhöhen den Inflationsdruck und fördern gleichzeitig die Nachfrage nach dem US-Dollar als sicherem Hafen.