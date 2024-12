📣EURUSD über 1,05 vor EZB

Euro legt leicht zu vor EZB-Zinsentscheidung ūüŹõÔłŹ Die Zinsentscheidung der EZB wird um 14:15 Uhr dt. Zeit ver√∂ffentlicht, w√§hrend die Pressekonferenz um 13:45 Uhr GMT beginnt. Der Konsens deutet eindeutig auf eine Senkung um 25 Basispunkte hin, obwohl theoretisch eine √§hnliche √úberraschung wie bei der SNB nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Senkung um 50 Basispunkte scheint nicht das Basisszenario zu sein, dennoch k√∂nnten f√ľr den Euro die makro√∂konomischen Prognosen, die uns Aufschluss dar√ľber geben werden, wie niedrig die Zinss√§tze im n√§chsten Jahr sein k√∂nnten, definitiv wichtiger sein. ‚Ėļ EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Worauf sollte man bei der heutigen EZB-Entscheidung achten? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Es ist unwahrscheinlich, dass die EZB heute mit einer Senkung der Zinss√§tze um 25 Basispunkte √ľberrascht. Der weitaus gr√∂√üere √úberraschungsspielraum liegt in den makro√∂konomischen Prognosen und Mitteilungen der Bank. Die Prognose vom September geht von einer Inflation von 2,2 % f√ľr 2025 aus. Es besteht jedoch betr√§chtlicher Spielraum, diese Prognose sogar auf 1,7 % zu senken. Alle Prognosen von 2,0 % und dar√ľber w√§ren positiv f√ľr den Euro, im gegenteiligen Fall negativ. Auch die Wachstumsaussichten selbst werden von Bedeutung sein. Derzeit geht der Markt von einem Wachstum von 1,3 % im n√§chsten Jahr aus, w√§hrend die vom PMI angezeigte Schw√§che der europ√§ischen Wirtschaft darauf hindeutet, dass die Wachstumsprognose unter 1 % gesenkt werden k√∂nnte. Der monatliche Durchschnitt der Inflation von 0,2 % deutet auf einen recht deutlichen R√ľckgang unter 2 % in der zweiten H√§lfte des n√§chsten Jahres hin. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB Der PMI-Index f√ľr das verarbeitende Gewerbe in der Eurozone befindet sich seit Anfang dieses Jahres in einem Abw√§rtstrend. Wie Sie sehen, gibt es derzeit keine Aussichten auf eine Erholung der europ√§ischen Industrie. Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB EZB-Kommunikation Bisher war die Kommunikation der EZB trotz der recht gro√üen wirtschaftlichen Probleme in der Eurozone nicht allzu zur√ľckhaltend. Die EZB hat die ganze Zeit auf erhebliche Inflationsrisiken hingewiesen, aber es ist wahrscheinlich, dass die neuesten Prognosen zeigen werden, dass das Inflationsproblem zu einem Deflationsproblem werden k√∂nnte. Angesichts dessen besteht das Potenzial f√ľr eine weichere Kommunikation und Hinweise auf weitere Zinssenkungen. Erwartet wird, dass der Einlagenzinssatz nach der heutigen Sitzung auf 3 % sinkt. Der Markt sieht das Potenzial, im n√§chsten Jahr auf bis zu 1,5 % zu sinken, aber daf√ľr w√§re bei fast jeder Sitzung eine Senkung erforderlich. Bloomberg selbst gibt an, dass der Zyklus der Zinssenkungen bei 2,0 % enden wird, was m√∂glicherweise im April oder Juni geschehen k√∂nnte, je nach Umfang der Ma√ünahmen bei der heutigen und zuk√ľnftigen Sitzungen. Wie k√∂nnte der Euro reagieren? Der Euro ist gegen√ľber dem Dollar nach wie vor ziemlich √ľberverkauft, was nat√ľrlich auf die Schw√§che der europ√§ischen W√§hrung, aber auch auf die Unsicherheit √ľber die Zukunft der US-Zinssenkungen zur√ľckzuf√ľhren ist. In den letzten Handelstagen haben wir einen deutlichen Anstieg der US-Anleiherenditen erlebt. Das W√§hrungspaar EUR/USD liegt weiterhin √ľber dem Wert von 1,0500, w√§hrend eine deutliche Senkung der makro√∂konomischen Prognosen und eine √Ąnderung der Kommunikation hin zu einer gem√§√üigteren Haltung dazu f√ľhren k√∂nnten, dass das W√§hrungspaar in die N√§he des Wertes von 1,045 f√§llt. Gleichzeitig wird jedoch die Volatilit√§t des W√§hrungspaares in der n√§chsten Woche mit der Erwartung der Entscheidung der Fed zunehmen. Sollte die EZB jedoch ihre Kommunikation nicht √§ndern und weiterhin an der Ansicht eines vorsichtigen Ansatzes bei Zinssenkungen festhalten, k√∂nnte EURUSD stark ansteigen. Dennoch sollte die potenzielle Bewegung auf das Niveau von 1,0600 begrenzt sein. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

