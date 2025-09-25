EURUSD Prognose & Forex Aktuell: Fed-Kommentare im Fokus Die Devisenmärkte reagieren sensibel auf geldpolitische Signale der US-Notenbank (Fed). Heute äußerten sich Austan Goolsbee und Schmid, zwei einflussreiche Fed-Banker, zu Inflation, Zinsen und dem Arbeitsmarkt. Diese Einschätzungen sind entscheidend für Trader, die eine fundierte EURUSD Prognose erstellen möchten und aktuelle Entwicklungen im Blick behalten wollen (Forex Aktuell). ►EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Schmid (Fed): Vorsichtiger Optimismus mit Restrisiken Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte sei ein vernünftiger Schritt im Rahmen des Risikomanagements.

Inflation bleibt zu hoch , während der Arbeitsmarkt noch weitgehend im Gleichgewicht ist.

Die Bankenaufsicht bleibt ein zentraler Bestandteil des Mandats der Fed.

Zukünftige geldpolitische Entscheidungen hängen von konkreten Wirtschaftsdaten ab.

Schmid betonte, dass die Fed-Politik aktuell „leicht restriktiv“ sei – genau dort, wo sie sein sollte.

Risiken für den Arbeitsmarkt nehmen zu, weshalb eine moderate Zinssenkung angemessen erschien.

Insgesamt sieht Schmid die Fed nahe an der Erfüllung ihres Doppelmandats, doch der Blick müsse nach vorne gerichtet bleiben. 👉 Implikation für die EURUSD Prognose: Sollte die Fed weiter vorsichtig lockern, könnte der Dollar tendenziell schwächer werden, was den EURUSD-Kurs unterstützt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Goolsbee (Fed): „Goldener Pfad“ mit Unsicherheiten Optimismus über eine mögliche „goldene Pfad“-Entwicklung: sinkende Inflation bei stabiler Wirtschaft.

Kurzfristig sieht er jedoch Risiken durch anhaltend höhere Inflation .

Die Rolle von KI im Unternehmenssektor werde überschätzt – bislang sei der Effekt begrenzt.

Kurzzeitige Government Shutdowns hätten historisch keine nachhaltigen Folgen.

Der Arbeitsmarkt zeige Anzeichen einer milden Abkühlung .

Zu schnelle Zinssenkungen seien riskant, da steigende Inflation nicht unterschätzt werden dürfe.

Sollten Stagflationsrisiken nachlassen, könnten die Zinsen stärker gesenkt werden.

Langfristig bleibt Goolsbee vorsichtig: zu stark auf transitorische Inflation zu setzen, sei gefährlich. 👉 Implikation für die EURUSD Prognose: Ein vorsichtiges Vorgehen der Fed könnte den Dollar stabilisieren. Erst bei klaren Inflationsrückgängen wären deutliche Zinssenkungen wahrscheinlich, was den EURUSD treiben würde. Forex Aktuell: Was bedeutet das für Trader? EURUSD Prognose: Kurzfristig könnten gemischte Signale aus der Fed für erhöhte Volatilität sorgen.

Trader im Forex-Markt achten nun verstärkt auf Inflationsdaten und Arbeitsmarktberichte.

Der EURUSD bleibt abhängig von der Balance zwischen Inflationsdruck und Konjunkturrisiken .

Ein schwächerer Dollar durch weitere Zinssenkungen würde den Euro stärken.

