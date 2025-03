⏬EURUSD verliert 0,4 % vor der Fed-Entscheidung

Die US-Notenbank wird um 19:00 Uhr deutsche Zeit entscheiden. Wird Powell eine gemäßigtere Politik kommunizieren?

Die Markterwartungen deuten eindeutig darauf hin, dass es bei der heutigen Sitzung keine Änderungen der Zinssätze geben wird. Allerdings könnten sich die makroökonomischen Prognosen, insbesondere die zum Wirtschaftswachstum, als entscheidend erweisen. Der Markt wird auch die Erwartungen der Fed-Beamten hinsichtlich weiterer Zinssenkungen, die allgemein als „Dot Plot“ bezeichnet werden, genau beobachten.

Darüber hinaus spekulieren die Anleger darüber, ob die Fed Änderungen an ihrem Programm zur Reduzierung der Bilanzsumme ankündigen wird, um Liquiditätsprobleme zu vermeiden, wie sie 2019 beobachtet wurden. Die Entscheidung wird um 19:00 Uhr deutsche Zeit veröffentlicht, während Powells Pressekonferenz 30 Minuten später beginnt.

Was erwartet der Markt?

Zinssätze: Der FOMC wird die Zinssätze wahrscheinlich einstimmig im Bereich von 4,25 % bis 4,50 % halten.

Erklärung nach der Sitzung: Es könnte zu einer leichten Anpassung der Arbeitsmarktbewertung der Fed kommen, was darauf hindeutet, dass die Arbeitslosenquote gestiegen ist, aber auf einem niedrigen Niveau bleibt.

Inflationsprognosen

Es wird erwartet, dass der Median der Teilnehmer die Prognosen für die Kerninflation der privaten Konsumausgaben über den gesamten Prognosehorizont anhebt:

Für 2025: Anhebung auf 2,8 % (von 2,5 % in der Dezemberprognose)

Für 2026: Anhebung auf 2,4 % (von 2,2 %)

Für 2027: Anhebung auf 2,2 % (von 2,0 %)

Angesichts der potenziellen Auswirkungen höherer Zölle könnten diese Prognosen noch weiter nach oben korrigiert werden.

Prognosen zum BIP-Wachstum

Die Prognosen zum realen BIP-Wachstum werden voraussichtlich nach unten korrigiert:

Für 2025: Voraussichtlich Senkung auf 1,7 % (von 2,1 %)

Für 2026 und 2027: Wahrscheinlich Korrektur auf 1,7 % (von 2,0 % bzw. 1,9 %)

Das Wachstum könnte durch handelsbezogene Unsicherheiten gebremst werden, und eine kurzlebige Rezession ist angesichts des im letzten Monat verzeichneten erheblichen Handelsdefizits nach wie vor möglich – ein Problem, das fortbestehen könnte, da Unternehmen versuchen, Zölle zu umgehen.

Arbeitslosenprognosen

Angesichts niedrigerer BIP-Wachstumsprognosen wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote erwartet:

Für 2025: Wahrscheinlich auf 4,4 % (von 4,3 %) revidiert

Für 2026 und 2027: Ebenfalls bei 4,4 % erwartet (von 4,3 %)

Derzeit liegt die Arbeitslosenquote bei 4,1 %.

Punktdiagramm

Die Zinsprognosen werden voraussichtlich eher restriktiv ausfallen. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von fast 50 %, dass die Medianprognose in diesem Jahr eine oder zwei Zinssenkungen anzeigt (im Vergleich zu zwei in der Prognose vom Dezember). Die Prognosen könnten jedoch eine größere Streuung unter den Teilnehmern aufweisen, da auf der einen Seite weiterhin Inflationsrisiken bestehen, während auf der anderen Seite ein schwächeres Wirtschaftswachstum droht.

Powells Haltung

Powell wird wahrscheinlich erklären, dass die US-Wirtschaft weiterhin in solider Verfassung ist und dass es zu früh ist, die Auswirkungen der US-Handelspolitik auf das Wirtschaftswachstum zu beurteilen. Es wird auch erwartet, dass er bekräftigt, dass die Fed keine Eile hat, die Zinsen zu senken, aber wenn sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt erheblich verschlechtert, wird die Zentralbank bereit sein, einzugreifen.

Die Erwartungen an Zinssenkungen wurden erneut nach unten korrigiert, und der Markt rechnet nun nur noch mit zwei Senkungen in diesem Jahr, wobei die erste nicht vor Juli erwartet wird. Quelle: Bloomberg Finance LP

Fed Put?

Bloomberg Intelligence deutet darauf hin, dass die Fed ihre Strategie anpassen könnte, wenn man den jüngsten starken Abverkauf an der Wall Street und die fehlende Marktunterstützung durch die neue US-Regierung bedenkt. Allerdings hat die Fed immer wieder ihre Zurückhaltung bei Zinssenkungen angesichts der erhöhten wirtschaftlichen Unsicherheit gezeigt.

Wenn die Fed derzeit an einer klaren Haltung gegen Zinssenkungen festhält und die Anzahl der prognostizierten Zinsschritte reduziert, könnten sich die Marktbedingungen weiter verschlechtern.

Betrachtet man die beiden vorangegangenen Rezessionen (mit Ausnahme des kurzen Abschwungs im Jahr 2020), so fielen Zinssenkungen in der Vergangenheit mit den Anfangsphasen wirtschaftlicher Probleme zusammen. Die Zinsstrukturkurve hat sich invertiert und bewegt sich in der Nähe von Niveaus, die in der Vergangenheit den Beginn einer Rezession signalisiert haben. In beiden vorangegangenen Fällen erlebte die Wall Street starke Rückgänge. Es ist jedoch erwähnenswert, dass in jeder Rezession die Erholungsphase für US-Aktien immer kürzer geworden ist. Wird sich dieser Trend fortsetzen? Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB

Was ist mit der Bilanz der Fed?

Die Fed hat ihre Bilanz bereits um über 2 Billionen US-Dollar gegenüber ihrem Höchststand reduziert und damit wieder auf das Niveau vom Juni 2020 gebracht. Obwohl sie angesichts der ersten Welle von Anleihekäufen in der Pandemiezeit weiterhin erhöht ist, ist das Tempo der Reduzierung deutlich schneller als während des vorherigen Zyklus der quantitativen Straffung (QT).

Die neue US-Regierung wird wahrscheinlich die Schuldenobergrenze erneut anheben und mehr Schulden aufnehmen müssen. Die Fed könnte versuchen, eine übermäßige Reduzierung der Reserven im Bankensystem zu vermeiden, und könnte weitere Bilanzkürzungen aussetzen. Bei den jüngsten Sitzungen hat die Fed jedoch keine Absicht signalisiert, dies zu tun.

Die Bilanzsumme der US-Notenbank ist zwar nach wie vor hoch, aber die Höhe ihrer Reduzierung in den letzten drei Jahren war bemerkenswert. Quelle: Bloomberg Finance LP

Was Sie von der Fed-Sitzung im März erwarten können

Die wichtigste Erkenntnis aus der März-Sitzung wird wahrscheinlich sein, dass das FOMC Zinssenkungen erst in Betracht ziehen wird, wenn der Arbeitsmarkt deutliche Anzeichen einer Verschlechterung aufweist. Dies könnte zu spät kommen, um eine Konjunkturabschwächung zu verhindern, und die Fed dazu zwingen, später im Jahr mit aggressiveren Zinssenkungen nachzuholen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aktualisierte Prognosen einen leicht stagflationären Ton widerspiegeln könnten und der Dot-Plot mit einer aggressiveren Haltung überraschen könnte. Die Prognosen werden voraussichtlich darauf hindeuten, dass das FOMC nicht auf frühe Anzeichen einer Schwäche des Arbeitsmarktes reagieren wird, sondern auf eine deutliche Verschlechterung warten wird, bevor es die Zinssenkungen wieder aufnimmt. Dies erhöht das Risiko einer Konjunkturabschwächung, die erhebliche Folgen für US-Aktien haben könnte, während sie gleichzeitig zumindest kurzfristig den US-Dollar stützt.

Andererseits fließt bereits Kapital aus den USA in andere Regionen der Welt, trotz der aktuellen Haltung der großen Zentralbanken.

Wie werden die Märkte reagieren?

Der US-Dollar wird vor der heutigen Entscheidung gegenüber dem Euro stärker. Die jüngste EUR/USD-Rallye hat sich nicht mit den Bewegungen der US-Treasury-Renditen abgestimmt, obwohl es wichtig ist, die steigenden europäischen Renditen zu berücksichtigen, die den Euro gestützt haben.

Eine härtere Haltung der Fed könnte sich positiv auf den Dollar auswirken, gleichzeitig könnten jedoch deutlich niedrigere Wachstumsprognosen darauf hindeuten, dass die Fed im weiteren Verlauf des Jahres zu größeren und schnelleren Zinssenkungen gezwungen sein könnte, um eine Rezession zu vermeiden. Es besteht weiterhin das Risiko, dass die Fed bei der Einleitung von Zinssenkungen zu spät handelt.

Der S&P 500 (US500) versucht, sich von den starken Rückgängen der letzten Wochen zu erholen, hat es aber nicht geschafft, eine kritische Widerstandszone in der Nähe von 5.700 und den gleitenden 250-Tage-Durchschnitt zu durchbrechen. Eine restriktive Fed könnte die Stimmung der Anleger weiter trüben, aber wenn die Fed eine Pause bei der Reduzierung ihrer Bilanz signalisiert, könnte dies ein starkes positives Signal für Aktien sein.

Quellen: xStation5 von XTB

